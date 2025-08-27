Người dân bức xúc vì chưa nêu đích danh nơi xả thải làm chết cá

Trong đoạn giới thiệu tập 18 "Có anh, nơi ấy bình yên", cô chủ tiệm tạp hóa Anh Thư bắt đầu "phải lòng" Trung úy Nam. Không giấu nổi tình cảm, cô liền tìm đến trụ sở công an xã để gặp người mình thích nhưng chỉ dám đứng lấp ló ngoài cổng, ngượng ngùng chẳng dám bước vào.

Đúng lúc đó, Trung úy Hương và Thiếu tá Huy đã bắt gặp và tỏ rõ sự ủng hộ, động viên giúp cô gái thêm mạnh dạn. Cô chủ tiệm tạp Anh Thư vui vẻ khi mang đồ ăn đến cho người mình thích.

Cô chủ tạp hóa Anh Thư bẽn lẽn không dám vào gặp Trung úy Nam, chỉ dám đứng ngoài cổng. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, không khí trong xã lại căng thẳng vì chuyện cá chết hàng loạt. Trong buổi họp với người dân, ông Xuân - Phó chủ tịch xã, thông báo kết quả điều tra bước đầu: Nguyên nhân do ô nhiễm nguồn nước. Kết quả này đã được lãnh đạo xã ký và đóng dấu xác nhận và sẽ sớm công bố rộng rãi qua hệ thống loa truyền thanh.

Người dân bức xúc vì cơ quan chức năng chưa xác định được cụ thể ai, đơn vị nào xả thải làm cá chết. Ảnh VTV

Tuy nhiên, lời giải thích này vẫn chưa làm người dân hài lòng. Các hộ nuôi cá bè mong muốn chính quyền nêu rõ cá nhân hoặc tổ chức phải chịu trách nhiệm về tình trạng ô nhiễm. Cũng có ý kiến người dân cho rằng, bản kết luận phải dựa trên cơ sở khoa học, chứ thông báo chung chung là không thuyết phục. Tất cả chỉ là hình thức né tránh...

Giữa lúc căng thẳng, Phó chủ tịch xã Xuân khẳng định không né tránh, nhưng trên cơ sở xã có nhiều doanh nghiệp xả thải, nên chưa thể kết luận vội, cần thêm thời gian để làm rõ. Câu nói của vị phó chủ tịch càng làm người dân thêm phần thắc mắc, bởi đã xác định được nhiều doanh nghiệp thì cần chỉ rõ ra xem đó là ai, doanh nghiệp nào.

Doanh nhân Bằng và Linh "Rô" tìm hiểu sự bất thường của trang trại lợn. Ảnh VTV

Trong khi đó, doanh nhân Bằng và Linh "Rô" chủ động tìm hiểu những hoạt động bất thường tại trại lợn trong xã - nơi bị nghi ngờ có liên quan đến vấn đề ô nhiễm nguồn nước. Bằng và Linh "Rô" cùng đặt ra nhiều giả thuyết rằng bỗng dưng không có dịch bệnh, lợn cũng chưa đến thời điểm xuất chuồng mà ồ ạt đưa đi như vậy là điều bất thường...

"Chỉ có khả năng lợn nuôi quá đầu lợn quy định, sợ bị kiểm tra" - Bằng đưa ra nhận định và lệnh cho Linh "Rô" xem trang trại đưa đàn lợn đi đâu.

Tập 18 phim "Có anh, nơi ấy bình yên" phát sóng lúc 21h00 tối 27/8 trên kênh VTV1. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Có anh, nơi ấy bình yên" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

