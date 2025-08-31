Mới nhất
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Dùng Baking Soda

Baking Soda là chất tẩy rửa rất an toàn và hiệu quả, đây cũng là chất tẩy rửa được ưa chuộng của rất nhiều chị em nội trợ. Ấm đun nước siêu tốc cũng có thể làm sạch bằng Baking Soda 1 cách hiệu quả.

Bạn có thể bỏ một lượng Baking Soda vừa đủ vào ấm sau đó đun cho cho đến khi sôi. Cách làm tiếp theo là đổ Baking Soda 1% vào nước và lấy dung dịch để lau nhẹ đáy ấm và tráng lại bằng nước sạch.

Sử dụng Coca để làm sạch

Không chỉ là đồ uống giải khát được nhiều người yêu thích, coca cola còn là chất làm sạch đồ gia dụng cực kỳ tuyệt vời. Nếu bạn chưa bao giờ thử phương pháp này thì hãy thực hành.

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất- Ảnh 1.

Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng.

Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó đổ nước ra và lấy khăn mềm lau nhẹ, mọi cặn bã bám trong ấm đều được loại bỏ sạch sẽ. 1 cách khác nhanh hơn là bạn đun sôi coca trong ấm và dùng thìa gỗ khuấy đều khoảng vài phút, sau đó đổ ra tráng lại bằng nước sạch là xong.

Dùng chanh tươi

Làm sạch ấm bằng chanh là cách được rất nhiều người áp dụng bởi đây là nguyên liệu rẻ và thông dụng với mọi gia đình. Thành phần axit có trong chanh sẽ phản ứng với Calcium carbonate (cặn nước có trong ấm siêu tốc). Hợp chất này giúp các cặn bám sâu bong ra và làm sạch ấm.

Để làm sạch ấm bạn cho vào ấm một lượng chanh vừa phải rồi đổ nước vào ấm đun. Sau khi nước sôi, lớp cặn sẽ tách ra khỏi thành đáy ấm. Bạn để nước nguội sau đó rửa lại bằng nước sạch. Bằng cách này ấm vừa sạch vừa có mùi chanh thơm nhẹ.

Dùng giấm trắng

Cũng giống như chanh, giấm cũng có tác dụng rất tốt trong làm sạch mảng bám nhờ chất axit. Cách làm sạch ấm siêu tốc này cũng tương tự như chanh. 

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất- Ảnh 2.

Kết hợp giấm trắng và chanh để làm sạch ấm.

Đó là bạn đổ giấm vào ấm và đun sôi. Sau đó bạn đổ thêm một chút nước và nấu thêm lần nữa. Trong quá trình đun, những mảng bám khó tẩy rửa sẽ bong ra và được rửa sạch.

Làm sạch ấm siêu tốc bằng khoai sọ

Có thể làm sạch ấm bằng vỏ khoai sọ bạn có tin không? Những nguyên liệu tưởng chừng như không thể dùng nữa thì lại có tác dụng bất ngờ đấy. Để làm sạch ấm, bạn hãy cho vỏ khoai sọ vào ngập ½ ấm. Sau đó cho nước vào và đun sôi trong 10 phút. Kết quả bạn thu được sẽ vô cùng bất ngờ, chiếc ấm cũ của bạn sẽ sạch bong chỉ trong một thời gian ngắn.

Dùng xơ mướp

Để làm sạch ấm bằng xơ mướp, bạn chỉ cần cho nguyên liệu này vào trong nước ấm là được. Xơ mướp sẽ đóng vai trò là tấm lọc giúp hút mọi cặn nước có trong ấm. Khi làm theo cách này bạn cần nhớ thay xơ mướp định kỳ và giữ nguyên liệu luôn sạch sẽ trước khi sử dụng.

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất- Ảnh 3.

Một cách đơn giản khác bạn có thể tự tin sử dụng để làm sạch ấm chính là dùng xơ mướp hoặc lá chè.

Dùng muối ăn

Đây là cách loại bỏ những mảng bám đáng ghét trên ấm vô cùng tiết kiệm và nhanh chóng với nguyên liệu sẵn có trong gia đình. Bạn cho một lượng muối ăn vào ấm, đổ thêm nước rồi đun sôi. Sau một lúc, các vết bẩn và cặn ấm sẽ biến mất. Bước cuối cùng là bạn rửa sạch ấm lại với nước sạch là được.

Làm sạch ấm siêu tốc bằng vỏ khoai tây

Như vậy, ấm sẽ mới lâu hơn và không bị bám cặn sau này. Chú ý, sau khi luộc xong bạn rửa lại bằng nước sạch nhưng không chà xát ấm, làm mất lớp men bên ngoài. Còn đối với ấm đã cũ, bạn cũng có thể áp dụng cách trên để trả lại vẻ sáng bóng cho chiếc ấm của bạn.

Tác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạnTác hại của đồ vật và chỗ ẩm mốc tại nơi làm việc tới sức khỏe và hiệu suất công việc của bạn

GĐXH - Vấn đề ẩm mốc trong phòng có thể gây nhiều rủi ro cho sức khỏe và làm giảm hiệu suất làm việc. Với những mẹo chống ẩm mốc phù hợp, bạn có thể bảo vệ nội thất văn phòng khỏi tác động của ẩm mốc và tạo ra một môi trường làm việc tốt.

Huyền Trang (T/h)
Cùng chuyên mục

Hóa vàng thế nào cho đúng cách và những điều kiêng kỵ

Hóa vàng thế nào cho đúng cách và những điều kiêng kỵ

- 14 giờ trước

GĐXH - Hóa vàng mã hay đốt vàng mã là một nghi lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa và cách thức thực hiện nghi lễ này sao cho đúng đắn và trang nghiêm.

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?

- 17 giờ trước

GĐXH - Trong số các phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng hiện nay, trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage nổi bật bởi nét đẹp hoài cổ, nhẹ nhàng và đậm chất nghệ thuật.

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đình

- 22 giờ trước

GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch

- 1 ngày trước

GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.

Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàu

Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàu

- 1 ngày trước

GĐXH - Đối với những người chú trọng đến việc trang trí nội thất theo phong thủy, tượng dê được xem là vật trang trí rất phổ biến vì mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Để hiểu rõ mời bạn đọc bài viết sau.

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?

- 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.

Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi

Những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi

- 1 ngày trước

GĐXH - Khi chọn mua máy hút mùi, bạn cần lưu ý một số yếu tố quan trọng để đảm bảo hiệu quả sử dụng lâu dài và tiết kiệm. Dưới đây là những điều cần lưu ý khi chọn mua máy hút mùi.

Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộ

Ngoài chè đậu đỏ, chuyên gia mách bạn cách kích hoạt đào hoa ngày Thất Tịch cho 12 con giáp để tình duyên nở rộ

- 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày Thất Tịch (mùng 7 tháng 7 âm lịch) được coi là “ngày vàng” để kích hoạt đào hoa khí, giúp tăng duyên lành và vận mệnh tình cảm cho 12 con giáp.

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

Món quà nên tặng cha mẹ dịp Lễ Vu Lan để gia tăng sức khỏe, tuổi thọ và sự an vui

- 2 ngày trước

GĐXH - Lễ Vu Lan thường được cho là ngày để chúng ta sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn, trân quý và đền đáp lại công sinh thành, nuôi dưỡng của ba mẹ, là dịp để gọi điện hỏi thăm, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đấng sinh thành.

