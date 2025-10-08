Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện) tuần này từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025
Lịch cúp điện Cao Lãnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Vùng nuôi Tịnh Thới), đường Đinh Công Bê, khóm Tịnh Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Đồng Tháp, đường Đặng Văn Bình, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Một phần đường Văn Tấn Bảy, Xóm Hến, Nguyễn Văn Khải, tổ 13, 14, 15 khóm Tịnh Thới, tổ 4 khóm Tịnh Đông và từ tổ 17 đến tổ 20, khóm Tân Việt Hòa, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Một phần đường Trần Văn Voi, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Đường Đào Duy Từ, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Khu vực Kinh Sáu Đỏ, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
17:30:00 09/10/2025
Một phần đường Rạch Chùa (khu vực Ba Nhạn) phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
17:30:00 09/10/2025
Khu vực xử lý rác, nhà máy Minh Thanh, Bà Bê, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần kinh 19 tháng 5, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 09/10/2025
17:30:00 09/10/2025
Đường Võ Phát, một phần đường Nguyễn Tất Thành (từ điểm giao với đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Ngã Bát 2), một phần đường Hùng Vương (phía phải, từ điểm giao với đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Rạch Rắn) phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 09/10/2025
17:30:00 09/10/2025
Một phần đường Hùng Vương (phía phải, từ điểm giao với đường Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Rạch Rắn) phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 09/10/2025
10:00:00 09/10/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA Ngọc Đài 2020, đường Trần Hưng Đạo, Phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:45:00 09/10/2025
12:00:00 09/10/2025
Khu vực nhà hàng thuộc TBA Hai Lúa, đường Nguyễn Tất Thành, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 10/10/2025
17:30:00 10/10/2025
Trường Tiểu học Phú Long, Rạch Xẻo Gừa, xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
17:30:00 10/10/2025
Một phần bờ trái rạch Xẻo Gừa (từ trại cưa Phú Long đến cầu Xẻo Gừa), xã Tân Dương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Đường Bờ đai (khu vực chùa Vạn Phước), một phần rạch Mù U, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 10/10/2025
17:30:00 10/10/2025
Một phần đường Bờ đai (khu vực Nhà Úp Ngược), một phần đường Trần Khánh Dư, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 11/10/2025
17:00:00 11/10/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA Ông Luận, Đường ĐT 848, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 12/10/2025
17:00:00 12/10/2025
Khu vực nhà máy thuộc TBA Cửu Long 3+4, Khu công nghiệp C, phường Sa Đéc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
11:00:00 08/10/2025
Toàn bộ khách hàng sinh hoạt từ nhà máy Ngọc Đài đến nhà Ân Lộc thuộc xã Phú Hựu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 08/10/2025
12:30:00 08/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Phước Lập Đồng Tháp 3
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 08/10/2025
15:00:00 08/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Khách hàng trạm chuyên dùng Hữu Lợi 2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu Cai Trượng đến Kinh 26 tháng 3 thuộc xã Tân Phú Trung
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Toàn bộ khu vực từ cầu Kênh Chí Công đến cầu Tầm Vu thuộc xã Tân Phú Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 10/10/2025
18:00:00 10/10/2025
Toàn bộ khu vực từ Cống Bà Nhưng đến cuối ngọn Lung 30 và đến Ranh giới Vĩnh Long thuộc xã Phú Hựu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lai Vung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Khách hàng sử dụng điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật NNB, Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Điện PECC6, Công Ty Cổ Phần Năng Lượng Tái Tạo Quốc Gia, một phần ấp Tân Long, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 09/10/2025
18:00:00 09/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Phong Hòa, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Mương Khai đến cầu Kênh 26/3, từ chợ Giao Thông đến chợ Hòa Long cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 10/10/2025
17:30:00 10/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp (Từ bến xe Lai Vung đến Thông Lưu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Bửu, ấp Long Thành, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Hồng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tháp Mười
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
