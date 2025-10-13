Mới nhất
Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Thứ hai, 10:16 13/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 13/10/2025

16:30:00 13/10/2025

Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

11:00:00 13/10/2025

16:30:00 13/10/2025

Khóm 26 - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 13/10/2025

12:30:00 13/10/2025

Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 14/10/2025

16:30:00 14/10/2025

Khóm Biển Tây A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 14/10/2025

16:30:00 14/10/2025

Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 15/10/2025

16:30:00 15/10/2025

Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 16/10/2025

17:00:00 16/10/2025

Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 17/10/2025

14:00:00 17/10/2025

Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 18/10/2025

13:30:00 18/10/2025

Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã ba Trần Huỳnh - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Tộc, Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Nguyễn Thị Mười, Phạm Văn Phép, Châu Văn Đặng, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Lê Thị Thành, Nguyễn Văn Uông nối dài, Hồ Minh Luông nối dài, Ninh Thạnh Lợi, Trương Thị Thu, Phạm Thị Lan - phường Bạc Liêu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 19/10/2025

16:30:00 19/10/2025

Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

10:30:00 16/10/2025

13:30:00 16/10/2025

Trạm khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 18/10/2025

16:00:00 18/10/2025

Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 19/10/2025

16:30:00 19/10/2025

Khóm 1, 2, 3, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, Phong Thạnh, Phong Thạnh A - phường Giá Rai; Khóm 5, 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 19/10/2025

11:00:00 19/10/2025

Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

05:30:00 ngày 13/10/2025

11:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Nước Mặn, Năm Căn - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 13/10/2025

16:30:00 ngày 13/10/2025

Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình; Ấp Nàng Rèn, Cái Điều - xã Châu Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 14/10/2025

09:30:00 ngày 14/10/2025

Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/10/2025

10:30:00 ngày 14/10/2025

Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:45:00 ngày 14/10/2025

11:45:00 ngày 14/10/2025

Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/10/2025

14:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 14/10/2025

16:30:00 ngày 14/10/2025

Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 14/10/2025

15:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Mặc Đây - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 15/10/2025

14:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 15/10/2025

09:30:00 ngày 15/10/2025

Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:35:00 ngày 15/10/2025

10:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Bà Chăng A, Bào Sen - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/10/2025

12:30:00 ngày 15/10/2025

Ấp Gia Hội - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Bưng Xúc, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 15/10/2025

15:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/10/2025

13:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/10/2025

09:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Long, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

10:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:30:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Long - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30:00 ngày 16/10/2025

12:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Long - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 16/10/2025

15:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Cái Tràm A1 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

06:00:00 ngày 13/10/2025

13:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Tường 2, Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 14/10/2025

10:30:00 ngày 14/10/2025

Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 14/10/2025

15:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Tường Tư, Mỹ Phú Đông – xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

11:00:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:40:00 ngày 16/10/2025

10:20:00 ngày 16/10/2025

Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12:00:00 ngày 16/10/2025

14:40:00 ngày 16/10/2025

Ấp 2B - xã Phong Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:50:00 ngày 16/10/2025

11:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Mỹ 2A, Phước 3A, Mỹ Tân - xã Phước Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 16/10/2025

09:10:00 ngày 16/10/2025

Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/10/2025

13:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 19/10/2025

16:30:00 ngày 19/10/2025

Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

06:00:00 ngày 13/10/2025

11:30:00 ngày 13/10/2025

Ấp Ninh Tân, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 13/10/2025

16:30:00 ngày 13/10/2025

Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Ninh Thành, Xóm Tre, Ninh Hòa, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30:00 ngày 13/10/2025

16:30:00 ngày 13/10/2025

Ấp Ninh Thành, Ninh Lợi - xã Ninh Quới - tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Gảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 14/10/2025

16:30:00 ngày 14/10/2025

Ấp Ninh Lợi, Ninh Thuận, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Xóm Tre, Ninh Điền, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 17/10/2025

16:30:00 ngày 17/10/2025

Ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 17/10/2025

16:30:00 ngày 17/10/2025

Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 19/10/2025

16:30:00 ngày 19/10/2025

Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

06:00:00 ngày 18/10/2025

16:30:00 ngày 18/10/2025

Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30:00 ngày 19/10/2025

16:30:00 ngày 19/10/2025

Ấp Cai Giảng, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, Chòm Cao, Thống Nhất, Kos Thum, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau

Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngưng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/10/2025

16:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/10/2025

16:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp 36 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/10/2025

16:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

16:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp 13, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 17/10/2025

16:00:00 ngày 17/10/2025

Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 18/10/2025

16:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 19/10/2025

16:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp Giồng Tra, Cây Gừa, Cái Tràm, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.

