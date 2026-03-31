Nghỉ hưu, tôi nghe lời con dâu: Không mua nhà, mua ô tô rồi sống những ngày đáng giá nhất

Thứ ba, 07:40 31/03/2026 | Tâm sự
Bách Hợp (t/h)
GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, nhiều người thường nghĩ đến việc mua thêm nhà để an tâm tuổi già. Tôi cũng từng có suy nghĩ như vậy, cho đến khi nghe lời khuyên chân thành của con dâu.

Quyết định thay đổi đã khiến cuộc sống nghỉ hưu của vợ chồng tôi bước sang một trang hoàn toàn khác, nhẹ nhàng và vui vẻ hơn rất nhiều.

Sau nghỉ hưu, tôi định dùng tiền tiết kiệm mua nhà dưỡng già

Năm nay tôi 65 tuổi, trước đây làm việc tại Sở Giáo dục. Sinh ra ở vùng quê, tôi luôn cố gắng học hành và làm việc chăm chỉ để cải thiện cuộc sống. 

Khi lập gia đình, vợ chồng tôi có chung mục tiêu tiết kiệm và ổn định lâu dài, vì vậy mọi khoản chi tiêu đều được tính toán kỹ lưỡng.

Chúng tôi chỉ có một người con trai nên mọi tình yêu thương đều dành cho con. Khi con trưởng thành, hai vợ chồng dồn tiền mua một căn nhà khang trang để cả gia đình có điều kiện sống tốt hơn. 

Sau này, khi con lập gia đình, chúng tôi chuyển sang căn nhà mới rộng rãi hơn, khoảng 200m², và để con đứng tên. 

Khi ấy, chúng tôi nghĩ đơn giản rằng sau này sống cùng con cái là điều tự nhiên.

Cuộc sống chung diễn ra khá thuận lợi. Con trai và con dâu luôn chu đáo, hàng tháng đưa tiền sinh hoạt khoảng 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng). 

Nhờ vậy, lương hưu của hai vợ chồng gần như không phải dùng đến, dần dần tích lũy được 500.000 NDT, tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng.

Khi nghỉ hưu, tôi dự định rút số tiền này mua thêm một căn nhà dự phòng. Tôi nghĩ rằng có nhà riêng sẽ giúp tuổi già chủ động hơn, tránh phụ thuộc vào con cái. 

Đây là suy nghĩ mà tôi đã cân nhắc trong một thời gian dài.

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh tài sản hay sự chuẩn bị phòng xa. Ảnh minh họa

Lời con dâu khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ

Tuy nhiên, khi bàn với các con, tôi nhận được phản ứng bất ngờ. Con trai và đặc biệt là con dâu đều khuyên chúng tôi không nên mua thêm nhà. 

Con dâu nhẹ nhàng nói rằng sau này vợ chồng tôi vẫn sống cùng các con, việc mua nhà lúc này vừa tốn kém vừa không cần thiết.

Con còn nói thêm rằng số tiền 1,9 tỷ đồng khó mua được căn nhà ưng ý, nếu cố mua sẽ phải bù thêm. Thay vào đó, con mong bố mẹ dành thời gian chăm sóc bản thân, tận hưởng tuổi già, sống vui vẻ và khỏe mạnh. 

Lời nói ấy khiến tôi thực sự xúc động. Tôi nhận ra con cái không muốn chúng tôi tiếp tục lo toan, mà chỉ mong bố mẹ được nghỉ ngơi.

Chính khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu suy nghĩ lại về kế hoạch của mình. Có lẽ điều quan trọng không phải là sở hữu thêm tài sản, mà là tận hưởng quãng thời gian còn lại một cách trọn vẹn.

Mua ô tô và bắt đầu hành trình du lịch tuổi già

Sau nhiều ngày cân nhắc, vợ chồng tôi quyết định không mua nhà nữa. Thay vào đó, chúng tôi dùng một phần tiền để mua một chiếc ô tô nhỏ, thuận tiện di chuyển. Phần còn lại tiếp tục gửi tiết kiệm, phòng khi đau ốm hoặc cần thiết.

Từ ngày có xe, cuộc sống của chúng tôi thay đổi rõ rệt. Hai vợ chồng bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch khắp nơi, từ những vùng quê yên bình đến các thành phố nhộn nhịp. 

Những chuyến đi giúp chúng tôi cảm thấy như trở lại thời thanh xuân, tràn đầy năng lượng và hứng khởi.

Chúng tôi có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chăm sóc nhau và tận hưởng những điều trước đây chưa từng có cơ hội trải nghiệm. 

Mỗi chuyến đi đều mang lại niềm vui và những kỷ niệm đáng nhớ.

Nghỉ hưu là lúc học cách yêu thương bản thân

Sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ xoay quanh tài sản hay sự chuẩn bị phòng xa. 

Điều quan trọng hơn là sống vui vẻ, khỏe mạnh và tận hưởng từng ngày. Khi còn trẻ, chúng ta bận rộn với công việc, gia đình và trách nhiệm nên ít khi nghĩ đến bản thân.

Tuổi nghỉ hưu chính là thời điểm để mỗi người sống chậm lại, làm những điều mình mong muốn và chăm sóc chính mình nhiều hơn. 

Không nhất thiết phải tích lũy thêm, đôi khi biết đủ và biết tận hưởng mới là lựa chọn đúng đắn.

Giờ đây, tôi cảm thấy quyết định nghe lời con dâu là một bước ngoặt lớn. Nhờ đó, tuổi già của vợ chồng tôi không chỉ an tâm mà còn tràn đầy niềm vui, tự do và hạnh phúc.

Bài viết là chia sẻ của cụ ông Lý Quốc Cường (65 tuổi) được đăng tải trên trang Toutiao, Trung Quốc.

