3 cách tốt nhất giúp xả xui, thanh lọc cơ thể, nhà cửa cuối tháng cô hồn để đón tháng mới nhiều tài lộc, may mắn
GĐXH - Sau khi làm 3 việc đơn giản nhưng rất hữu hiệu, những ngày cuối tháng cô hồn chị Lan hết cảm giác mệt mỏi, phiền não, u ám, chuẩn bị đón tháng mới nhiều năng lượng, tài lộc, may mắn, bình an...
Mệt mỏi, phiền não cuối tháng 7 âm và cách xả xui hiệu quả
Cuối tháng 7 âm - tháng cô hồn mà phố nhỏ nơi chị Ngô Thị Lan (Hà Nội) sinh sống vẫn còn vương vất mùi nhang khói. Lan vừa trải qua một tháng đầy biến động: công việc thì trục trặc, gia đình có chuyện nhỏ nhặt khiến lòng nặng trĩu... Lan nghĩ, làm sao để xả xui, chấm dứt những muộn phiền, mệt mỏi này để bước sang tháng mới có nguồn năng lượng sống mới, may mắn, tài lộc, bình an...
Không chỉ Lan, mà các bạn cùng phòng, bà con hàng xóm nhiều người cũng mắc phải cảnh mệt mỏi, u buồn, phiền não... cuối tháng cô hồn. Tối đó, Lan quyết định gọi điện cho Mai – cô bạn tri kỷ kể lể nỗi niềm. Mai bảo:
"Cuối tháng 7 âm, có 3 việc nhỏ nhưng sẽ giúp cậu xả xui, thanh lọc, rồi chuyển hóa tâm thức". Và Mai hướng dẫn Lan cách xả xui cuối tháng cô hồn, bắt đầu bằng cách vận động khai thông khí huyết.
Mai bảo, do Lan làm văn phòng, ngồi nhiều, do đó cơ thể ì trệ. Ngay sáng mai hãy dậy sớm, đi bộ 15 phút, hít thở thật sâu, hoặc tập vài động tác yoga đơn giản. Cơ thể chuyển động, máu huyết lưu thông, năng lượng tù đọng được giải phóng. Đó chính là cách xả mệt mỏi bám chặt vào thân, là một cách xả xui. Làm xong thì gọi điện để Mai hướng dẫn tiếp.
Nghe bạn nói, Lan gật gù nhớ ra đã lâu mình chỉ ngồi lì trong phòng làm việc, không cho bản thân cơ hội vận động. Trước đây Lan hiểu đi bộ đơn giản mà có nhiều tác dụng như đốt cháy calo, giảm cân, tăng cường sức khỏe tim mạch, hỗ trợ khớp… Nhưng Mai nói, đi bộ giúp cải thiện tâm trạng vì tăng lưu lượng oxy và những hormone giúp nâng cao năng lượng cho cơ thể, đặc biệt là não bộ để đầu óc tỉnh táo, tư duy sáng tạo hơn.
Hôm sau Lan đi bộ về, gọi điện để Mai hướng dẫn tiếp. Theo đó, Mai bảo tâm mình giống như một căn phòng, muốn đón ánh sáng thì phải dọn sạch bụi bặm. Hãy viết ra hết những nỗi buồn, thất vọng, điều chưa như ý trong tháng qua. Viết xong, xé đi hoặc đốt bỏ. Chữ đi thì tâm cũng nhẹ. Đó là cách thanh lọc tâm thức, để mở cửa cho bình an bước vào.
Lan thử ngay tối đó. Trang giấy trắng dần phủ kín chữ, và kỳ lạ thay, sau khi gấp lại, cô thấy trong lòng nhẹ hẳn.
Hôm sau, Mai hướng dẫn tiếp bước thứ 3 là làm một việc thiện nhỏ. Ví như, giúp một cụ già qua đường, mua sách tặng trẻ em nghèo mùa khai giảng. Hay đơn giản hơn là "nhan thí" mỉm cười khích lệ người khác. Khi gieo một hạt lành, ngay lập tức vận khí của Lan sẽ thay đổi - đó là sức mạnh của nhân quả, cũng là lá chắn vô hình đưa Lan sang tháng mới may mắn, bình an...
