Nhà vệ sinh, những điều gia chủ cần biết để bảo vệ sức khỏe và tinh thần
GĐXH - Trong thiết kế nội thất, nhà vệ sinh thường bị bỏ qua khi xem xét về phong thủy. Tuy nhiên, việc đặt sai vị trí nhà vệ sinh có thể tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình.
Lưu ý khi bố trí nhà vệ sinh theo phong thủy
Khi bố trí nhà vệ sinh, gia chủ cần đặc biệt lưu ý một số điều tối kỵ để đảm bảo đúng phong thủy nhà vệ sinh:
Tránh đặt nhà vệ sinh ở hướng Đông Bắc và Tây Nam: Đây là hai hướng thuộc hành Thổ, trong khi nhà vệ sinh thuộc hành Thủy, dẫn đến xung khắc và có thể gây hại đến sức khỏe gia chủ.
Không đặt nhà vệ sinh ở giữa nhà: Khí ẩm từ nhà vệ sinh có thể lan tỏa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mọi người trong gia đình.
Tránh đặt nhà vệ sinh ở cửa chính hoặc đối diện cửa chính: Cửa nhà vệ sinh được coi là một "hố lớn," có thể tạo ra xung đột với sinh khí từ cửa chính, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các thành viên trong gia đình.
Đặt nhà vệ sinh ở vị trí chế sát khí: Tránh đặt nhà vệ sinh ở nơi tạo ra chế sát khí, điều này có thể gây hại cho gia chủ.
Không nên thiết kế nhà vệ sinh quá nhỏ hoặc không có cửa sổ. Nhà vệ sinh quá nhỏ có thể gây cảm giác bí bách, trong khi việc thiếu cửa sổ làm không gian trở nên ẩm thấp và khó chịu. Đồng thời, việc thiết kế nhà vệ sinh quá rộng hoặc quá cao cũng không tốt theo phong thủy. Cần cân nhắc kích thước hợp lý để đảm bảo sự cân bằng năng lượng trong không gian này.
Xác định hướng nhà vệ sinh theo phong thủy
Theo chuyên gia phong thủy, việc đặt nhà vệ sinh cần tuân thủ nguyên tắc để tránh các hướng xấu và chọn những hướng tốt. Mỗi hướng có phương vị tích cực hoặc tiêu cực khi đặt nhà vệ sinh theo phong thủy. Điều quan trọng là phải xác định chính xác hướng và phương vị tốt để đặt bồn cầu, bồn tắm, nhà vệ sinh sao cho phù hợp nhất với phong thủy nhà vệ sinh.
Với mỗi nhóm tuổi, cách xác định hướng cho nhà vệ sinh sẽ khác nhau, vì vậy việc đặt nhà vệ sinh trong nhà cần được xem xét cẩn thận.
Hướng Đông: Tốt cho những người mệnh Ất, Giáp, và Mão.
Hướng Đông Nam: Thuộc hành Mộc, phù hợp với người mệnh Thủy hoặc Hỏa. Tuy nhiên, cần tránh đặt bồn tắm theo hướng này.
Hướng Tây: Đây là một hướng tốt, phù hợp với việc đặt nhà vệ sinh cho mọi tuổi.
Hướng Tây Bắc: Không phù hợp với người mệnh Hỏa và Thủy.
Hướng Nam: Không nên đặt nhà vệ sinh ở hướng này vì có thể gây hại đến sức khỏe.
Hướng Tây Nam: Nằm trong hướng nội quỷ môn, không nên đặt nhà vệ sinh ở hướng này để tránh tai nạn hoặc tổn thất tài chính.
Hướng Bắc: Phù hợp với những người tuổi Tý, Quý, và Nhâm. Tuy nhiên, cần cân nhắc lắp đặt thêm hệ thống thông khí để không gian thông thoáng.
Hướng Đông Bắc: Tránh đặt nhà vệ sinh ở hướng này vì nó nằm trong hướng quỷ môn, dễ gây tai họa.
Diện tích nhà vệ sinh hợp lý
Hiện nay, nhà vệ sinh có thể có ba loại diện tích khác nhau: Nhỏ, trung bình, và lớn. Diện tích nhỏ từ 1m² đến 2m² chỉ phù hợp để lắp đặt bồn cầu và lavabo, thường dùng cho không gian nhỏ như nhà phố hoặc quán cà phê.
