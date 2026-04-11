Nam nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều sống tạm bợ trong nhà kho, không giấy tờ tùy thân

Thứ bảy, 19:00 11/04/2026 | Giải trí
GĐXH - Lê Bảo - nghệ sĩ cải lương, hài - khiến nhiều người xót xa khi sống tạm bợ trong nhà kho phía sau một nhà hàng, không giấy tờ tùy thân, "còn mỗi tấm thân bệnh tật".

Nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung lần thứ 2 tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo tại một nhà kho phía sau nhà hàng ở TP.HCM. 

Khung cảnh không thay đổi so với lần ghé thăm vào giữa năm 2025, con đường vào bụi bặm, xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội. Bên trong căn phòng của nam nghệ sĩ, tường nhà kho bong tróc, đổ nát và không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường.

"Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu. Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng", ông tâm sự.

Phòng kho bong tróc, ngổn ngang của nghệ sĩ Lê Bảo.

Phòng kho chật hẹp vẫn được Lê Bảo treo bằng khen và hình ảnh thời còn diễn.

Nghệ sĩ Lê Bảo chia sẻ đã đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng Vũ Quang, Bình Mập và đi hát thiện nguyện, tuy nhiên vẫn ít người biết đến ông.

Hiện tại, ở tuổi xế chiều, ông sống cô đơn trong nhà kho tồi tàn vì các con cũng không có điều kiện. "Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi", nam nghệ sĩ bộc bạch.

Cũng theo nam nghệ sĩ, ở tuổi này ông trông coi nhà kho cho chủ nhà hàng, không đi diễn vì không có show nào. Tài sản còn có 1 chiếc xe máy nhưng không đi đâu xa được vì xe không có giấy tờ.

"Bình thường tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có giấy tờ tùy thân: Không hộ khẩu, không căn cước công dân. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, thất lạc hết.

Nghệ sĩ Lê Bảo ngậm ngùi chia sẻ cuộc sống hiện tại: Không nhà, không giấy tờ.

Có xe máy nhưng không có giấy tờ, không bằng lái, có mỗi cái thân bệnh tật. Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch. 

Hiện giờ tôi bữa đói bữa no, có bữa phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Tôi phải vật lộn tìm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, không có việc gì làm kiếm tiền".

Trong buổi gặp gỡ, nhóm Ngũ long du ký cũng gửi nghệ sĩ Lê Bảo quà và một số tiền từ những nhà hảo tâm. "Bây giờ anh Lê Bảo không đi hát hò gì nữa, chỉ sống một thân một mình, lại đang bệnh tật đầy mình. Trường hợp của anh khá đau lòng!", Phương Dung bộc bạch.

Nhóm Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nghệ sĩ hài Lê Bảo.