Nghe Mai nói. Lan thấy lòng ấm áp và thu xếp để sáng mai đi bộ về sẽ vào siêu thị mua ít quà bánh tặng trẻ em ở mái ấm gần nhà. Sau khi Lan làm 3 việc Mai hướng dẫn, cô thấy mình tự tin hơn, những ngày cuối tháng cô hồn Lan không còn cảm giác sợ u ám, mệt mỏi, xui rủi đeo bám nữa. Cô đã biết cách tự làm mới mình bằng cách vận động để xả ra, viết ra... để tự thanh lọc cơ thể. Và việc làm thiện lành nhằm chuyển hóa để bước vào tháng mới với tâm thái nhẹ nhàng, đầy năng lượng và bình an.
3 cách phong thủy xả xui cuối tháng 7 âm
Theo Chuyên gia phong thủy – Master Phùng Phương, cuối tháng 7 âm có 3 cách tốt nhất, nhưng hữu hiệu giúp bạn xả xui, thanh lọc chuyển hóa tâm thức. Cụ thể như sau:
1. Xả xui bằng cách vận động khai thông khí huyết
Tháng 7 âm thời tiết khiến cơ thể con người nếu đình trệ lâu ngày là điều kiện thuận lợi cho sự u ám và mệt mỏi bám lại. Cuối tháng 7 âm, bạn có thể chọn những hình thức vận động nhẹ như đi bộ, tập vài động tác yoga, hoặc đơn giản là thói quen vươn vai, xoay khớp, hít thở ngoài trời vào mỗi buổi sáng.
Khi thân thể chuyển động, huyết mạch lưu thông, năng lượng tích tụ được giải tỏa, tinh thần trở nên khoan khoái hơn. Đây chính là cách xả bỏ sự ì trệ trong nhân khí, để chúng ta bước sang tháng mới với một cơ thể tràn đầy năng lượng tươi mới.
2. Xả xui bằng cách viết ra và buông bỏ điều không mong muốn
Tâm con người giống như căn phòng: càng chất chứa phiền muộn, càng ít chỗ cho sự bình an. Cuối tháng này, hãy cầm bút viết ra những nỗi buồn, thất vọng hoặc những việc chưa như ý. Mỗi con chữ được viết ra mang theo một ý niệm, thậm chí là cả những chấp niệm, ít nhiều giúp chúng ta vơi đi những khổ tâm, để mọi ưu phiền trở về với hư không. Đây là cách giải phóng tâm thức, mở lối cho những điều tích cực bước vào.
3. Xả xui bằng làm việc thiện để chuyển hóa vận khí
Trong Phong Thủy Chính Phái, nhân khí sáng nhất chính là thiện lương. Khi ta gieo hạt mầm lương thiện, lập tức nhân khí được chuyển biến. Thay vì giữ những suy nghĩ tiêu cực, việc làm thiện giúp bạn sống tích cực hơn, hướng tâm trí đến những điều tốt đẹp, từ đó giảm bớt lo âu, phiền muộn. Người biết làm việc thiện không chỉ xả được xui rủi, mà còn tạo cho mình lá chắn vô hình, khiến cuộc đời bước sang tháng mới hanh thông và cát lành hơn. Điều này cũng đúng với quy luật nhân quả trong đạo Phật, chúng ta là người tạo ra mọi điều tốt đẹp hoặc khổ đau trong cuộc sống của mình, thông qua hành động của bản thân.
Những nguy hại khi thiết kế toilet dưới gầm cầu thangỞ - 29 phút trước
GĐXH - Hiện nay, có nhiều gia đình thiết kế nhà vệ sinh ở dưới gầm cầu thang, theo phong cách hiện đại. Thế nhưng, cũng có nhiều ý kiến trái chiều bởi sẽ gây ra hung họa về phong thủy. Bài viết sau đây sẽ giúp quý gia chủ giải đáp đầy đủ.
