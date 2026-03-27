Ngày sinh Âm lịch của người người nói ít làm nhiều, tài lộc đến muộn nhưng vững vàng
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây thường không nói suông, luôn hành động và nỗ lực hết mình, họ có nhiều cơ hội đạt được thành công.
Người sinh ngày 9 Âm lịch: Kiên trì học hỏi, càng trưởng thành càng thành công
Người sinh ngày 9 Âm lịch thường rất năng động và có tính cách ổn định.
Họ không ngừng học hỏi, luôn tìm cách nâng cao năng lực bản thân dù đang ở độ tuổi hay vị trí nào. Với họ, tích lũy kinh nghiệm là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự nghiêm túc và bền bỉ.
Chính nhờ tinh thần cầu tiến đó, người sinh ngày này ngày càng trưởng thành. Họ cũng nổi tiếng khiêm tốn, dễ hòa đồng và xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp.
Điều này giúp họ có thêm cơ hội phát triển trong công việc cũng như cuộc sống.
Dù làm việc ở bất kỳ môi trường nào, người sinh ngày 9 Âm lịch vẫn giữ được sự nhiệt huyết và năng lượng tích cực.
Họ hiếm khi trở thành kẻ thất bại bởi luôn biết cách điều chỉnh và tiến lên. Nhờ đó, tài vận của họ thường ổn định, cuộc sống ngày càng khấm khá theo thời gian.
Người sinh ngày 11 và 17 Âm lịch: Không chịu khuất phục số phận, luôn tìm đường bứt phá
Theo tử vi, người sinh ngày 11 và 17 Âm lịch có tính cách rộng lượng, ngay thẳng và đặc biệt không dễ đầu hàng trước khó khăn.
Họ sở hữu ý chí mạnh mẽ và luôn tin rằng nỗ lực có thể thay đổi vận mệnh.
Những người này thường tận dụng trí tuệ của mình để tìm ra giải pháp sáng tạo. Họ không ngại khám phá những con đường mới hoặc những lĩnh vực ít người chú ý để tạo bước đột phá.
Chính sự linh hoạt này giúp họ có cơ hội kiếm tiền tốt và xây dựng sự nghiệp vững chắc.
Ngay cả khi bước vào tuổi trung niên hoặc lớn tuổi, họ vẫn duy trì nguồn năng lượng tích cực.
Sự bền bỉ và không ngừng cố gắng giúp người sinh ngày 11 và 17 Âm lịch từng bước cải thiện cuộc sống, đồng thời mang lại sự thịnh vượng cho gia đình.
Người sinh ngày 25 Âm lịch: Không tranh đua nhưng bền bỉ, càng lớn tuổi càng xuất sắc
Người sinh ngày 25 Âm lịch thường có tính cách dễ chịu, không thích cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên, họ lại rất chăm chỉ học hỏi và âm thầm hoàn thiện bản thân.
Nhờ vậy, theo thời gian, họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá và hạn chế sai lầm trong công việc.
Sau tuổi 40, người sinh ngày này có thể bắt đầu thử sức với những lĩnh vực mới, đặc biệt là kinh doanh.
Dù khởi đầu có thể chưa thuận lợi, họ vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu. Sự từng trải và bản lĩnh giúp họ dần tìm ra hướng đi phù hợp.
Khi đạt được vị trí nhất định, người sinh ngày 25 Âm lịch càng hoàn thiện bản thân hơn. Theo năm tháng, năng lực của họ cũng ngày một nâng cao.
Thành công đến chậm nhưng bền vững, cuộc sống nhờ đó ngày càng ổn định và sung túc.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sina
