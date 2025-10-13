Lịch cúp điện Lâm Đồng (Bình Thuận cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường, khu dân cư để sửa chữa bảo dưỡng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bình Thuận cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bình Thuận cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bình Thuận cũ (lịch cắt điện Bình Thuận) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bình Thuận cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bình Thuận cũ ngày từ 13-19/10/2025
Lịch cúp điện Phan Thiết
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Khách hàng Công ty TNHH Tiền Dương khu vực phường Mũi Né
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ dốc Campuchia về đến ngã ba Hòn Giò thuộc một phần phường Tiến Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45:00 ngày 15/10/2025
08:00:00 ngày 15/10/2025
Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giồ về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 15/10/2025
12:15:00 ngày 15/10/2025
Trục đường Lạc Long Quân đoạn từ ngã ba Hòn Giồ về đến cầu Suối Nhum thuộc một phần phường Tiến Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Đường Nguyễn Hữu Soàng thôn Thiện Bình, phường Mũi Né
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
15:00:00 ngày 18/10/2025
Trục đường Tuyên Quang khu vực Nhà hát & Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận cũ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 18/10/2025
15:00:00 ngày 18/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Tuyên Quang, Lê Văn Phấn, Lương Thế Vinh thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 18/10/2025
12:15:00 ngày 18/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 18/10/2025
15:00:00 ngày 18/10/2025
Trục đường Thủ Khoa Huân, Hiền Vương, Võ Văn Dũng, Nguyễn Khuyến, Dã Tượng thuộc một phần phường Phú Thuỷ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tuy Phong
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Một phần xóm 1A, 1B, 1C, 3, thôn Vĩnh Sơn, Vĩnh Hải, Vĩnh Tiến, Vĩnh Phúc – xã Vĩnh Hảo
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Thôn Hải Tân 1, 2, 3, Thanh Giang 2 – xã Phan Rí Cửa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Thôn Phú Tân – xã Phan Rí Cửa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần Thôn 1 (Bình Thạnh) – xã Liên Hương
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần Thôn 1, 2, 3 (Phước Thể), thôn Lạc Trị, thôn Vĩnh Hanh – xã Liên Hương
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Thôn Bình Long, Bình Lễ, Bình Thủy, Bình Hòa, Bình Minh, Bình Thắng – xã Bắc Bình – tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
14:00:00 ngày 13/10/2025
15:00:00 ngày 13/10/2025
Một phần thôn Võ Xu 3, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn Vũ Hòa 4, xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
10:00:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng T&T Bình Minh, Công ty TNHH Phát Triển Hạ Tầng Đức Linh, thôn 2B, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng Cơ Sở Phước Anh, thôn Đông Tân, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 15/10/2025
14:30:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng Công ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Bảo Anh, thôn 3, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:45:00 ngày 15/10/2025
15:45:00 ngày 15/10/2025
Khách hàng DNTN SX Tôn Trường Thịnh, thôn 3, xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn Sùng Nhơn 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần thôn Mê Pu 1, Mê Pu 2, xã Nam Thành, tỉnh Lâm Đồng
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Tân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/10/2025
10:00:00 ngày 13/10/2025
Khách hàng Nguyễn Anh Tuấn – Thôn Gò Đồn, xã Sơn Mỹ
Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp
Lịch cúp điện La Gi
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Phú Quý
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/10/2025
11:30:00 ngày 13/10/2025
Khách hàng thuộc trạm Tam Thanh 1, thôn Mỹ Khê, Đặc Khu Phú Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm Bà Cạy thuộc thôn Đông Hải và toàn bộ thôn Quý Hải, thôn Tân Hải, Đặc khu Phú Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Khách hàng trạm Tự Dùng và trạm khách sạn Biển Đông, thôn Triều Dương, Đặc Khu Phú Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Khu vực chế biến hải sản và Nhà máy xử lý rác thải thuộc thôn Triều Dương, Đặc khu Phú Quý
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Bắc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/10/2025
15:30:00 ngày 13/10/2025
Một phần các thôn: Thắng Lợi, Thắng Hòa, Thắng Thuận, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 ngày 13/10/2025
10:30:00 ngày 13/10/2025
Một phần thôn 4, xã La Dạ – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn 1, xã Hàm Thuận – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn 1, xã Hàm Thuận – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/10/2025
10:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn Đa Kim, xã La Dạ – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 14/10/2025
11:30:00 ngày 14/10/2025
Một phần thôn Đa Kim, xã La Dạ – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần các khu phố: Phú Trường, Phú An, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Bình An, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Liêm Thái, xã Hồng Sơn – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/10/2025
09:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Phú Sơn, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Dân Hiệp, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
15:30:00 ngày 15/10/2025
Một phần thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn Thắng Thuận, phường Hàm Thắng – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố Xuân Điền, phường Bình Thuận – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn 2, xã Đông Giang – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn Ninh Thuận, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
09:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn An Phú, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố Xuân Điền, phường Bình Thuận – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần khu phố Đại Thiện, phường Bình Thuận – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
10:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn 2, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần thôn Bình Lâm, xã Hàm Liêm – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Một phần thôn 2, xã Hồng Sơn – Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hàm Thuận Nam
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
11:30:00 ngày 17/10/2025
Thôn Lập Đức, xã Tân Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 18/10/2025
11:30:00 ngày 18/10/2025
Thôn Nam Tân, xã Hàm Thuận Nam
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
11:00:00 ngày 19/10/2025
Thôn Dân Hiệp, xã Hàm Kiệm
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 19/10/2025
15:00:00 ngày 19/10/2025
Thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bắc Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 ngày 13/10/2025
11:00:00 ngày 13/10/2025
Thôn An Bình, An Lạc – xã Hải Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Thôn Lương Đông – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Thôn Tân Điền, Phú Điền – xã Hải Ninh – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Thôn Hải Lạc – xã Hải Ninh – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần thôn Thanh Bình, Tân Sơn, Tân Bình – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần thôn Hồng Thắng – xã Hòa Thắng – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Khách hàng trạm Cty CP KS Sông Bình, Cty CP Rạng Đông – xã Lương Sơn – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tánh Linh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
15:00:00 ngày 17/10/2025
Trạm khách hàng Bơm Vũ Hòa, Trần Xuân Diệu và khách hàng Ngô Văn Tình thuộc Thôn 1 – xã Tánh Linh – tỉnh Lâm Đồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
