Người dân Cà Mau lưu ý: Nhiều khu dân cư sẽ bị cúp điện để bảo trì lưới từ 14 – 19/10
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 14 – 19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 – 19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 14 – 19/10/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Lý Văn Lâm, Khóm 11, 12, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
09:00:00 ngày 14/10/2025
Nội bộ Viễn Thông Cà Mau, đường Trần Hưng Đạo, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.06MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/10/2025
10:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Nguyễn Trãi, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.29MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Kinh Nàng Huy, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.035MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần đường Quang Trung, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.17MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 14/10/2025
13:00:00 ngày 14/10/2025
Nội bộ DNTN Ngọc Dung, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.025MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
13:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần đường Nguyễn Tất Thành, Khu Đô Thị Bạch Đằng, Tài Lộc, Hoàng Tâm, Bào Sơn, Tân Hưng, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 5.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần Kinh Giồng Kè, Khóm 1, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.26MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần đường Ngô Quyền, Khu LICOGI, KDC Phường 1, Phường 9, KDC Minh Thắng, Kinh Củi, đường Tạ Uyên, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2.7MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.03MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.17MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần đường Lý Thường Kiệt, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 4.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.032MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần khóm 26, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.031MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần khóm 28, Phường An Xuyên, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.15MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/10/2025
13:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần Phường Hòa Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần đường Trần Hưng Đạo, KĐT HappyHome, UBND Phường Tân Thành, BV Bình An, Cty TOYOTA Nam Bình, đường Nguyễn Văn Lang, đường Quản Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.2MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Nội bộ DNTN Hải Thủy, Hải Thủy 1 và một phần đường Quảng Lộ Phụng Hiệp, Phường Tân Thành, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0.23MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
15:00:00 ngày 19/10/2025
Đường Rạch Rập, Trương Phùng Xuân, một phần Bà Điều, Lung Dừa, Tân Hưng, Xóm Lớn, Ông Muộn, Phường Lý Văn Lâm, Tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 3.5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Tân Hưng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Cái Nước, xã Tân Hưng, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Nhà Hội, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/10/2025
11:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Lung Đước, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Hố Gùi, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp 4, ấp 5, xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
09:00:00 ngày 15/10/2025
15:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp 4, 5, 6, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/10/2025
15:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 1, 2, ấp Cơi 6A, Cơi 6B, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 18/10/2025
15:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Khánh Hưng A, ấp Đường Ranh, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp 8, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.2 MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 9, 10, xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 0.5 MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần xã Khánh Lâm và một phần xã U Minh, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 2.5 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm: 1 MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Hòa Hiệp, ấp Vàm Đầm, ấp Mai Hoa, ấp Hiệp Dư, ấp Hồng Phước, ấp Hải An, ấp Chánh Tài, ấp Văn Luyện, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Hiệp Thành, ấp Tân Hiệp, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:15:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Phú Hiệp và ấp Hiệp Hòa Tây, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Thanh Tùng, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Tấn Ngọc, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
10:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Gành Hào, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Tân Phong, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Tân Phong, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Ngã Oát, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Thuận Lợi A và ấp Thuận Lợi B, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 18/10/2025
11:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Tân Hiệp Lợi A, xã Tân Thuận; một phần ấp Xóm Mới, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:30:00 ngày 18/10/2025
14:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Tân Bình, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Tân Thới B, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp 5, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Huỳnh Nuôi, ấp Sông Cái, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
09:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 16/10/2025
13:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp 5, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 16/10/2025
15:30:00 ngày 16/10/2025
Khách hàng trạm T6B Tân Phú, xã Trí Phải, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 19/10/2025
13:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Tân Bằng, ấp Lê Hoàng Thá, ấp Nguyễn Huế, ấp Phước Hòa, ấp Bình Minh, ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:50:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Nguyễn Tòng, ấp Lê Giáo, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Trống Vàm, ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Bào Chấu, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Kết Nghĩa, ấp Thanh Bình, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần Cái Bát, ấp Lê Năm, xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Thứ Vải A, ấp Vàm Đình, ấp So Đũa, ấp Dân Quân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp Ông Trang, ấp Vịnh Nước Sôi, ấp Tắc Gốc, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần ấp So Đũa, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần Đồng Khởi, ấp Tân Trung, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Bà Khuê, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 16/10/2025
14:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, Kinh Huế, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Rạch Gốc A, ấp Kênh Một, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Kinh Ranh, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, Kinh Huế, ấp Tam Hiệp, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, ấp Kênh Một, ấp Xẻo Mắm, ấp Dinh Hạn, ấp Nhà Diệu, ấp Rạch Gốc, ấp Ô Rô, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00:00 ngày 19/10/2025
14:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Tân Trung, Tân Tiến, ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
