Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bạc Liêu cũ (lịch cắt điện Bạc Liêu) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bạc Liêu cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bạc Liêu cũ từ ngày 13-19/10/2025

Lịch cúp điện Bạc Liêu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 13/10/2025 16:30:00 13/10/2025 Khóm Biển Đông A - phường Hiệp Thành Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 11:00:00 13/10/2025 16:30:00 13/10/2025 Khóm 26 - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 13/10/2025 12:30:00 13/10/2025 Lộ Bờ Tây, Kinh 30 Tháng 4 - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 14/10/2025 16:30:00 14/10/2025 Khóm Biển Tây A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 14/10/2025 16:30:00 14/10/2025 Đường Lò Rèn, Rạch Ông Bổn - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 15/10/2025 16:30:00 15/10/2025 Khóm An Trạch Đông - phường Vĩnh Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 16/10/2025 17:00:00 16/10/2025 Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 17/10/2025 14:00:00 17/10/2025 Khóm Công Điền, Kim Cấu, Giáp Nước, Vĩnh An - phường Vĩnh Trạch; Khóm Giồng Giữa A, Giồng Giữa B, Biển Đông A, Biển Đông B - phường Hiệp Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 18/10/2025 13:30:00 18/10/2025 Tôn Đức Thắng (từ ngã ba Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn đến ngã tư Tôn Đức Thắng - Trần Huỳnh), Trần Huỳnh (từ ngã tư Trần Huỳnh - Lê Duẩn đến ngã ba Trần Huỳnh - Nguyễn Chí Thanh), Nguyễn Thái Học, Nguyễn Công Tộc, Dương Thị Sáu, Huỳnh Văn Xã, Trần Văn Tất, Nguyễn Thị Mười, Phạm Văn Phép, Châu Văn Đặng, Đinh Thị Tùy, Lưu Hòa Nghĩa, Lê Thị Thành, Nguyễn Văn Uông nối dài, Hồ Minh Luông nối dài, Ninh Thạnh Lợi, Trương Thị Thu, Phạm Thị Lan - phường Bạc Liêu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 19/10/2025 16:30:00 19/10/2025 Đường Hoàng Diệu (từ ngã ba Hoàng Diệu - Lê Duẩn đến ngã ba Hoàng Diệu - Ngô Gia Tự), Cách Mạng (ngã tư Cách Mạng - Lê Duẩn đến ngã tư Cách Mạng - Ngô Gia Tự), Hòa Bình (từ ngã tư Hòa Bình - Lê Duẩn đến ngã tư Hòa Bình - Trần Phú), Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Hai Bà Trưng, Phan Ngọc Hiển, Điện Biên Phủ, Ngô Gia Tự, Trần Văn Thời, Thủ Khoa Huân, Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, Hà Huy Tập, Mai Thanh Thế, Lê Lợi, Ninh Bình phường 3 cũ, Lê Hồng Nghi, 30 Tháng 4, Bà Triệu (từ ngã tư Bà Triệu - Ngô Gia Tự đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú), Lương Đình Của, Ngô Quang Nhã - phường Bạc Liêu; Đường Lê Thị Hồng Gấm - phường Vĩnh Trạch Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Giá Rai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 10:30:00 16/10/2025 13:30:00 16/10/2025 Trạm khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 18/10/2025 16:00:00 18/10/2025 Khóm 1, 2 - phường Giá Rai; Khóm 3 - phường Láng Tròn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 19/10/2025 16:30:00 19/10/2025 Khóm 1, 2, 3, 5A, 6, 7, 18, 19A, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, Phong Thạnh, Phong Thạnh A - phường Giá Rai; Khóm 5, 14, 15, 16A, 16B, 17, 18, 19, 20, 21 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 19/10/2025 11:00:00 19/10/2025 Khóm 1, 2, 3, 7 - phường Láng Tròn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Lợi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 05:30:00 ngày 13/10/2025 11:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Nước Mặn, Năm Căn - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 13/10/2025 16:30:00 ngày 13/10/2025 Ấp Thông Lưu B, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 14/10/2025 14:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Cây Điều, Béc Hen Lớn, Béc Hen Nhỏ - xã Hòa Bình; Ấp Nàng Rèn, Cái Điều - xã Châu Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 14/10/2025 12:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Mặc Đây, Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi; Ấp Giá Tiểu - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 14/10/2025 09:30:00 ngày 14/10/2025 Ấp Xẻo Chích - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/10/2025 10:30:00 ngày 14/10/2025 Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45:00 ngày 14/10/2025 11:45:00 ngày 14/10/2025 Ấp Xẻo Lá - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 14/10/2025 14:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Thông Lưu B - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 14/10/2025 16:30:00 ngày 14/10/2025 Ấp Thông Lưu B, Mặc Đây, Hà Đức - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 14/10/2025 15:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Mặc Đây - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/10/2025 16:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Bà Chăng, Nhà Thờ - xã Vĩnh Lợi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 15/10/2025 14:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Trung Hưng 1A, Trung Hưng 1B, Mỹ Trinh, Mỹ Phú Đông, Tam Hưng; Thạnh Hưng 2 - xã Châu Thới Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 15/10/2025 09:30:00 ngày 15/10/2025 Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:35:00 ngày 15/10/2025 10:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Bà Chăng A, Bào Sen - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 15/10/2025 12:30:00 ngày 15/10/2025 Ấp Gia Hội - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 15/10/2025 16:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Bưng Xúc, Cả Vĩnh - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 15/10/2025 15:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Năm Căn - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thạnh Hưng 1 - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/10/2025 13:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Gia Hội, Quốc Kỷ, Phú Tòng - xã Hưng Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/10/2025 09:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Long, Phước Thạnh 1 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 10:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Long, Béc Hen Lớn - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 ngày 16/10/2025 11:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Long - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30:00 ngày 16/10/2025 12:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Long - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 16/10/2025 15:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Cái Tràm A1 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Xóm Lớn - xã Châu Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Long

