Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần

Lưu ý khi bố trí nhà vệ sinh theo phong thủy

Khi bố trí nhà vệ sinh, gia chủ cần đặc biệt lưu ý một số điều tối kỵ để đảm bảo đúng phong thủy nhà vệ sinh:

Tránh đặt nhà vệ sinh ở hướng Đông Bắc và Tây Nam: Đây là hai hướng thuộc hành Thổ, trong khi nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, dẫn đến xung khắc và có thể gây hại đến sức khỏe gia chủ.

Không đặt nhà vệ sinh ở giữa nhà: Khí ẩm từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.

Tránh đặt nhà vệ sinh ở cửa chính hoặc đối diện cửa chính: Cửa nhà vệ sinh được coi là một "hố lớn," có thể tạo ra xung đột với sinh khí từ cửa chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong gia đình.

Bố trí nhà vệ sinh hợp phong thủy sẽ mang đến nhiều lợi ích cho gia chủ.

Đặt nhà vệ sinh ở vị trí chế sát khí: Tránh đặt nhà vệ sinh ở nơi tạo ra chế sát khí, điều này có thể gây hại cho gia chủ.

Không nên thiết kế nhà vệ sinh quá nhỏ hoặc không có cửa sổ. Nhà vệ sinh quá nhỏ có thể gây cảm giác bí bách, trong khi việc thiếu cửa sổ làm không gian trở nên ẩm thấp và khó chịu. Đồng thời, việc thiết kế nhà vệ sinh quá rộng hoặc quá cao cũng không tốt theo phong thủy. Cần cân nhắc kích thước hợp lý để đảm bảo sự cân bằng năng lượng trong không gian này.

Xác định hướng nhà vệ sinh theo phong thủy

Theo chuyên gia phong thủy, việc đặt nhà vệ sinh cần tuân thủ nguyên tắc để tránh các hướng xấu và chọn những hướng tốt. Mỗi hướng có phương vị tích cực hoặc tiêu cực khi đặt nhà vệ sinh theo phong thủy. Điều quan trọng là phải xác định chính xác hướng và phương vị tốt để đặt bồn cầu, bồn tắm, nhà vệ sinh sao cho phù hợp nhất với phong thủy nhà vệ sinh.

Với mỗi nhóm tuổi, cách xác định hướng cho nhà vệ sinh sẽ khác nhau, vì vậy việc đặt nhà vệ sinh trong nhà cần được xem xét cẩn thận.

Hướng Đông: Tốt cho những người mệnh Ất, Giáp, và Mão.

Hướng Đông Nam: Thuộc hành Mộc, phù hợp với người mệnh Thủy hoặc Hỏa. Tuy nhiên, cần tránh đặt bồn tắm theo hướng này.

Hướng Tây: Đây là một hướng tốt, phù hợp với việc đặt nhà vệ sinh cho mọi tuổi.

Hướng Tây Bắc: Không phù hợp với người mệnh Hỏa và Thủy.

Hướng Nam: Không nên đặt nhà vệ sinh ở hướng này vì có thể gây hại đến sức khỏe.

Nên sử dụng các thiết bị vệ sinh kích thước nhỏ gọn để tiết kiệm diện tích. Sử dụng màu sắc sáng và gạch ốp lát có kích thước lớn để tạo cảm giác rộng rãi hơn.

Hướng Tây Nam: Nằm trong hướng nội quỷ môn, không nên đặt nhà vệ sinh ở hướng này để tránh tai nạn hoặc tổn thất tài chính.

Hướng Bắc: Phù hợp với những người tuổi Tý, Quý, và Nhâm. Tuy nhiên, cần cân nhắc lắp đặt thêm hệ thống thông khí để không gian thông thoáng.

Hướng Đông Bắc: Tránh đặt nhà vệ sinh ở hướng này vì nó nằm trong hướng quỷ môn, dễ gây tai họa.

Diện tích nhà vệ sinh hợp lý

Hiện nay, nhà vệ sinh có thể có ba loại diện tích khác nhau: Nhỏ, trung bình, và lớn. Diện tích nhỏ từ 1m² đến 2m² chỉ phù hợp để lắp đặt bồn cầu và lavabo, thường dùng cho không gian nhỏ như nhà phố hoặc quán cà phê.

Diện tích trung bình từ 2m² đến 4m² cho phép lắp đặt đầy đủ các thiết bị như bồn cầu, lavabo, bồn tắm đứng và các vật dụng khác. Đối với diện tích rộng hơn 4m², gia chủ có thể sử dụng không gian một cách linh hoạt cho mọi thiết bị nhà vệ sinh.

Hướng nhà vệ sinh theo tuổi

Phong thủy hướng nhà vệ sinh cũng tùy thuộc vào tuổi của gia chủ. Dưới đây là các gợi ý hướng nhà vệ sinh theo từng nhóm tuổi:

Nam giới thuộc Đông tứ mệnh: Nên chọn hướng Đông Nam, Đông, Bắc hoặc Nam.

Phụ nữ thuộc Tây tứ mệnh: Nên chọn hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.