Đặt bếp phạm cung này sẽ gây lục đục tình cảm gia đìnhỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, bếp là nơi giữ lửa, biểu tượng của sự sống, sức khỏe và tài lộc của gia đình. Không chỉ là khu vực nấu nướng, bếp còn là nơi quy tụ năng lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến vận khí và sự hòa thuận của các thành viên trong nhà.
Thiết kế sân vườn cần lưu ý gì?Ở - 5 giờ trước
GĐXH - Để có một sân vườn sạch đẹp, hoàn hảo thì tiểu cảnh là một phần không thể thiếu. Chính vì vậy, bài viết sau sẽ chia sẻ một số điều cần lưu ý khi thiết kế sân vườn, giúp gia chủ có cách bố trí hợp lý, đem lại không gian sống chất lượng.
Cách chơi hoa tinh tế của Phương Oanh chuẩn 'phu nhân hào môn'Ở - 6 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi chia sẻ không gian sống, Phương Oanh lại khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gu thẩm mỹ tinh tế, sang trọng.
Loại cây cảnh tài lộc như đúng tên gọi, nhà giàu nào cũng thích trồng, là cây gì?Ở - 9 giờ trước
GĐXH - Cây phát tài phong thủy thuộc hành Mộc, để may mắn, đem tiền tài, phúc lộc đến cho gia chủ, giúp tinh thần luôn thoải mái, giàu năng lượng bạn nên ưu tiên đặt ở hướng Đông hoặc Đông Nam.
Khám phá từng góc nhỏ của ngôi đền duy nhất thờ thần lửa giữa lòng phố cổ Hà NộiỞ - 9 giờ trước
Đền Hỏa Thần là ngôi đền duy nhất tại Việt Nam thờ vị thần lửa linh thiêng. Trải qua bao thăng trầm, ngôi đền nằm giữa lòng phố cổ vẫn giữ được đặc trưng kiến trúc, mỹ thuật thời xưa, là điểm tựa tinh thần vững chãi cho bao người dân Hà Nội.
Á hậu có bằng Thạc sĩ là BTV xinh đẹp của VTV, sở hữu căn nhà sang trọng, ấn tượngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Qua những khung hình chụp không gian sống có thể thấy Thụy Vân và gia đình sống trong một căn hộ cao cấp, có tông màu vàng trắng sang trọng thuộc chung cư đắt đỏ tại Bà Triệu - con phố nằm giữa trung tâm Hà Nội.
Đây là lý do giường không nên đặt đối diện cửa ra vàoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Có một lỗi phong thủy tưởng nhỏ nhưng rất nhiều người mắc phải lại âm thầm ảnh hưởng tới cả sức khỏe lẫn vận khí của gia chủ, đó là kê giường đối diện với cửa ra vào.
Loài cây cảnh ai cũng nên sở hữu để xua đuổi xui xẻoỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để cuộc sống thêm xanh thì cây xanh luôn là một người bạn không thể thiếu. Cây không chỉ đẹp, mà còn mang lại không khí trong lành. Lưỡi hổ là một trong số đó, góp phần tạo nên môi trường xanh, đẹp và xua đuổi vận xui.
Thế phạm phong thuỷ ngoại cảnh nguy hiểm bất kỳ ai cũng nên biết để hoá giải kịp thờiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thuỷ, yếu tố ngoại cảnh giữ vai trò trong việc quyết định vận khí của một ngôi nhà. Nếu ngôi nhà đang phạm thế sát từ bên ngoài, thì gia đạo cũng khó yên, tài lộc khó giữ, sự nghiệp dễ gặp trắc trở.
Đặt sai hướng tủ lạnh tài vận bị cản trở, đúng hướng thì tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dàoỞ
GĐXH - Tủ lạnh là một vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hiện nay của mỗi gia đình. Tuy nhiên vị trí đặt tủ lạnh đẹp và hướng đặt tủ lạnh sao cho hợp phong thủy thì không phải ai cũng biết. Đặt đúng hướng, tài lộc sinh sôi, phúc khí dồi dào.