Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Cách làm cá hấp tía tô rất thơm ngon, đậm vị quê nhà của bà ngoại tôi

Thứ hai, 19:01 15/09/2025 | Ăn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Món cá hấp tía tô lạ miệng, mang đến hương vị quê nhà bình dị. Món này dễ làm, không tốn nhiều thời gian nên ngày thường muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình hãy chọn món cá hấp tía tô này - vừa thơm ngon lạ miệng, vừa thêm một ký ức thật đẹp cho cả nhà quanh đĩa cá nóng hổi.

Cá hấp tía tô thơm ngon hương vị quê nhà

Có những món ăn rất giản dị, nhưng để lại dư vị khó quên. Và với tôi, món cá hấp tía tô bà ngoại làm hồi về thăm quê vào một chiều mưa lâm thâm là một trong những món ngon khó quên đó.

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúngCháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

GĐXH - Nhiều người tiếc bát cháo trắng 'ngọc thực', nhưng lại sợ ăn đồ cúng vong. Lại có người vì lý do nào đó mà không nấu được cháo trắng thì băn khoăn có dùng cháo ăn liền để cúng cô hồn hồn được không? Và sau khi cúng nên xử lý cháo thế nào?

Hồi đó, quê ngoại chưa giàu có nên mâm cơm rất đơn sơ, nổi bật là đĩa cá hấp tía tô nghi ngút khói, rất thơm ngon. Đó là mùi thơm của lá tía tô, quyện với mùi cá nóng hổi lan tỏa trong gian bếp nhỏ khiến bụng tôi réo ùng ục, còn cả nhá suýt xoa. Bà ngoại gắp cho tôi một miếng, bảo ăn ngay đi. Miếng thịt cá trắng mềm, vị ngọt tự nhiên, ấm áp vì cay của gừng, chút nồng nàn của lá tía tô... khiến bữa ăn trở nên đặc biệt ngon lành, dễ làm, ăn một lần nhớ mãi đến giờ.

Sau này, mỗi lần nhắc đến món cá hấp tía tô, tôi lại thấy như được đưa trở về tuổi thơ với bữa cơm nhà ngoại đầy ắp sự ấm áp, sum vầy.

Ngon ngọt lạ miệng với món cá hấp tía tô - Ảnh 2.

Cá rô hấp tía tô cũng rất ngon và thơm. Ảnh internet.

Cách làm món cá hấp tía tô

Nguyên liệu làm món cá hấp tía tô

Cá tươi: 1 con, khoảng 600–800g (cá diêu hồng, rô phi, trắm).

Lá tía tô: 1 nắm. Chọn những lá xanh tím, thơm nồng.

Gừng: 1 củ nhỏ.

Hành lá: vài nhánh.

Ớt: 1–2 quả.

Gia vị: Muối, tiêu, nước mắm ngon, chút rượu trắng, dầu ăn.

Cách làm món cá hấp tía tô

Sơ chế cá sạch. Xát kỹ muối hạt rồi rửa qua với chút rượu trắng để khử tanh.

Khía vài đường chéo trên thân cá để gia vị dễ ngấm. Sau đó, ướp cá với muối, tiêu, gừng băm nhỏ và ít nước mắm, rồi để yên khoảng 20 phút. Khi cá đã thấm, xếp một lớp lá tía tô dưới đáy đĩa, đặt cá lên, rải thêm gừng thái sợi, hành lá, ớt cắt lát. Cuối cùng, phủ thêm một lớp lá tía tô nữa lên trên cùng.

Đặt đĩa cá đã ướp vào nồi hấp cách thủy chừng 20–25 phút (nếu thay nước hấp là bia thì càng thơm ngon).

Khi cá chín thịt trắng, chắc, dậy mùi thơm quyến rũ của lá tía tô.

Món này ăn nóng, chấm nước mắm tỏi ớt. Ăn cá hấp tía tô với cơm trắng, bún kèm với rau sống đều rất ngon.

Ngon ngọt lạ miệng với món cá hấp tía tô - Ảnh 3.

