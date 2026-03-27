Nghệ sĩ cải lương đoàn Sông Hậu, tuổi U80 thuê trọ 10m2, nhặt ve chai bán vé số không đủ tiền chữa bệnh
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi ở tuổi U80 phải chật vật sống trong căn phòng 10m2 tại TP.HCM. Bà nhặt ve chai và bán vé số để trang trải cuộc sống, chữa bệnh khiến nhiều người xót xa.
Nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi - vợ cố nghệ sĩ Lữ Can trong những năm tháng vàng son, bà đã tham gia nhiều đoàn hát nổi tiếng như: Hưng Đạo, Sông Hậu 1, Sông Hậu 2, Sông Bé 2, Vàm Cỏ... Bên cạnh những tên tuổi lớn như: NSND Thanh Tuấn, Giang Châu, Cẩm Tiên, Thanh Hằng… bà đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Thế nhưng, đi qua thời hoàng kim, hiện tại, ở tuổi 71, nghệ sĩ Phụng Nghi sống chật vật trong căn phòng trọ 10m2 nằm sâu trong con hẻm tại TP.HCM. Mới đây, trong buổi gặp gỡ với nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung của nhóm Ngũ long du ký, nữ nghệ sĩ cải lương đình đám một thời rơi nước mắt khi kể về hoàn cảnh tuổi xế chiều.
Trong căn phòng trọ vỏn vẹn chật hẹp, đồ đạc chất chồng, mái tôn cũ kỹ, bà và con gái nương tựa nhau. "Trước đây khi nghỉ hát, tôi có đi làm công nhân. Làm được vài năm thì tôi tăng huyết áp, đành nghỉ. Từ đó, tôi bán vé số, mỗi ngày kiếm được gần 200.000 đồng, buổi tối thì đi nhặt ve chai thêm. Thời gian qua tôi bị bệnh khô khớp, đi lại không được. Mỗi lần bị như vậy là tôi phải vào bệnh viện nằm 3 tuần để tiêm thuốc, nhờ có bảo hiểm nên chi phí giảm bớt, nhưng mình cũng không đi bán được", bà bộc bạch.
Căn phòng trọ 10m2 của nghệ sĩ cải lương Phụng Nghi: Đồ ve chai chất đầy trong nhà, mái tôn mục nát để chậu hứng nước dột khi trời mưa.
Cũng theo nữ nghệ sĩ, thu nhập bấp bênh nhưng riêng tiền thuê phòng và điện nước đã tiêu tốn mất gần 3 triệu đồng/tháng. Có những giai đoạn ngặt nghèo nhất, bà thiếu nợ tiền phòng đến 3 tháng vì bao nhiêu tiền bạc tích cóp đều đổ dồn vào thuốc men cho đủ thứ bệnh từ tim mạch, khớp đến suy giãn tĩnh mạch. Trong khi đó, con gái bà năm nay đã ngoài 40 tuổi nhưng lại mắc bệnh gan, mỗi ngày vẫn phải ra đường bán vé số.
Đau xót nhất là câu chuyện về đứa cháu ngoại 17 tuổi. Vì hoàn cảnh quá túng quẫn, không có tiền mua sữa, bà phải gửi cháu cho người khác nuôi dưỡng từ khi bé mới 5 tháng rưỡi. Người nhận nuôi cháu bé vì quá yêu mến đã từng đề nghị tặng 1 cây vàng để xin hẳn đứa bé làm con nhưng bà nhất quyết từ chối. Nữ nghệ sĩ cho biết, thà chấp nhận mang nợ người ta tiền công nuôi dưỡng suốt mười mấy năm, chấp nhận mỗi tháng chắt bóp từng đồng gửi vào lo cho cháu chứ không đành lòng đoạn tuyệt máu mủ.
Trong căn phòng trọ tối tăm, khi được Phi Phụng, Phương Dung đề nghị, bà còn ngẫu hứng ca một trích đoạn cải lương. Nữ nghệ sĩ thừa nhận vì nghỉ nghề hát đã lâu nên chất giọng không còn được như xưa. Thế nhưng, trong từng câu ca vẫn đong đầy cảm xúc, như thể cả một quãng đời gắn bó với ánh đèn vẫn còn đó.
Bà cũng thật thà bộc bạch nếu không có những tấm lòng từ thiện và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, có lẽ mẹ con bà đã không thể trụ vững đến tận bây giờ. "Nếu không có từ thiện cho, chắc tôi không sống nổi, vì thuốc thang quá nhiều", giọng bà trầm xuống khi nói về những vất vả cuộc đời.
Sự xuất hiện của những đồng nghiệp như nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần vô giá, giúp bà cảm thấy mình không bị lãng quên. Nếu thiếu đi những sự hỗ trợ kịp thời ấy, hai mẹ con bà khó lòng vượt qua được những ngày tháng bĩ cực nhất của cuộc đời.
NS Phụng Nghi chia sẻ cuộc sống khó khăn với nhóm Ngũ long du ký.