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:00:00 ngày 13/10/2025 13:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Tường 2, Mỹ Phú Nam, Mỹ Phú Tây - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 14/10/2025 10:30:00 ngày 14/10/2025 Ấp Bình Lễ, Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Bảo, Phước 2 - xã Vĩnh Phước; Ấp Huê 1, Huê 2, Huê 2A, Bình Thiện, Tường 3B - xã Vĩnh Thanh; Ấp Long Thành - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 14/10/2025 15:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Bình Bảo, Bình Tốt, Bình Tốt B - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 14/10/2025 16:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Tường Tư, Mỹ Phú Đông – xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 15/10/2025 16:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Mỹ Hòa, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Vĩnh Phú, Vĩnh Phú B, Phước 3A, Phước 3B, Tường 1, Mỹ 1, Mỹ 2, Mỹ 2A, Mỹ Tân, Vĩnh Lộc, Phước Thuận, Phước Thuận 1 - xã Phước Long; Ấp Mỹ Tường 1 - xã Vĩnh Thanh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 11:00:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Mỹ Tường 1, Mỹ Tường 2, Mỹ Phú Đông, Mỹ Trinh - xã Vĩnh Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/10/2025 16:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:40:00 ngày 16/10/2025 10:20:00 ngày 16/10/2025 Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00:00 ngày 16/10/2025 14:40:00 ngày 16/10/2025 Ấp 2B - xã Phong Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:50:00 ngày 16/10/2025 11:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Phước Thọ - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Mỹ 2A, Phước 3A, Mỹ Tân - xã Phước Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 16/10/2025 09:10:00 ngày 16/10/2025 Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Thọ Hậu - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/10/2025 13:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Bình Tốt, Bình Tốt A, Bình Tốt B, Bình Hổ, Huê 1 - xã Vĩnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp Bình Tốt, Bình Tốt B, Huê 1, Bình Lễ - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 18/10/2025 16:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Phước Thạnh - xã Vĩnh Phước; Ấp Long Hòa - xã Phước Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00:00 ngày 18/10/2025 16:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Phước Trường - xã Vĩnh Phước Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 19/10/2025 16:30:00 ngày 19/10/2025 Ấp 4, 9, 9A - xã Phong Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hồng Dân

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 06:00:00 ngày 13/10/2025 11:30:00 ngày 13/10/2025 Ấp Ninh Tân, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 13/10/2025 16:30:00 ngày 13/10/2025 Ấp Phước Hòa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 13/10/2025 12:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Ninh Thành, Xóm Tre, Ninh Hòa, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 ngày 13/10/2025 16:30:00 ngày 13/10/2025 Ấp Ninh Thành, Ninh Lợi - xã Ninh Quới - tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/10/2025 11:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Ninh Thạnh Đông, Cai Gảng, Kos Thum, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 14/10/2025 16:30:00 ngày 14/10/2025 Ấp Ninh Lợi, Ninh Thuận, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Ấp Sơn Trắng, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Xóm Tre, Ninh Điền, xã Ninh Quới, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 17/10/2025 16:30:00 ngày 17/10/2025 Ấp Trèm Trẹm, Xẻo Quao, Nội Ô, Kinh Xáng, Đầu Sấu Đông - xã Hồng Dân; Ấp Sơn Trắng, Vĩnh Bình, Nhụy Cầm, Vĩnh Thành Lập, Vĩnh Hòa - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 17/10/2025 16:30:00 ngày 17/10/2025 Ấp Đầu Sấu Đông, Đầu Sấu Tây, Tà Suôl, Bà Ai I, Bà Ai II, Cai Giảng, Bình Dân, Phước Hòa - xã Hồng Dân; Ấp Vĩnh Thành Lập - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 19/10/2025 16:30:00 ngày 19/10/2025 Ấp Nhà Lầu I, Nhà Lầu II, Thống Nhất, Chủ Chọt, xã Ninh Thạnh Lợi, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 06:00:00 ngày 18/10/2025 16:30:00 ngày 18/10/2025 Ấp Cầu Đỏ, Lộ Xe, Lộ Xe A, Bình Lộc, Ba Đình, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30:00 ngày 19/10/2025 16:30:00 ngày 19/10/2025 Ấp Cai Giảng, Ngô Kim, Ninh Thạnh Tây, Xẻo Gừa, Cây Cui, Xẻo Dừng, Chòm Cao, Thống Nhất, Kos Thum, Nhà Lầu II - xã Ninh Thạnh Lợi; Ấp Nhụy Cầm - xã Vĩnh Lộc, tỉnh Cà Mau Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Đông Hải

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Hòa Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngưng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/10/2025 16:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp An Khoa - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/10/2025 16:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Vĩnh Tiến - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/10/2025 12:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/10/2025 16:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp 36 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/10/2025 16:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Hậu Bối 1, Hậu Bối 2, Trà Co - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 16:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp 15 - xã Vĩnh Mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp 13, Thống Nhất - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 17/10/2025 16:00:00 ngày 17/10/2025 Ấp 12, 13, 15 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 18/10/2025 16:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Thị Trấn A, Láng Giài, Láng Giài A, Cái Tràm B, Phước Thạnh 2, Cái Tràm A2 - xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 19/10/2025 16:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp Giồng Tra, Cây Gừa, Cái Tràm, 16, 17 - xã Vĩnh Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp