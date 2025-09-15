Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Cá hấp tía tô thơm ngon hương vị quê nhà

Có những món ăn rất giản dị, nhưng để lại dư vị khó quên. Và với tôi, món cá hấp tía tô bà ngoại làm hồi về thăm quê vào một chiều mưa lâm thâm là một trong những món ngon khó quên đó.

Hồi đó, quê ngoại chưa giàu có nên mâm cơm rất đơn sơ, nổi bật là đĩa cá hấp tía tô nghi ngút khói, rất thơm ngon. Đó là mùi thơm của lá tía tô, quyện với mùi cá nóng hổi lan tỏa trong gian bếp nhỏ khiến bụng tôi réo ùng ục, còn cả nhá suýt xoa. Bà ngoại gắp cho tôi một miếng, bảo ăn ngay đi. Miếng thịt cá trắng mềm, vị ngọt tự nhiên, ấm áp vì cay của gừng, chút nồng nàn của lá tía tô... khiến bữa ăn trở nên đặc biệt ngon lành, dễ làm, ăn một lần nhớ mãi đến giờ.

Sau này, mỗi lần nhắc đến món cá hấp tía tô, tôi lại thấy như được đưa trở về tuổi thơ với bữa cơm nhà ngoại đầy ắp sự ấm áp, sum vầy.

Cá rô hấp tía tô cũng rất ngon và thơm. Ảnh internet.

Cách làm món cá hấp tía tô

Nguyên liệu làm món cá hấp tía tô

Cá tươi: 1 con, khoảng 600–800g (cá diêu hồng, rô phi, trắm).

Lá tía tô: 1 nắm. Chọn những lá xanh tím, thơm nồng.

Gừng: 1 củ nhỏ.

Hành lá: vài nhánh.

Ớt: 1–2 quả.

Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm ngon, chút rượu trắng, dầu ăn.

Sơ chế cá sạch. Xát kỹ muối hạt rồi rửa qua với chút rượu trắng để khử tanh.

Khía vài đường chéo trên thân cá để gia vị dễ ngấm. Sau đó, ướp cá với muối, tiêu, gừng băm nhỏ và ít nước mắm, rồi để yên khoảng 20 phút. Khi cá đã thấm, xếp một lớp lá tía tô dưới đáy đĩa, đặt cá lên, rải thêm gừng thái sợi, hành lá, ớt cắt lát. Cuối cùng, phủ thêm một lớp lá tía tô nữa lên trên cùng.

Đặt đĩa cá đã ướp vào nồi hấp cách thủy chừng 20–25 phút (nếu thay nước hấp là bia thì càng thơm ngon).

Khi cá chín thịt trắng, chắc, dậy mùi thơm quyến rũ của lá tía tô.

Món này ăn nóng, chấm nước mắm tỏi ớt. Ăn cá hấp tía tô với cơm trắng, bún kèm với rau sống đều rất ngon.

Nếu dùng bia cđể hấp món cá thì càng thêm thơm ngon. Ảnh internet.

Mẹo để món cá hấp tía tô ngon hơn

Chọn cá tươi là yếu tố quan trọng nhất. Cá ngon sẽ có mắt trong, mang đỏ và thịt săn chắc. Khi sơ chế, ngoài muối hạt, bạn có thể dùng thêm gừng giã nhỏ để rửa cá, giúp khử tanh hiệu quả. Nếu muốn món ăn thêm phần lạ miệng, có thể cho nấm hương, hành tây hoặc thì là vào hấp cùng. Một chút rượu mai quế lộ khi ướp cá cũng tạo hương thơm đậm đà.

Lợi ích của món cá hấp tía tô

Hấp là cách chế biến giữ được vị ngọt tự nhiên của cá, không bị khô, không nhiều dầu mỡ. Lá tía tô giúp ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa, nhất là khi thời tiết trở lạnh. Đây là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

Câu hỏi thường gặp về cá hấp tía tô

Cá hấp tía tô ăn với gì ngon nhất?

Món này hợp nhất khi ăn cùng cơm trắng, bún tươi hoặc cuốn bánh tráng với rau sống. Chấm thêm nước mắm tỏi ớt sẽ dậy vị.

Có thể hấp cá bằng nồi cơm điện

Hoàn toàn được. Chỉ cần đặt cá đã chuẩn bị vào đĩa chịu nhiệt, cho vào xửng hấp trong nồi cơm điện, thêm ít nước (hoặc bia), bật chế độ nấu. Khi nước sôi, hấp khoảng 20 phút là cá chín.

Cá nào hợp nhất để hấp tía tô?

Cá diêu hồng, cá rô phi, cá trắm, cá chép đều hợp làm món cá hấp tía tô. Quan trọng nhất là cá phải tươi, thịt chắc và ít xương dăm.

Cách giúp cá hấp không bị tanh?

Ngoài việc rửa cá bằng muối hạt, hoặc rượu trắng, có thể thêm gừng, tía tô và vài lát chanh trong quá trình hấp sẽ át hết mùi tanh.

Những gia vị thêm vào giúp món cá hấp tía tô hấp dẫn hơn.

Có thể thêm nấm hương, thìa là, hành tây đều có thể cho món cá hấp tía tô thêm hương vị lạ.

Hoặc thêm chút rượu Mai quế lộ vào khi ướp cá.

