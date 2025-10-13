Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025
Lịch cúp điện Bạc Liêu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 13/10/2025
16:30:00 13/10/2025
Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
11:00:00 13/10/2025
16:30:00 13/10/2025
Khóm 26 - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 13/10/2025
12:30:00 13/10/2025
Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 14/10/2025
16:30:00 14/10/2025
Khóm Biển Tây A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 14/10/2025
16:30:00 14/10/2025
Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 15/10/2025
16:30:00 15/10/2025
Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 16/10/2025
17:00:00 16/10/2025
Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 17/10/2025
14:00:00 17/10/2025
Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 18/10/2025
13:30:00 18/10/2025
Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã ba Trần Huỳnh - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Tộc, Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Nguyễn Thị Mười, Phạm Văn Phép, Châu Văn Đặng, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Lê Thị Thành, Nguyễn Văn Uông nối dài, Hồ Minh Luông nối dài, Ninh Thạnh Lợi, Trương Thị Thu, Phạm Thị Lan - phường Bạc Liêu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 19/10/2025
16:30:00 19/10/2025
Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giá Rai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
10:30:00 16/10/2025
13:30:00 16/10/2025
Trạm khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 18/10/2025
16:00:00 18/10/2025
Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 19/10/2025
16:30:00 19/10/2025
Khóm 1, 2, 3, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, Phong Thạnh, Phong Thạnh A - phường Giá Rai; Khóm 5, 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 19/10/2025
11:00:00 19/10/2025
Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Lợi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
05:30:00 ngày 13/10/2025
11:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Nước Mặn, Năm Căn - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 13/10/2025
16:30:00 ngày 13/10/2025
Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình; Ấp Nàng Rèn, Cái Điều - xã Châu Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 14/10/2025
09:30:00 ngày 14/10/2025
Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/10/2025
10:30:00 ngày 14/10/2025
Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45:00 ngày 14/10/2025
11:45:00 ngày 14/10/2025
Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/10/2025
14:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 14/10/2025
16:30:00 ngày 14/10/2025
Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 14/10/2025
15:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Mặc Đây - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 15/10/2025
14:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 15/10/2025
09:30:00 ngày 15/10/2025
Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:35:00 ngày 15/10/2025
10:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Bà Chăng A, Bào Sen - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/10/2025
12:30:00 ngày 15/10/2025
Ấp Gia Hội - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Bưng Xúc, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 15/10/2025
15:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/10/2025
13:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/10/2025
09:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Long, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
10:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Long - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30:00 ngày 16/10/2025
12:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Long - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 16/10/2025
15:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Cái Tràm A1 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Long
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:00:00 ngày 13/10/2025
13:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Tường 2, Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 14/10/2025
10:30:00 ngày 14/10/2025
Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 14/10/2025
15:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Tường Tư, Mỹ Phú Đông – xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
11:00:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:40:00 ngày 16/10/2025
10:20:00 ngày 16/10/2025
Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00:00 ngày 16/10/2025
14:40:00 ngày 16/10/2025
Ấp 2B - xã Phong Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:50:00 ngày 16/10/2025
11:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Mỹ 2A, Phước 3A, Mỹ Tân - xã Phước Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 16/10/2025
09:10:00 ngày 16/10/2025
Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/10/2025
13:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 19/10/2025
16:30:00 ngày 19/10/2025
Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hồng Dân
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
06:00:00 ngày 13/10/2025
11:30:00 ngày 13/10/2025
Ấp Ninh Tân, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 13/10/2025
16:30:00 ngày 13/10/2025
Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Ninh Thành, Xóm Tre, Ninh Hòa, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 ngày 13/10/2025
16:30:00 ngày 13/10/2025
Ấp Ninh Thành, Ninh Lợi - xã Ninh Quới - tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Gảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 14/10/2025
16:30:00 ngày 14/10/2025
Ấp Ninh Lợi, Ninh Thuận, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Xóm Tre, Ninh Điền, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
16:30:00 ngày 19/10/2025
Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
06:00:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30:00 ngày 19/10/2025
16:30:00 ngày 19/10/2025
Ấp Cai Giảng, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, Chòm Cao, Thống Nhất, Kos Thum, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau
Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đông Hải
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Hòa Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngưng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/10/2025
16:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/10/2025
16:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp 36 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/10/2025
16:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
16:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp 13, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 17/10/2025
16:00:00 ngày 17/10/2025
Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 18/10/2025
16:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 19/10/2025
16:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp Giồng Tra, Cây Gừa, Cái Tràm, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
