Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường, khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng

Thứ hai, 12:33 13/10/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường, khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bình Thuận cũ hôm nay được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 13-19/10/2025

Lịch cúp điện Phan Thiết

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Khách hàng Công ty TNHH Tiền Dương khu vực phường Mũi Né

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

12:00:00 ngày 15/10/2025

Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ dốc Campuchia về đến ngã ba Hòn Giò thuộc một phần phường Tiến Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45:00 ngày 15/10/2025

08:00:00 ngày 15/10/2025

Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giồ về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 15/10/2025

12:15:00 ngày 15/10/2025

Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giồ về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Đường Nguyễn Hữu Soàng thôn Thiện Bình, phường Mũi Né

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

15:00:00 ngày 18/10/2025

Trục đường Tuyên Quang khu vực Nhà hát & Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận cũ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 18/10/2025

15:00:00 ngày 18/10/2025

Trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Lê Văn Phấn, Lương Thế Vinh thuộc một phần phường Phú Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 18/10/2025

12:15:00 ngày 18/10/2025

Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 18/10/2025

15:00:00 ngày 18/10/2025

Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tuy Phong

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Một phần xóm 1A, 1B, 1C, 3, thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Hảo

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thanh Giang 2 – xã Phan Rí Cửa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Thôn Phú Tân – xã Phan Rí Cửa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần Thôn 1 (Bình Thạnh) – xã Liên Hương

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần Thôn 1, 2, 3 (Phước Thể), thôn Lạc Trị, thôn Vĩnh Hanh – xã Liên Hương

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Thôn Bình Long, Bình Lễ, Bình Thủy, Bình Hòa, Bình Minh, Bình Thắng – xã Bắc Bình – tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đức Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

14:00:00 ngày 13/10/2025

15:00:00 ngày 13/10/2025

Một phần thôn Võ Xu 3, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

11:30:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn Vũ Hòa 4, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

10:00:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng T&T Bình Minh, Công ty TNHH Phát Triển Hạ Tầng Đức Linh, thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng Cơ Sở Phước Anh, thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 15/10/2025

14:30:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Bảo Anh, thôn 3, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:45:00 ngày 15/10/2025

15:45:00 ngày 15/10/2025

Khách hàng DNTN SX Tôn Trường Thịnh, thôn 3, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn Sùng Nhơn 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần thôn Mê Pu 1, Mê Pu 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Tân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/10/2025

10:00:00 ngày 13/10/2025

Khách hàng Nguyễn Anh Tuấn – Thôn Gò Đồn, xã Sơn Mỹ

Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp

Lịch cúp điện La Gi

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Phú Quý

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/10/2025

11:30:00 ngày 13/10/2025

Khách hàng thuộc trạm Tam Thanh 1, thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải, Đặc khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Khách hàng trạm Tự Dùng và trạm khách sạn Biển Đông, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Khu vực chế biến hải sản và Nhà máy xử lý rác thải thuộc thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/10/2025

15:30:00 ngày 13/10/2025

Một phần các thôn: Thắng Lợi, Thắng Hòa, Thắng Thuận, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:30:00 ngày 13/10/2025

10:30:00 ngày 13/10/2025

Một phần thôn 4, xã La Dạ – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn 1, xã Hàm Thuận – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn 1, xã Hàm Thuận – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/10/2025

10:30:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn Đa Kim, xã La Dạ – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 14/10/2025

11:30:00 ngày 14/10/2025

Một phần thôn Đa Kim, xã La Dạ – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần các khu phố: Phú Trường, Phú An, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Sơn – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/10/2025

09:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

15:30:00 ngày 15/10/2025

Một phần thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn Thắng Thuận, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố Xuân Điền, phường Bình Thuận – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn 2, xã Đông Giang – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

09:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn An Phú, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố Xuân Điền, phường Bình Thuận – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần khu phố Đại Thiện, phường Bình Thuận – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

10:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Một phần thôn 2, xã Hồng Sơn – Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

11:30:00 ngày 17/10/2025

Thôn Lập Đức, xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 18/10/2025

11:30:00 ngày 18/10/2025

Thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

11:00:00 ngày 19/10/2025

Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 19/10/2025

15:00:00 ngày 19/10/2025

Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bắc Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00:00 ngày 13/10/2025

11:00:00 ngày 13/10/2025

Thôn An Bình, An Lạc – xã Hải Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Thôn Lương Đông – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Thôn Tân Điền, Phú Điền – xã Hải Ninh – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Thôn Hải Lạc – xã Hải Ninh – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần thôn Thanh Bình, Tân Sơn, Tân Bình – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần thôn Hồng Thắng – xã Hòa Thắng – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

16:30:00 ngày 18/10/2025

Khách hàng trạm Cty CP KS Sông Bình, Cty CP Rạng Đông – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tánh Linh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

15:00:00 ngày 17/10/2025

Trạm khách hàng Bơm Vũ Hòa, Trần Xuân Diệu và khách hàng Ngô Văn Tình thuộc Thôn 1 – xã Tánh Linh – tỉnh Lâm Đồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đườngLịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điệnLịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

Hồng Thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 8-12/10/2025: Nhiều khu vực bị cúp điện để sửa chữa, nâng cấp lưới điện

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 7-12/10/2025: Nhiều khách khàng không có điện để dùng

Cùng chuyên mục

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 13/10/2025

Sản phẩm - Dịch vụ - 12 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 13/10/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Hiện mức lãi suất trên 6%/năm đang được một số ngân hàng niêm yết cho các kỳ hạn tiền gửi dài, không yêu cầu về số tiền gửi tối thiểu.

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Nhà riêng trong ngõ tại các phường mới thuộc quận Nam Từ Liêm cũ vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 14 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, thị trường nhà riêng tại 4 phường mới: Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ và Đại Mỗ (hình thành từ quận Nam Từ Liêm cũ) tiếp tục “ấm nóng”. Ngay cả nhà riêng nằm trong ngõ tại các phường này cũng đã vượt ngưỡng 4 tỷ đồng/căn.

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá xe ô tô Hyundai giảm 200 triệu đồng, thấp nhất lịch sử, Hyundai Grand i10, Hyundai Accent rẻ chưa từng có

Giá cả thị trường - 15 giờ trước

GĐXH - Giá xe ô tô Hyundai mới nhất giảm sốc lên tới 200 triệu đồng, các xe giá rẻ nay còn rẻ hơn.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường - 16 giờ trước

GĐXH - Xe tay ga có giá bán rẻ nhất thị trường chỉ 11,5 triệu đồng, được khách hàng săn đón vì có thiết kế đẹp át vía cả Vision và SH Mode.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - 41 dự án nhà ở xã hội vừa được tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ, mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, giúp họ sớm hoàn thành giấc mơ an cư.

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng - 18 giờ trước

GĐXH - Nhiều doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đã đồng loạt đưa ra thông báo quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán vàng.

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng SJC, BTMC, Doji tiếp tục điều chỉnh

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC, vàng nhẫn các thương hiệu tiếp tục thay giá mới.

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá bạc hôm nay ngày 13/10: Vượt ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, các thương hiệu tiếp tục ngưng nhận đơn đặt hàng

Giá cả thị trường - 18 giờ trước

GĐXH - Nếu chốt phiên ngày 11/10, giá bạc trong nước chỉ nhỉnh 1,9 triệu đồng/lượng thì tại phiên điều chỉnh sáng hôm nay (13/10), giá bạc trong nước chính thức bật qua ngưỡng 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Xem nhiều

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Xe ô tô giá 199 triệu đồng ở Việt Nam thiết kế nhỏ xinh, trông 'xịn' hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10, rẻ chỉ như Honda SH

Giá cả thị trường

GĐXH - Xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc, Bestune Xiaoma đang trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc Mini EV, cạnh tranh trực tiếp với Wuling Mini EV khi có mức giá chỉ 199 triệu đồng.

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Xe máy điện giá 11,5 triệu đồng của Honda được ví đẹp như SH Mode, rẻ nhất thị trường, thấp hơn hẳn Wave Alpha

Giá cả thị trường
Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, SJC đồng loạt ra thông báo liên quan đến việc mua bán vàng

Bảo vệ người tiêu dùng
Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Nguồn cung nhà ở xã hội tăng, mở cơ hội cho người thu nhập thấp

Sản phẩm - Dịch vụ
Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Bất ngờ ngân hàng tung lãi suất 6,2% khi gửi chỉ từ 1 triệu đồng

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top