3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắn

Mệt mỏi, phiền não cuối tháng 7 âm và cách xả xui hiệu quả

Cuối tháng 7 âm - tháng cô hồn mà phố nhỏ nơi chị Ngô Thị Lan (Hà Nội) sinh sống vẫn còn vương vất mùi nhang khói. Lan vừa trải qua một tháng đầy biến động: công việc thì trục trặc, gia đình có chuyện nhỏ nhặt khiến lòng nặng trĩu... Lan nghĩ, làm sao để xả xui, chấm dứt những muộn phiền, mệt mỏi này để bước sang tháng mới có nguồn năng lượng sống mới, may mắn, tài lộc, bình an...

Không chỉ Lan, mà các bạn cùng phòng, bà con hàng xóm nhiều người cũng mắc phải cảnh mệt mỏi, u buồn, phiền não... cuối tháng cô hồn. Tối đó, Lan quyết định gọi điện cho Mai – cô bạn tri kỷ kể lể nỗi niềm. Mai bảo:

"Cuối tháng 7 âm, có 3 việc nhỏ nhưng sẽ giúp cậu xả xui, thanh lọc, rồi chuyển hóa tâm thức". Và Mai hướng dẫn Lan cách xả xui cuối tháng cô hồn, bắt đầu bằng cách vận động khai thông khí huyết.

Mai bảo, do Lan làm văn phòng, ngồi nhiều, do đó cơ thể ì trệ. Ngay sáng mai hãy dậy sớm, đi bộ 15 phút, hít thở thật sâu, hoặc tập vài động tác yoga đơn giản. Cơ thể chuyển động, máu huyết lưu thông, năng lượng tù đọng được giải phóng. Đó chính là cách xả mệt mỏi bám chặt vào thân, là một cách xả xui. Làm xong thì gọi điện để Mai hướng dẫn tiếp.

Nghe bạn nói, Lan gật gù nhớ ra đã lâu mình chỉ ngồi lì trong phòng làm việc, không cho bản thân cơ hội vận động. Trước đây Lan hiểu đi bộ đơn giản mà có nhiều tác dụng như đốt cháy calo, giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ khớp… Nhưng Mai nói, đi bộ giúp cải thiện tâm trạng vì tăng lưu lượng oxy và những hormone giúp nâng cao năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là não bộ để đầu óc tỉnh táo, tư duy sáng tạo hơn.

Hôm sau Lan đi bộ về, gọi điện để Mai hướng dẫn tiếp. Theo đó, Mai bảo tâm mình giống như một căn phòng, muốn đón ánh sáng thì phải dọn sạch bụi bặm. Hãy viết ra hết những nỗi buồn, thất vọng, điều chưa như ý trong tháng qua. Viết xong, xé đi hoặc đốt bỏ. Chữ đi thì tâm cũng nhẹ. Đó là cách thanh lọc tâm thức, để mở cửa cho bình an bước vào.

Lan thử ngay tối đó. Trang giấy trắng dần phủ kín chữ, và kỳ lạ thay, sau khi gấp lại, cô thấy trong lòng nhẹ hẳn.

Hôm sau, Mai hướng dẫn tiếp bước thứ 3 là làm một việc thiện nhỏ. Ví như, giúp một cụ già qua đường, mua sách tặng trẻ em nghèo mùa khai giảng. Hay đơn giản hơn là "nhan thí" mỉm cười khích lệ người khác. Khi gieo một hạt lành, ngay lập tức vận khí của Lan sẽ thay đổi - đó là sức mạnh của nhân quả, cũng là lá chắn vô hình đưa Lan sang tháng mới may mắn, bình an...

Nghe Mai nói. Lan thấy lòng ấm áp và thu xếp để sáng mai đi bộ về sẽ vào siêu thị mua ít quà bánh tặng trẻ em ở mái ấm gần nhà. Sau khi Lan làm 3 việc Mai hướng dẫn, cô thấy mình tự tin hơn, những ngày cuối tháng cô hồn Lan không còn cảm giác sợ u ám, mệt mỏi, xui rủi đeo bám nữa. Cô đã biết cách tự làm mới mình bằng cách vận động để xả ra, viết ra... để tự thanh lọc cơ thể. Và việc làm thiện lành nhằm chuyển hóa để bước vào tháng mới với tâm thái nhẹ nhàng, đầy năng lượng và bình an.

Những mệt mỏi, muộn phiền cần xả xui trước khi sang tháng mới. Ảnh internet

3 cách phong thủy xả xui cuối tháng 7 âm

Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, cuối tháng 7 âm có 3 cách tốt nhất, nhưng hữu hiệu giúp bạn xả xui, thanh lọc chuyển hóa tâm thức. Cụ thể như sau:

1. Xả xui bằng cách vận động khai thông khí huyết

Tháng 7 âm thời tiết khiến cơ thể con người nếu đình trệ lâu ngày là điều kiện thuận lợi cho sự u ám và mệt mỏi bám lại. Cuối tháng 7 âm, bạn có thể chọn những hình thức vận động nhẹ như đi bộ, tập vài động tác yoga, hoặc đơn giản là thói quen vươn vai, xoay khớp, hít thở ngoài trời vào mỗi buổi sáng.

Khi thân thể chuyển động, huyết mạch lưu thông, năng lượng tích tụ được giải tỏa, tinh thần trở nên khoan khoái hơn. Đây chính là cách xả bỏ sự ì trệ trong nhân khí, để chúng ta bước sang tháng mới với một cơ thể tràn đầy năng lượng tươi mới.

Cuối tháng 7 âm hãy xả xui bằng cách vận động nhẹ như đi bộ, tập yoga, hoặc đơn giản là thói quen vươn vai, xoay khớp, hít thở ngoài trời vào mỗi buổi sáng. Ảnh internet

2. Xả xui bằng cách viết ra và buông bỏ điều không mong muốn

Tâm con người giống như căn phòng: càng chất chứa phiền muộn, càng ít chỗ cho sự bình an. Cuối tháng này, hãy cầm bút viết ra những nỗi buồn, thất vọng hoặc những việc chưa như ý. Mỗi con chữ được viết ra mang theo một ý niệm, thậm chí là cả những chấp niệm, ít nhiều giúp chúng ta vơi đi những khổ tâm, để mọi ưu phiền trở về với hư không. Đây là cách giải phóng tâm thức, mở lối cho những điều tích cực bước vào.

3. Xả xui bằng làm việc thiện để chuyển hóa vận khí

Trong Phong Thủy Chính Phái, nhân khí sáng nhất chính là thiện lương. Khi ta gieo hạt mầm lương thiện, lập tức nhân khí được chuyển biến. Thay vì giữ những suy nghĩ tiêu cực, việc làm thiện giúp bạn sống tích cực hơn, hướng tâm trí đến những điều tốt đẹp, từ đó giảm bớt lo âu, phiền muộn. Người biết làm việc thiện không chỉ xả được xui rủi, mà còn tạo cho mình lá chắn vô hình, khiến cuộc đời bước sang tháng mới hanh thông và cát lành hơn. Điều này cũng đúng với quy luật nhân quả trong đạo Phật, chúng ta là người tạo ra mọi điều tốt đẹp hoặc khổ đau trong cuộc sống của mình, thông qua hành động của bản thân.

