Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Hậu Giang cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Hậu Giang cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8-12/10/2025
Lịch cúp điện Vị Thanh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 07/10/2025
09:30:00 07/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 07/10/2025
11:30:00 07/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 07/10/2025
14:30:00 07/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 07/10/2025
16:30:00 07/10/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Một phần Phường Vị Thanh, Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 08/10/2025
11:30:00 08/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
14:30:00 08/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
16:30:00 08/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
09:30:00 09/10/2025
Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 09/10/2025
14:30:00 09/10/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 10/10/2025
09:30:00 10/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 10/10/2025
14:30:00 10/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 11/10/2025
09:30:00 11/10/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 11/10/2025
11:30:00 11/10/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 11/10/2025
14:30:00 11/10/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00:00 11/10/2025
16:30:00 11/10/2025
Phường Vị Tân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hòa
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 09/10/2025
13:00:00 09/10/2025
Ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 09/10/2025
16:30:00 09/10/2025
Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30:00 10/10/2025
13:00:00 10/10/2025
Ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Ngã Bảy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
KV Ba Ngàn, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
09:30:00 08/10/2025
KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 08/10/2025
14:00:00 08/10/2025
KV Xẻo Vong C, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 08/10/2025
12:30:00 08/10/2025
KV14, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30:00 08/10/2025
12:30:00 08/10/2025
Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 08/10/2025
14:30:00 08/10/2025
KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
09:00:00 09/10/2025
KV1, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00:00 09/10/2025
12:30:00 09/10/2025
KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 09/10/2025
14:30:00 09/10/2025
KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 12/10/2025
17:00:00 12/10/2025
Khu vực Mái Dầm, Phường Đại Thành
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Long Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 09/10/2025
13:00:00 09/10/2025
Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 09/10/2025
11:30:00 09/10/2025
Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
13:00:00 10/10/2025
Một phần xã Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 10/10/2025
16:30:00 10/10/2025
Một phần xã Long Phú 1, TP Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Châu Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 08/10/2025
12:00:00 08/10/2025
ấp Phước Lợi, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 09/10/2025
11:00:00 09/10/2025
ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 09/10/2025
14:00:00 09/10/2025
ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 10/10/2025
11:00:00 10/10/2025
ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phụng Hiệp
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00:00 07/10/2025
17:00:00 07/10/2025
Một phần xã Tân Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 09/10/2025
16:00:00 09/10/2025
Một phần xã Tân Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 10/10/2025
11:30:00 10/10/2025
Một phần xã Hiệp Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 11/10/2025
12:00:00 11/10/2025
Một phần ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vị Thủy
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Vĩnh Viễn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 10/10/2025
15:00:00 10/10/2025
Một phần ấp 01, 02, 03, 04 (ấp Cái Nhum, Giao Đu, Cái Nhàu, Ngã Bác), xã Xà Phiên, TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 11/10/2025
15:00:00 11/10/2025
Xã Thuận Hưng (cũ) và một phần ấp 04 (ấp Thuận Hòa), xã Xà Phiên (mới), TP Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
