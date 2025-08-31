Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.
Dùng Baking Soda
Baking Soda là chất tẩy rửa rất an toàn và hiệu quả, đây cũng là chất tẩy rửa được ưa chuộng của rất nhiều chị em nội trợ. Ấm đun nước siêu tốc cũng có thể làm sạch bằng Baking Soda 1 cách hiệu quả.
Bạn có thể bỏ một lượng Baking Soda vừa đủ vào ấm sau đó đun cho cho đến khi sôi. Cách làm tiếp theo là đổ Baking Soda 1% vào nước và lấy dung dịch để lau nhẹ đáy ấm và tráng lại bằng nước sạch.
Sử dụng Coca để làm sạch
Không chỉ là đồ uống giải khát được nhiều người yêu thích, coca cola còn là chất làm sạch đồ gia dụng cực kỳ tuyệt vời. Nếu bạn chưa bao giờ thử phương pháp này thì hãy thực hành.
Cách làm rất đơn giản: Bạn chỉ cần đổ 1 lon coca vào ấm siêu tốc và ngâm trong khoảng 1 tiếng đồng hồ. Sau đó đổ nước ra và lấy khăn mềm lau nhẹ, mọi cặn bã bám trong ấm đều được loại bỏ sạch sẽ. 1 cách khác nhanh hơn là bạn đun sôi coca trong ấm và dùng thìa gỗ khuấy đều khoảng vài phút, sau đó đổ ra tráng lại bằng nước sạch là xong.
Dùng chanh tươi
Làm sạch ấm bằng chanh là cách được rất nhiều người áp dụng bởi đây là nguyên liệu rẻ và thông dụng với mọi gia đình. Thành phần axit có trong chanh sẽ phản ứng với Calcium carbonate (cặn nước có trong ấm siêu tốc). Hợp chất này giúp các cặn bám sâu bong ra và làm sạch ấm.
Để làm sạch ấm bạn cho vào ấm một lượng chanh vừa phải rồi đổ nước vào ấm đun. Sau khi nước sôi, lớp cặn sẽ tách ra khỏi thành đáy ấm. Bạn để nước nguội sau đó rửa lại bằng nước sạch. Bằng cách này ấm vừa sạch vừa có mùi chanh thơm nhẹ.
Dùng giấm trắng
Cũng giống như chanh, giấm cũng có tác dụng rất tốt trong làm sạch mảng bám nhờ chất axit. Cách làm sạch ấm siêu tốc này cũng tương tự như chanh.
Đó là bạn đổ giấm vào ấm và đun sôi. Sau đó bạn đổ thêm một chút nước và nấu thêm lần nữa. Trong quá trình đun, những mảng bám khó tẩy rửa sẽ bong ra và được rửa sạch.
Làm sạch ấm siêu tốc bằng khoai sọ
Có thể làm sạch ấm bằng vỏ khoai sọ bạn có tin không? Những nguyên liệu tưởng chừng như không thể dùng nữa thì lại có tác dụng bất ngờ đấy. Để làm sạch ấm, bạn hãy cho vỏ khoai sọ vào ngập ½ ấm. Sau đó cho nước vào và đun sôi trong 10 phút. Kết quả bạn thu được sẽ vô cùng bất ngờ, chiếc ấm cũ của bạn sẽ sạch bong chỉ trong một thời gian ngắn.
Dùng xơ mướp
Để làm sạch ấm bằng xơ mướp, bạn chỉ cần cho nguyên liệu này vào trong nước ấm là được. Xơ mướp sẽ đóng vai trò là tấm lọc giúp hút mọi cặn nước có trong ấm. Khi làm theo cách này bạn cần nhớ thay xơ mướp định kỳ và giữ nguyên liệu luôn sạch sẽ trước khi sử dụng.
Dùng muối ăn
Đây là cách loại bỏ những mảng bám đáng ghét trên ấm vô cùng tiết kiệm và nhanh chóng với nguyên liệu sẵn có trong gia đình. Bạn cho một lượng muối ăn vào ấm, đổ thêm nước rồi đun sôi. Sau một lúc, các vết bẩn và cặn ấm sẽ biến mất. Bước cuối cùng là bạn rửa sạch ấm lại với nước sạch là được.
Làm sạch ấm siêu tốc bằng vỏ khoai tây
Như vậy, ấm sẽ mới lâu hơn và không bị bám cặn sau này. Chú ý, sau khi luộc xong bạn rửa lại bằng nước sạch nhưng không chà xát ấm, làm mất lớp men bên ngoài. Còn đối với ấm đã cũ, bạn cũng có thể áp dụng cách trên để trả lại vẻ sáng bóng cho chiếc ấm của bạn.
