Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh khiến nhiều người xót xa khi đi qua thời kỳ hoàng kim của sân khấu, ở tuổi 70 sống cơ cực, không nhà, không con, không tiền chữa bệnh.
Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh, sinh năm 1956, từng là một trong những cô đào nổi tiếng nhất Việt Nam bên cạnh Minh Vương và Lệ Thủy. Trải qua thời hoàng kim, từng làm chủ đoàn hát Sơn Ca, ở tuổi 70, bà sống chật vật trong một phòng trọ nhỏ tại TP.HCM.
Mới đây, kênh Sự kiện và ẩm thực đã tới thăm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, bà bật khóc kể hiện tại sức khỏe yếu vì quá nhiều bệnh. "Năm nay tôi tròn 70 tuổi. Tôi hết sạch tiền vì có nhiều loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm nhưng tôi vẫn phải mua. Có những thuốc trừ bảo hiểm đi rồi cũng lên tới 7 triệu một mũi. Tôi phải tiêm ba lần liền. Tôi khổ quá trời khổ! Tôi không dám gọi điện cho ai vì sợ làm phiền mọi người. Tôi cũng ngại lắm!", nghệ sĩ cải lương một thời chia sẻ.
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh thời hoàng kim của cải lương.
Được biết, năm 2023 bà bị ngã trong nhà tắm dẫn đến tổn thương cột sống, phải điều trị trong thời gian dài và gần như nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải có người hỗ trợ. Quá trình hồi phục chậm khiến việc đi lại của bà gặp nhiều hạn chế. Năm 2025, bà mới có thể chập chững đi lại, song phải chống gậy; sinh hoạt hằng ngày phụ thuộc phần lớn vào người thân.
Nữ nghệ sĩ hiện sống cùng chị dâu. Hai chị em nương tựa nhau qua ngày, chắt chiu từng khoản chi để lo tiền nhà, tiền thuốc; có tháng không đủ xoay xở phải vay mượn thêm. Bởi không chỉ gặp vấn đề về cột sống, thời gian qua, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh còn nhiều lần nhập viện vì tai biến. Các đợt bệnh tái phát khiến thể trạng của bà ngày càng yếu, phải dùng thuốc thường xuyên. Việc điều trị kéo dài cũng làm phát sinh thêm chi phí, tạo áp lực lớn đối với cuộc sống vốn đã khó khăn.
Trước đó, hồi đầu năm 2024, khi nhóm Ngũ long du ký đến thăm, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh ngậm ngùi chia sẻ có khoảng thời gian từng làm nail, đấm bóp, dọn dẹp vệ sinh. "Gần 20 năm qua, kể từ ngày rời xa sân khấu cải lương, tôi mưu sinh bằng nghề nail dạo, kéo xe khắp nơi, đi qua tới khu Trung Sơn luôn. Những năm trước, khách gọi nhiều. Mỗi ngày, tôi kiếm được 100.000-200.000 đồng. Nhưng sau này, tôi làm ít hơn. Có khi cả tuần mới có khách gọi. Tôi phải sống tằn tiện, chỉ dám ăn cơm với rau, có khi ăn mì gói cho qua bữa".
Nhiều năm trước khi sức khoẻ còn ổn, còn đi lại được, bà làm nghề sơn móng, đấm bóp mưu sinh.
Có cuộc sống chật vật, khó khăn ở tuổi xế chiều nhưng Hoa Mỹ Hạnh cho biết bà chưa muốn vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ. Bà lý giải: "Nếu vào Viện dưỡng lão, tôi không đi làm được. Cuộc sống quanh quẩn trong đó buồn lắm. Tôi muốn ra ngoài, làm việc. Khi nào đi không nổi, tôi sẽ xin vào".
Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bén duyên với nghề hát từ năm 7 tuổi. Với niềm đam mê nghề cùng sự nỗ lực, bà được giao vai đào chính khi mới 17 tuổi, cộng tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như: Út Bạch Lan – Thành Được, Tấn Tài, Hoa Đăng, Sài Gòn 3… và chinh phục khán giả qua loạt vở kinh điển như Thần điêu đại hiệp, Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước...
Nữ nghệ sĩ kết hôn năm 1976. Trong giai đoạn cải lương còn ở thời kỳ đỉnh cao, hai vợ chồng đưa con theo các đoàn hát lưu diễn khắp các tỉnh thành, cuộc sống gắn liền với sân khấu.
Khi cải lương dần đi xuống, đoàn hát gặp nhiều khó khăn, bầu đoàn phải bán căn nhà tại Châu Đốc để trả lương cho nghệ sĩ rồi giải tán. Cuộc sống hôn nhân của Hoa Mỹ Hạnh cũng rơi vào cảnh lục đục và đi đến tan vỡ. Bà ôm con tiếp tục theo diễn cho các đoàn hát khác, phiêu bạt nhiều nơi mưu sinh. Bi kịch tiếp tục ập đến khi con trai duy nhất của bà qua đời sau một cơn sốt xuất huyết. Sau khi lo hậu sự cho con, Hoa Mỹ Hạnh quyết định rời xa sân khấu, chật vật những năm tháng cuối đời.
