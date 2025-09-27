Nghệ sĩ cải lương chuyển sang diễn hài, tuổi 62 'đại gia ngầm' vẫn đeo túi sờn rách, chạy xe máy

Sở hữu 3 căn nhà, 8.500m2 đất nhưng vẫn đeo túi rách, chạy xe máy

Tiểu Bảo Quốc (tên thật là Đỗ Phước Hậu, sinh năm 1962) xuất phát điểm là nghệ sĩ cải lương nhưng dần lấn sân sang lĩnh vực tấu hài. Với lối diễn xuất tự nhiên, gần gũi, ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim trên màn ảnh nhỏ.

Mới đây ông gây chú ý khi xuất hiện trong phim điện ảnh ăn khách "Tử chiến trên không". Nhân vật Hùng "sầu riêng" hay còn gọi là Chuột, do nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc thủ vai đã mang lại nhiều tràng cười cho khán giả. Vai diễn của ông được cho là một điểm nhấn hài hước, giúp giảm bớt sự căng thẳng của mạch phim vốn nặng nề, kịch tính của "Tử chiến trên không".

Tuy nhiên, không chỉ thu hút trên phim, hình ảnh nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc bên lề bộ phim cũng nhận được sự quan tâm không kém. Trong những buổi cinetour, người ta thấy ông chạy chiếc xe máy cũ, đeo một chiếc túi đã sờn rách, ăn mặc giản dị đến mức khiến khán giả cảm thương. Thậm chí có nhiều ý kiến xót xa cho rằng ông khó khăn, không có nhà cửa.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc xuất thân từ nghệ sĩ cải lương, sau đó bén duyên với sân khấu hài và màn ảnh. Ông có khả năng hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau.



Khán giả thường thấy ở nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc là hình ảnh đeo túi sờn rách, chạy xe máy. Điều này khiến nhiều người cho rằng ở tuổi xế chiều ông gặp khó khăn kinh tế nhưng ít ai biết ông là "đại gia ngầm" của showbiz.

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng phía sau sân khấu, ông còn là người mát tay trong đầu tư bất động sản, là một "đại gia ngầm" của showbiz.

Chia sẻ về con đường trở thành "đại gia ngầm", Tiểu Bảo Quốc kể lại cột mốc năm 2012. Khi ấy, ông tập tành mua đất ở Cần Giuộc (Long An) nhưng bị môi giới gạt, bán với giá gấp đôi thị trường. Cú sốc ấy khiến ông hụt hẫng, tưởng chừng trắng tay ở tuổi 50. May mắn thay, một người quen đã giúp ông phân lô và bán lại toàn bộ chỉ trong vòng một tháng. Số tiền thu được, ông gom mua một căn nhà nhỏ 12m², hai tầng lầu tại quận 8, TP.HCM, nơi ông cùng con trai sinh sống đến nay.

Từ đó, Tiểu Bảo Quốc rút ra nhiều kinh nghiệm quý giá. Ông tham gia mua bán nhà đất nhiều lần, mỗi lần đều có lời. "Tôi đã mua bán năm căn nhà, giá trị tăng dần theo thời gian. Hiện tôi có ba căn, trong đó hai căn cho thuê, một căn để không. Ngoài ra, còn hai mảnh đất rộng 4.000m² và 4.500m² ở Long An. Sắp tới tôi sẽ bán bớt cho dễ quản lý," ông tiết lộ.

Tính sơ, khối tài sản mà ông đang nắm giữ đã đủ để gọi là đại gia trong giới nghệ sĩ. Thế nhưng, ông đã giữ nếp sống giản dị, mộc mạc nhiều năm nay, vẫn "làm bạn" với chiếc xe máy cũ kỹ, không để ý chuyện đồng nghiệp đi bằng xe hơi sang trọng.

"Lâu nay tôi sống bình dị, không thích se sua. Đồ cũ mà còn dùng được thì tôi chẳng bao giờ bỏ. Tôi nghĩ giá trị con người không nằm ở chuyện mặc đồ mới hay cũ, quan trọng là thấy thoải mái, vừa vặn", ông quan điểm.

Nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc trong "Tử chiến trên không".

Nói thêm về phương tiện đi lại, nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc bày tỏ: "Thực tế, ai có khả năng đi xe nào thì đi xe đó. Đó là sở thích của mỗi người. Họ có điều kiện thì có quyền đi xe sang. Tôi thì đã quen với xe máy để dễ luồn lách đến kịp địa điểm ghi hình. Vả lại có cần thiết phải sở hữu xe hơi hay không? Quan trọng là đường xá giao thông thành phố thuận tiện di chuyển bằng xe máy hơn".

Khi được hỏi về việc áp lực vai diễn khan hiếm và thu nhập của nghệ sĩ có tuổi, nam nghệ sĩ già cho biết hiện tại ông diễn cố định ở Sân khấu Thế giới Trẻ hàng tuần, thỉnh thoảng nhận thêm vài phim truyền hình, sitcom. Không có dự án, ông chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, nghiên cứu kịch bản.

"Thu nhập của nghề diễn bấp bênh, nghệ sĩ lứa như tôi càng khó. Có tháng tôi kiếm được 10 triệu, lúc hơn 20-30 triệu đồng, lại có tháng không có đồng nào. May mắn tôi chưa bao giờ để mình rơi vào cảnh túng quẫn, chạy ăn từng bữa.

Trời Phật, Tổ nghiệp thương cho có cái nghề để mưu sinh, giữ vị trí trong lòng khán giả nên tôi rất ý thức gìn giữ nó. Từng tuổi này tôi chẳng dám hy vọng hay mưu cầu điều gì nữa. Tôi chỉ mong đủ sức khỏe, tinh thần để con đường làm nghề được lâu bền", nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc cho biết.

Đã quen "độc lai độc vãng" nhiều năm, không dám nghĩ tìm người bầu bạn

Mặc dù sự nghiệp và kinh tế ổn định nhưng điều tiếc nuối của nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc là hôn nhân đổ vỡ. Ông từng không ít lần tâm sự rằng làm nghệ sĩ đồng nghĩa với việc chấp nhận hạnh phúc hiếm khi trọn vẹn. Ông đã hơn 20 năm sống cảnh "gà trống nuôi con".

"Phần số tôi cô độc, từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương gia đình. Lớn lên kết hôn rồi đổ vỡ, 1 mình tôi gánh vác trách nhiệm nuôi con. Hơn 20 năm, tôi đóng cả 2 vai cha mẹ, chăm lo con trai từ lúc bập bẹ đến tuổi trưởng thành. Dẫu bế tắc, tôi không cho phép quỵ ngã vì biết sau lưng còn gánh nặng.

Đến nay khi con tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định, tôi xem như trút đi phần nào gánh nặng. Con trai có lẽ vì chứng kiến cha bươn chải, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Đây cũng là niềm an ủi cho cuộc đời tôi lúc về già", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Tiểu Bảo Quốc: Còn khán giả là không cô đơn.

Ông cũng cho biết, ở tuổi 63 không dám nghĩ đến chuyện tìm người bầu bạn vì đã quen độc lai độc vãng, giờ có gia đình lại thêm gánh nặng.

"Người đàn ông lấy vợ đồng nghĩa phải trách nhiệm và chu toàn mọi thứ. Chuyện tình cảm phải không ngừng hun đúc, giữ lửa và dành thời gian cho nhau. Trong khi nghệ sĩ giờ giấc sinh hoạt trái ngược, thu nhập lại bấp bênh. Tôi không muốn người phụ nữ bên cạnh phải hy sinh, lo toan, như thế tội người ta.

Gần đây tôi và con trai ngồi tâm sự, con nói 1 câu: "Con thấy cha 1 mình vậy mà hạnh phúc hơn, đỡ lo nghĩ nhiều", tôi ngẫm thấy đúng. Nếu có người phụ nữ hiểu và san sẻ thì quá hạnh phúc, còn không có chẳng sao. Đàn ông mà! Ai chẳng mong có người đồng hành, hủ hỉ về già", nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc chân thành chia sẻ.