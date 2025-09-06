Mới nhất
Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người rồi bỏ trốn

Thứ bảy, 17:35 06/09/2025 | Pháp luật
GĐXH - Chiều 6/9, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn.

Theo đó, khoảng 15h30 ngày 06/9, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Triệu Văn Phúc tại khu vực rừng núi thuộc thôn Nà Ta, xã Thượng Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang khoảng 21h ngày 05/9/2025, tại nhà văn hóa thôn Nà Ta, Triệu Văn Phúc (SN 1981, trú tại thôn Nà Ta) dùng dao chém anh Bàn Hữu Sểnh (SN 1989, là người cùng thôn). Sự việc khiến anh Sểnh bị thương nặng phải đi cấp cứu. Sau đó Phúc về nhà lấy 01 khẩu súng kíp và bỏ trốn lên rừng.

Tuyên Quang: Đã bắt được đối tượng giết người sau đó bỏ trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Triệu Văn Phúc tại cơ quan công an.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Đại tá Nguyễn Thành Chung, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị chức năng Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự, Cảnh sát cơ động, các Tổ công tác địa bàn, Công an các xã Thượng Lâm, Lâm Bình, Na Hang, lực lượng bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ các xã… tập trung lực lượng truy bắt đối tượng.

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, đối tượng Triệu Văn Phúc đã được đưa về trụ sở cơ quan công an để lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Thanh niên táo tợn cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ ở Đà Nẵng

Nhật Tân
Tòa soạn Quảng cáo
Top