Diện tích trung bình từ 2m² đến 4m² cho phép lắp đặt đầy đủ các thiết bị như bồn cầu, lavabo, bồn tắm đứng và các vật dụng khác. Đối với diện tích rộng hơn 4m², gia chủ có thể sử dụng không gian một cách linh hoạt cho mọi thiết bị nhà vệ sinh.
Hướng nhà vệ sinh theo tuổi
Phong thủy hướng nhà vệ sinh cũng tùy thuộc vào tuổi của gia chủ. Dưới đây là các gợi ý hướng nhà vệ sinh theo từng nhóm tuổi:
Nam giới thuộc Đông tứ mệnh: Nên chọn hướng Đông Nam, Đông, Bắc hoặc Nam.
Phụ nữ thuộc Tây tứ mệnh: Nên chọn hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam hoặc Đông Bắc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Những điều kiêng kỵ khi gác đòn dông trong nhàỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Mặc dù cây đòn dông mang lại nhiều lợi ích, nhưng việc gác đòn dông cũng cần phải tuân theo một số nguyên tắc phong thủy để tránh những điều không may. Dưới đây là những điều kiêng kỵ cần lưu ý.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp tuần mới 1/9 - 7/9/2025 giúp gia chủ may mắn và nhiều tài lộcỞ - 13 giờ trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, xem khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành đẹp tuần mới 1/9 - 7/9/2025, mọi người có thể tham khảo dưới đây để lựa chọn cho mọi việc được thuận lợi, nhiều tài lộc.
Thiết kế nhà cấp 4 hiện đại vẫn giữ được vườn và ao phía trướcKhông gian sống - 15 giờ trước
Công trình là một ngôi nhà cấp 4 nhỏ với những khu vườn và hồ nước phía trước. Tại đây, các thành viên tách biệt với sự ồn ào ở bên ngoài để tận hưởng cảm giác thư thái và gần gũi tự nhiên.
Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhấtỞ - 16 giờ trước
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.
Hóa vàng thế nào cho đúng cách và những điều kiêng kỵỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hóa vàng mã hay đốt vàng mã là một nghi lễ quan trọng trong văn hóa tâm linh. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc, ý nghĩa và cách thức thực hiện nghi lễ này sao cho đúng đắn và trang nghiêm.
Vì sao nên trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong số các phong cách thiết kế nội thất được ưa chuộng hiện nay, trang trí phòng ngủ theo phong cách vintage nổi bật bởi nét đẹp hoài cổ, nhẹ nhàng và đậm chất nghệ thuật.
Đây mới là cách thiết kế nhà cấp 4 tối giản phù hợp với mọi gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xu hướng sống tối giản đang ngày càng được ưa chuộng, không chỉ trong phong cách sinh hoạt mà còn cả trong kiến trúc nhà ở. Nhà cấp 4 tối giản đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho những ai thích không gian sống gọn gàng.
Kiêng kị lớn nhất tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịchỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Rất nhiều người tin theo quan niệm dân gian, phong thủy lo lắng, kiêng kị tháng cô hồn và dịp Rằm tháng 7 âm lịch, nhưng kiêng kị lớn nhất thì không mấy người biết.
Cách bài trí tượng dê rước lộc vào nhà của giới nhà giàuỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Đối với những người chú trọng đến việc trang trí nội thất theo phong thủy, tượng dê được xem là vật trang trí rất phổ biến vì mang đến nhiều ý nghĩa tích cực. Để hiểu rõ mời bạn đọc bài viết sau.
Có nên rút điện bếp từ sau khi nấu ăn xong không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen rút điện bếp từ ngay khi vừa tắt bếp, với suy nghĩ tiết kiệm điện hoặc đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, việc này lại gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho bếp từ, cụ thể có trong bài viết sau.
Trước ngày Rằm tháng 7 âm lịch có một ngày lễ rất đặc biệt, nhiều người không nên bỏ lỡỞ
GĐXH – Ít ai biết rằng, trước ngày Rằm tháng Bảy âm lịch còn có một dịp lễ “cầu duyên” đặc biệt trong năm.