13:30:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Một phần khu vực ấp 2, xã Mỹ Hiệp (khu vực mất điện một phần ấp 2 Mỹ Long cũ)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Một phần khu vực ấp Bình Hòa, xã Mỹ Thọ (mất điện một phần khu vực Rạch Cầu)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Một phần khu vực ấp Mỹ Hưng Hòa, xã Mỹ Thọ (khu vực mất điện một phần Cầu Kinh)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần khu vực ấp 3, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Rạch Phán Cư)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần khu vực ấp 1, xã Phong Mỹ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 09/10/2025
17:00:00 09/10/2025
Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp (Mất điện một phần khu vực Trường Mầm Non Mỹ Hiệp)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Một phần khu vực ấp 1, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Uỷ Ban xã Mỹ Hiệp)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Một phần khu vực khóm Hòa Dân, Phường Mỹ Trà (mất điện một phần khu vực cầu đường thét)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lấp Vò
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Khu vực Ven Sông Hậu và khu nhà máy Ngọc Đồng, ấp An Ninh, xã Lai Vung (xã Định An cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Khu dân cư Bắc Sông Xáng, xã Lấp Vò (xã Bình Thạnh Trung cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 10/10/2025
17:00:00 10/10/2025
Khu vực Cầu Cai Châu, xã Mỹ An Hưng (xã Tân Mỹ cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Một phần ấp Bình Chánh, xã Bình Thành (từ cầu Cả Nổ đến trạm y tế Bình Thành)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 08/10/2025
12:00:00 08/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Ủy ban Phú Lợi cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 08/10/2025
14:00:00 08/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Ủy ban Phú Lợi cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Một phần ấp 4, xã Tân Thạnh (khu vực Kênh Hội Đồng, xã Phú Lợi cũ)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (từ khu Trung tâm Thương mại đến Quán Gỗ) và ấp Tấn Long, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 09/10/2025
13:00:00 09/10/2025
Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (từ Bách hóa xanh đến cầu Huyện Ủy)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 09/10/2025
07:00:00 09/10/2025
Một phần ấp Tân Đông B và ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (từ UB Huyện cũ đến kênh Cái Tre)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00:00 09/10/2025
17:30:00 09/10/2025
Một phần ấp Tân Đông B và ấp Tân Hòa A, xã Thanh Bình (từ UB Huyện cũ đến kênh Cái Tre)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm Nam Thanh Long, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm VLXD Quân Vinh, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm NTTS Gia Phúc, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm NTTS Trần Văn Muôn, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm Xay xát Ngọc Quí, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Khách hàng trạm NTTS Nguyễn Văn Phương, xã Tân Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Nông
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
16:00:00 08/10/2025
Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). Khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Trường dọc theo đường ĐT 843 đến trạm cấp nước K12
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 08/10/2025
10:30:00 08/10/2025
Mất điện trạm bơm Bờ Nam Kênh An Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 08/10/2025
12:30:00 08/10/2025
Mất điện trạm bơm Phú Thành B2 (trạm T2)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
14:00:00 09/10/2025
Một phần khu vực ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ và một phần khu vực ấp Phú Lâm, xã An Hòa (xã Phú Thành B cũ). Khu vực từ trạm Nuôi Trồng Thủy Sản Trần Văn Kiệm 2 đến trạm bơm Phú Thành B2
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
09:30:00 10/10/2025
Một phần khu vực ấp K8, xã Tam Nông (xã Phú Đức cũ). Khu vực vườn Thanh Long từ nhà ông Nguyễn Văn Rằng đến nhà ông Phan Hùng Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 10/10/2025
12:00:00 10/10/2025
Một phần khu vực ấp K12, xã Tam Nông (xã Phú Hiệp cũ). Khu vực từ trạm Bơm Bờ Đông Kinh Phú Hiệp dọc theo đường ĐT 843 đến nhà ông Nguyễn Văn Trường
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 10/10/2025
16:00:00 10/10/2025
Một phần khu vực ấp Tân Cường, xã Phú Cường. Khu vực từ trạm bơm Kinh Sáu Đạt 2 đến giáp ranh xã Bình Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 08/10/2025
17:00:00 08/10/2025
Mất điện một phần phường Hồng Ngự, khu vực từ cầu cơ sở nuôi cá Ông Long đến CDC Cả Chanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
