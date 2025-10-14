Mới nhất
Người dân Cà Mau lưu ý: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện để bảo trì lưới từ 14 – 19/10

Thứ ba, 09:33 14/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 14 – 19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 – 19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 – 19/10/2025: Cắt điện nhiều khu dân cư và tuyến đường để bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 – 19/10/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần đường Lý Văn Lâm, Khóm 11, 12, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.5MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

09:00:00 ngày 14/10/2025

Nội bộ Viễn Thông Cà Mau, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.06MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/10/2025

10:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần đường Nguyễn Trãi, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.29MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần đường Kinh Nàng Huy, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.035MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.17MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 14/10/2025

13:00:00 ngày 14/10/2025

Nội bộ DNTN Ngọc Dung, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.025MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

13:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khu Đô Thị Bạch Đằng, Tài Lộc, Hoàng Tâm, Bào Sơn, Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 5.5MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần Kinh Giồng Kè, Khóm 1, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.26MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

14:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần đường Ngô Quyền, Khu LICOGI, KDC Phường 1, Phường 9, KDC Minh Thắng, Kinh Củi, đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2.7MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.03MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.17MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

14:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 4.5MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.032MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.031MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần khóm 28, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.15MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/10/2025

13:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.5MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần đường Trần Hưng Đạo, KĐT HappyHome, UBND Phường Tân Thành, BV Bình An, Cty TOYOTA Nam Bình, đường Nguyễn Văn Lang, đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.2MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Nội bộ DNTN Hải Thủy, Hải Thủy 1 và một phần đường Quảng Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.23MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

15:00:00 ngày 19/10/2025

Đường Rạch Rập, Trương Phùng Xuân, một phần Bà Điều, Lung Dừa, Tân Hưng, Xóm Lớn, Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.5MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

16:30:00 ngày 18/10/2025

Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/10/2025

11:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Lung Đước, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Hố Gùi, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

09:00:00 ngày 15/10/2025

15:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp 4, 5, 6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/10/2025

15:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp 1, 2, ấp Cơi 6A, Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 18/10/2025

15:30:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Khánh Hưng A, ấp Đường Ranh, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp 8, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.2 MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 9, 10, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 2.5 MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 MW)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Hòa Hiệp, ấp Vàm Đầm, ấp Mai Hoa, ấp Hiệp Dư, ấp Hồng Phước, ấp Hải An, ấp Chánh Tài, ấp Văn Luyện, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Hiệp Thành, ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:15:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Tấn Ngọc, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

10:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Gành Hào, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Tân Phong, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Tân Phong, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Ngã Oát, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Thuận Lợi A và ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 18/10/2025

11:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Thuận; một phần ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:30:00 ngày 18/10/2025

14:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00:00 ngày 18/10/2025

16:30:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Huỳnh Nuôi, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

09:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 16/10/2025

13:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 16/10/2025

15:30:00 ngày 16/10/2025

Khách hàng trạm T6B Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp 4, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 19/10/2025

13:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Tân Bằng, ấp Lê Hoàng Thá, ấp Nguyễn Huế, ấp Phước Hòa, ấp Bình Minh, ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:50:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Trống Vàm, ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Bào Chấu, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Kết Nghĩa, ấp Thanh Bình, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Tân Thành, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần Cái Bát, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Thứ Vải A, ấp Vàm Đình, ấp So Đũa, ấp Dân Quân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp Ông Trang, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Tắc Gốc, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần Đồng Khởi, ấp Tân Trung, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/10/2025

12:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 16/10/2025

14:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, Kinh Huế, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Rạch Gốc A, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Kinh Ranh, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, Kinh Huế, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, ấp Xẻo Mắm, ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:00:00 ngày 19/10/2025

14:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Tân Trung, Tân Tiến, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Hồng Thủy
