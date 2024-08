Ngoáy tai cho con tại nhà, bé 2 tuổi ở Phú Thọ phải nhập viện cấp cứu

Bé trai 2 tuổi ở Phú Thọ được người nhà đưa đến Phòng khám đa khoa Hùng Vương thăm khám sau 2 ngày kêu đau tai phải, chảy dịch vàng.

Sau khi được khám và nội soi tai mũi họng, các bác sĩ cho biết ống tai phải có máu đọng, màng nhĩ nề, bé được chẩn đoán chấn thương tai.

Người nhà bé cho biết trước đó có tự lấy ráy tai ở nhà cho bé và sau đó bé xuất hiện tình trạng trên. Gia đình không nghĩ việc lấy ráy tại lại vô tình làm tổn thương màng nhĩ và ống tai của bé như vậy.

Bệnh nhi sau đó được vệ sinh sạch tai và bôi thuốc, bác sĩ hẹn bé tái khám kiểm tra sau 1 tuần và có thể điều trị tại nhà.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên ngoáy tai, lấy ráy tai cho con hoặc chính mình vì ống tai và màng nhĩ rất dễ tổn thương. Quá trình lấy ráy tai sẽ vô tình làm ráy tai chui sâu hơn vào bên trong hoặc làm chấn thương tai, thủng màng nhĩ.

Ngoài ra, tai quá sạch, không còn ráy tai, da ống tai sẽ không còn được bảo vệ trước vi khuẩn, nấm, nước, hay những dị vật, côn trùng.

Cha mẹ chỉ nên lấy ráy tai cho trẻ trong trường hợp quá nhiều làm bít tắc ống tai gây ù tai, đau tai, nghe kém, ngứa tai, viêm tai ngoài và thực hiện ở cơ sở y tế.

