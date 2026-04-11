Nam nghệ sĩ cải lương tuổi xế chiều sống tạm bợ trong nhà kho, không giấy tờ tùy thân
GĐXH - Lê Bảo - nghệ sĩ cải lương, hài - khiến nhiều người xót xa khi sống tạm bợ trong nhà kho phía sau một nhà hàng, không giấy tờ tùy thân, "còn mỗi tấm thân bệnh tật".
Nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung lần thứ 2 tới thăm nghệ sĩ Lê Bảo tại một nhà kho phía sau nhà hàng ở TP.HCM.
Khung cảnh không thay đổi so với lần ghé thăm vào giữa năm 2025, con đường vào bụi bặm, xung quanh nơi ở của nghệ sĩ Lê Bảo chất đầy đồ cũ, đồ thừa nhìn vô cùng ngổn ngang, chật chội. Bên trong căn phòng của nam nghệ sĩ, tường nhà kho bong tróc, đổ nát và không có gì ngoài một chiếc bếp, một chiếc giường.
"Trước tôi ở thuê bên Nhà Bè, cộng cả tiền nước tiền điện vào là 1 triệu một tháng nhưng tôi không có show nên không có tiền đóng. Tôi thiếu nợ tiền trọ nhiều quá nên đành dọn đi, bị chủ nhà lấy lại. Nhiều hôm tôi đói quá còn không thấy đường lên sân khấu. Nhờ một người bạn diễn xin hộ nên tôi được ở nhờ trong căn nhà kho này, phía trước người ta mở nhà hàng", ông tâm sự.
Phòng kho bong tróc, ngổn ngang của nghệ sĩ Lê Bảo.
Nghệ sĩ Lê Bảo chia sẻ đã đi hát cải lương từ năm 1976, sau đó đi diễn tấu hài, diễn cùng Vũ Quang, Bình Mập và đi hát thiện nguyện, tuy nhiên vẫn ít người biết đến ông.
Hiện tại, ở tuổi xế chiều, ông sống cô đơn trong nhà kho tồi tàn vì các con cũng không có điều kiện. "Tôi có hai đứa con gái lấy chồng rồi nhưng chúng cũng khổ quá không lo được cho tôi, tôi không ở chung được với chúng. Bản thân chúng cũng phải đi thuê nhà ở. Tôi có hai vợ, vợ đầu thì chia tay còn vợ sau bị tiểu đường biến chứng qua đời rồi", nam nghệ sĩ bộc bạch.
Cũng theo nam nghệ sĩ, ở tuổi này ông trông coi nhà kho cho chủ nhà hàng, không đi diễn vì không có show nào. Tài sản còn có 1 chiếc xe máy nhưng không đi đâu xa được vì xe không có giấy tờ.
"Bình thường tôi phụ người ta dọn dẹp quán, quét dọn, rửa bát. Tôi có cái xe máy để đi làm nhưng không có giấy tờ. Tôi cũng không có giấy tờ tùy thân: Không hộ khẩu, không căn cước công dân. Hộ khẩu tôi không có vì đi hát nhiều nơi, thất lạc hết.
Có xe máy nhưng không có giấy tờ, không bằng lái, có mỗi cái thân bệnh tật. Tôi cũng bị nhiều bệnh, huyết áp, tiểu đường, tim mạch.
Hiện giờ tôi bữa đói bữa no, có bữa phải nhịn đói vì không có cơm ăn. Tôi phải vật lộn tìm miếng ăn cho qua ngày đoạn tháng, không có việc gì làm kiếm tiền".
Trong buổi gặp gỡ, nhóm Ngũ long du ký cũng gửi nghệ sĩ Lê Bảo quà và một số tiền từ những nhà hảo tâm. "Bây giờ anh Lê Bảo không đi hát hò gì nữa, chỉ sống một thân một mình, lại đang bệnh tật đầy mình. Trường hợp của anh khá đau lòng!", Phương Dung bộc bạch.
Nhóm Phi Phụng, Phương Dung đến thăm nghệ sĩ hài Lê Bảo.
Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won gây chói mắtThế giới showbiz - 19 phút trước
GĐXH - Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won thu hút mọi ánh nhìn bởi sự đẹp đôi và phụ kiện đắt giá.
Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dânCâu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.
Á hậu Huyền My bị chê bán giày hiệu bẩn, mòn đế: 'Không ngờ việc thanh lý đồ cũng có bài học'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Á hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Trần Huyền My thừa nhận không ngờ việc thanh lý đồ cũng có "bài học" và cho biết sẽ chú ý hơn.
Thanh Sơn sống chung với bạn diễn đặc biệt 10 ngày để 'ăn ý' nhau hơn trong 'Đồng hồ đếm ngược'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Thanh Sơn đã có vai diễn thành công và gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim "Đồng hồ đếm ngược". Để có được sự gắn kết trên phim, nam diễn viên đã phải sống chung với Coddy trong suốt 10 ngày để cả hai thực sự hiểu nhau.
Hai con của NSƯT Quách Thu Phương đi du học nước ngoài, không theo nghề của mẹGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - NSƯT Quách Thu Phương có một sự nghiệp nghệ thuật thăng hoa với nhiều vai diễn để lại dấu ấn trong lòng công chúng. Tuy nhiên, 2 con của chị đều không theo nghề của mẹ.
Hoa hậu nổi tiếng quê Hải Phòng: Kín tiếng, từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối ai gọi điện cũng không nghe máyGiải trí - 7 giờ trước
Dù sống kín tiếng nhưng hoa hậu nổi tiếng xinh đẹp, quê Hải Phòng vẫn nhận được sự quan tâm từ người ái mộ nhan sắc.
Taylor Swift ấn định ngày cướiGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Taylor Swift và Travis Kelce đã gửi thiệp mời đám cưới, trong đó ghi rõ ngày tổ chức vào đầu tháng 7 tới.
Cái kết đẹp cho Thanh Sơn và Hoàng Hà, khán giả bật khóc cầu mong một điềuXem - nghe - đọc - 10 giờ trước
GĐXH - Trong thời khắc đối diện với cửa tử, chú chó Coddy xuất hiện và làm một việc đầy ý nghĩa với Thành.
Hôn nhân 'Trư Bát Giới': Nên duyên nhờ mai mối, sống viên mãn gần 6 thập kỷGiải trí - 12 giờ trước
So với vợ "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy và vợ "Tôn Ngộ Không" Lục Tiểu Linh Đồng thì bà xã Mã Đức Hoa là người có thân thế bí ẩn nhất.
Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạcCâu chuyện văn hóa - 13 giờ trước
Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.