Nếu dùng bia cđể hấp món cá thì càng thêm thơm ngon. Ảnh internet.

Mẹo để món cá hấp tía tô ngon hơn

Chọn cá tươi là yếu tố quan trọng nhất. Cá ngon sẽ có mắt trong, mang đỏ và thịt săn chắc. Khi sơ chế, ngoài muối hạt, bạn có thể dùng thêm gừng giã nhỏ để rửa cá, giúp khử tanh hiệu quả. Nếu muốn món ăn thêm phần lạ miệng, có thể cho nấm hương, hành tây hoặc thì là vào hấp cùng. Một chút rượu mai quế lộ khi ướp cá cũng tạo hương thơm đậm đà.

Lợi ích của món cá hấp tía tô

Hấp là cách chế biến giữ được vị ngọt tự nhiên của cá, không bị khô, không nhiều dầu mỡ. Lá tía tô giúp ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa, nhất là khi thời tiết trở lạnh. Đây là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu, phù hợp cho cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi.

Câu hỏi thường gặp về cá hấp tía tô

Cá hấp tía tô ăn với gì ngon nhất?

Món này hợp nhất khi ăn cùng cơm trắng, bún tươi hoặc cuốn bánh tráng với rau sống. Chấm thêm nước mắm tỏi ớt sẽ dậy vị.

Có thể hấp cá bằng nồi cơm điện

Hoàn toàn được. Chỉ cần đặt cá đã chuẩn bị vào đĩa chịu nhiệt, cho vào xửng hấp trong nồi cơm điện, thêm ít nước (hoặc bia), bật chế độ nấu. Khi nước sôi, hấp khoảng 20 phút là cá chín.

Cá nào hợp nhất để hấp tía tô?

Cá diêu hồng, cá rô phi, cá trắm, cá chép đều hợp làm món cá hấp tía tô. Quan trọng nhất là cá phải tươi, thịt chắc và ít xương dăm.

Cách giúp cá hấp không bị tanh?

Ngoài việc rửa cá bằng muối hạt, hoặc rượu trắng, có thể thêm gừng, tía tô và vài lát chanh trong quá trình hấp sẽ át hết mùi tanh.

Những gia vị thêm vào giúp món cá hấp tía tô hấp dẫn hơn.

Có thể thêm nấm hương, thìa là, hành tây đều có thể cho món cá hấp tía tô thêm hương vị lạ.

Hoặc thêm chút rượu Mai quế lộ vào khi ướp cá.

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúngCháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

GĐXH - Nhiều người tiếc bát cháo trắng 'ngọc thực', nhưng lại sợ ăn đồ cúng vong. Lại có người vì lý do nào đó mà không nấu được cháo trắng thì băn khoăn có dùng cháo ăn liền để cúng cô hồn hồn được không? Và sau khi cúng nên xử lý cháo thế nào?

Giải tỏa nỗi sợ cúng "cô hồn" - dân gian cúng vì thương không phải vì sợGiải tỏa nỗi sợ cúng 'cô hồn' - dân gian cúng vì thương không phải vì sợ

GĐXH - Theo quan niệm dân gian, khi các cô hồn lang thang đói khát, không người cúng bái từ âm giới trở về dương gian được chia sẻ miếng cháo, đồ cúng thì đó là việc làm tốt.





Ngọc Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Cháo trắng không thể thiếu trong mâm cúng cô hồn: Dùng cháo ăn liền thay thế được không và cách xử lý cháo sau khi cúng

Nhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và 'mời về' như cúng Tổ tiên nhà mình

Nhầm lẫn phổ biến: Nhiều người cúng cô hồn xưng danh và 'mời về' như cúng Tổ tiên nhà mình

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

10 món quà tặng Vu lan báo hiếu bình dị và món quà quý nhất cha mẹ nào cũng thích

Cùng chuyên mục

Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết

Lựu vào chính vụ, làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH – Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể thử làm ngay món ngon bổ dưỡng giúp tăng cường trí nhớ, kiểm soát đường huyết từ quả lựu vào chính vụ dưới đây.

Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Loại quả rẻ bèo, bán đầy ở chợ Việt, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và ổn định đường huyết, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Loại quả rẻ bèo này rất giàu kali. Kali giúp chống lại tác động tiêu cực của natri, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao.

6 món chay 'quen mà lạ'

6 món chay 'quen mà lạ'

Ăn - 22 giờ trước

Mì Ý xốt kem, salad chanh dây, nấm xốt bơ tỏi, súp bí đỏ... sẽ trở nên mới mẻ, lạ miệng hơn khi được bổ sung vị béo ngậy từ sữa đặc thuần chay.

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Mùa thu, đừng quên thưởng thức món ngon hỗ trợ thải độc gan, kháng khuẩn và dưỡng nhan với loại rau độc đáo này

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Loại rau này tốt cho gan do nó có chứa chất sulfide và mùi hương đặc trưng, tác dụng trong việc khai thông khí gan.

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Cách làm tóp mỡ cháy tỏi chỉ nghe đã thấy thèm

Ăn - 1 ngày trước

Tóp mỡ cháy tỏi là món ăn dễ làm, không mất nhiều thời gian, nguyên liệu và thao tác không cầu kỳ nhưng lại rất ngon, ăn vặt lẫn ăn cơm đều hợp.

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Loại củ rẻ như cho, chứa nhiều tinh bột kháng, hỗ trợ kiểm soát đường huyết hiệu quả, chế biến thành nhiều món ngon

Ẩm thực 360 - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù có vẻ ngoài khiêm tốn, khoai sọ thực sự là một "siêu thực phẩm" giá rẻ mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hằng ngày nhờ hàm lượng tinh bột kháng nhiều trong loại củ này.

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Với 3 nguyên liệu cực rẻ bạn dễ dàng nấu được món kho siêu ngon khiến cả nhà reo lên thích thú

Ăn - 1 ngày trước

Món ăn vừa ngon miệng, dễ nấu lại rất hao cơm. Bạn nhất định nên nấu dư một ít cơm khi làm món ăn này nhé!

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Chủ tiệm hải sản nói thẳng: 'Chỉ người không biết mới mua 4 loại tôm này, cực hại sức khỏe, nhớ tránh xa'

Ăn - 2 ngày trước

Để chọn được những con tôm tươi ngon, chất lượng cho bữa cơm gia đình, mọi người cần ghi nhớ 4 lưu ý dưới đây của người bán hải sản.

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Loại quả 'trường thọ' cực nhiều ở chợ Việt, hỗ trợ cải thiện sức khỏe tim mạch, có 2 cách chế biến dễ dàng thực hiện

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Quả đào không chỉ có hương vị ngọt ngào, mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Ăn - 2 ngày trước

Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!

Xem nhiều

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Bất ngờ trước 11 mâm cơm gia đình vừa ngon, vừa nhìn cực ấm cúng

Ẩm thực 360

GĐXH - Mỗi ngày, hàng triệu mâm cơm được dọn ra trong những căn bếp Việt. Ẩn sau đó không chỉ là chuyện ăn uống, mà còn là câu chuyện văn hóa, kinh tế, và cả sự chuyển động của xã hội hôm nay.

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Lựu đang vào mùa ngon nhất, biết mẹo chọn lựu này sẽ được lựu ta ngọt, mọng nước, ăn là mê

Ăn
Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Hôm nay ăn gì? Gợi ý 15 mâm cơm gia đình ngon 'rụng tim', nhìn thôi đã muốn chạy về nhà ngay

Ẩm thực 360
Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Cách làm món bánh thơm nức từ loại quả mùa thu giúp cải thiện thị lực, ổn định huyết áp, ai ăn cũng tấm tắc khen

Ăn
Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Bí đỏ vào mùa ngon, giá siêu rẻ, nhưng bảo quản cách này khiến quả nhanh hỏng, mất sạch chất dinh dưỡng

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top