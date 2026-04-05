Nghệ sĩ cải lương đoàn Trần Hữu Trang, tuổi 82 sống cô độc, ăn chay trường

Nghệ sĩ cải lương Hữu Tài sinh năm 1945, ông nổi tiếng là chàng kép với giọng ca mùi mẫn, từng thu băng, đĩa với nhiều nữ nghệ sĩ tài danh. Sau này, ông vừa làm diễn viên, vừa là tác giả, đạo diễn, biên tập hàng trăm chương trình cải lương truyền hình cho các hãng phim với bút danh Dương Thủy, Hồng Thanh, Trúc Thanh.

Ông nên duyên với nghệ sĩ Bích Thủy sau khi gặp nhau ở đoàn Tinh Hoa. Sau năm 1975, hai nghệ sĩ hát ở một số đoàn như đoàn Sơn Minh, Hậu Giang, Bến Tre, Trần Hữu Trang, Thanh Nga. Cặp vợ chồng Hữu Tài - Bích Thủy có 3 người con, đều đã ra ở riêng. Hiện tại, ông sống cùng cháu nội.

Vừa qua, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung đã tới thăm nghệ sĩ cải lương Hữu Tài tại căn nhà nhỏ nằm sâu trong một con hẻm ở Sài Gòn. Căn nhà đơn sơ và không có đồ đạc gì, ghế cũng không có đủ cho các khách tới chơi, nên Phương Dung và Phi Phụng định ngồi dưới đất để nghệ sĩ Hữu Tài ngồi trên ghế nhưng ông không chịu.

Ở tuổi 82, nghệ sĩ Hữu Tài mắc một số bệnh người già, tay chân yếu nên gặp khó khăn khi đi lại.

Được biết, năm 2022, vợ ông là nghệ sĩ Bích Thủy đột ngột qua đời. Từ đó, nghệ sĩ Hữu Tài sống cùng cháu nội. "Từ lúc bà ấy mất tôi cũng buồn, cuộc sống thì khó khăn. Con tôi lúc trước làm ăn được lâu lâu còn về một lần cho 500 ngàn hoặc 1 triệu, còn bây giờ cả năm con tôi cũng không cho một cắc.

Tôi sống ở đây gần như có một mình, còn một thằng cháu đi làm từ sáng tới 7 giờ tối mới về. Tôi cứ ngồi ăn cơm một mình", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Về tình hình sức khỏe, nam nghệ sĩ cho biết ông bị suy tim từ nhiều năm trước, hai chân yếu nên đi đứng khó khăn, phải dùng gậy để di chuyển. Mỗi ngày của nghệ sĩ Hữu Tài trôi qua chậm rãi, ông thường đi quanh nhà, dừng lại bên bàn thờ, ngắm di ảnh vợ và trò chuyện như một cách để vơi đi nỗi cô đơn.

Ông cũng tiết lộ có chiếc điện thoại cũ, thỉnh thoảng mở xem chương trình của nhóm Ngũ long du ký, nhờ đó mà thấy được cuộc sống các đồng nghiệp một thời như Phương Bình, Thanh Nguyệt...

Nghệ sĩ Hữu Tài vui mừng khi được nhóm nghệ sĩ đến thăm.

"Tôi đang yếu lắm, hai chân không đi được, trước còn phải bò lết, giờ cố tập thì đi được bằng nạng. Tôi còn bị suy tim nhưng tôi kệ, lúc nào đi thì đi luôn, coi như không đáng lo.

Thực ra tôi bị tim từ thời trẻ, lúc còn đi đoàn Sài Gòn 3, người ta cứ kêu tôi uống thuốc này thuốc kia nhưng tôi kệ. Bệnh của tôi lúc đó là rối loạn thần kinh tim, nhiều khi đi hát về chỉ nằm một chỗ, không làm gì nổi vì mệt. Từ năm 47 tuổi, tôi ăn chay trường luôn và thấy khỏe hẳn ra".

Nam nghệ sĩ già không ngần ngại thừa nhận: "Tôi nói thật với Phi Phụng, Phương Dung, tôi bây giờ ai cho cái gì cũng lấy, cho gì cũng ăn, không mắc cỡ, xấu hổ, ngại ngùng gì cả vì khó khăn quá rồi. Thậm chí, nếu không ai cho, tôi cũng sẵn sàng đi ăn xin nữa".

Thấy trong nhà có túi bột mì, nghệ sĩ Phương Dung liền hỏi thì nghệ sĩ Hữu Tài nói: "Tôi để đó, sợ khi nào không có gạo thì ăn cho đỡ đói. Tính đến Tết năm nay tôi 82 tuổi rồi".

Nam nghệ sĩ cũng tỏ ra xúc động khi được các đàn em biếu quà. Ông nói: "Tình cảm này tôi nhớ mãi trong lòng. Đây là cái tình người, tình nghệ sĩ với nhau. Nghe các cô đến chơi tôi ngủ không được. Có lẽ nhờ tôi ăn chay niệm Phật nên sống dai chứ tôi cũng muốn đi luôn cho xong".