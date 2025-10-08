Lịch cúp điện TP. Cần Thơ (Hậu Giang cũ) từ ngày 8-12/10/2025: Vị Thanh, Tân Hòa, Ngã Bảy và nhiều khu dân cư bị cúp điện 10 tiếng/ngày để sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Hậu Giang cũ (lịch cắt điện Hậu Giang) từ ngày 8-12/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8-12/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Hậu Giang cũ trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Hậu Giang cũ từ ngày 8-12/10/2025

Lịch cúp điện Vị Thanh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 07/10/2025 09:30:00 07/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 07/10/2025 11:30:00 07/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 07/10/2025 14:30:00 07/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 07/10/2025 16:30:00 07/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Một phần Phường Vị Thanh, Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 08/10/2025 11:30:00 08/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 14:30:00 08/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 16:30:00 08/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 09:30:00 09/10/2025 Phường Vị Thanh, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 09/10/2025 11:30:00 09/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 09/10/2025 14:30:00 09/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 10/10/2025 09:30:00 10/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 10/10/2025 14:30:00 10/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 Xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 11/10/2025 09:30:00 11/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 11/10/2025 11:30:00 11/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 11/10/2025 14:30:00 11/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00:00 11/10/2025 16:30:00 11/10/2025 Phường Vị Tân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Hòa

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 09/10/2025 13:00:00 09/10/2025 Ấp Trường Hiệp A, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 09/10/2025 16:30:00 09/10/2025 Xã Thạnh Xuân, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30:00 10/10/2025 13:00:00 10/10/2025 Ấp Trường Hòa, xã Trường Long Tây, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Ngã Bảy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 KV Ba Ngàn, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 09:30:00 08/10/2025 KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 08/10/2025 14:00:00 08/10/2025 KV Xẻo Vong C, Phường Đại Thành, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 08/10/2025 12:30:00 08/10/2025 KV14, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30:00 08/10/2025 12:30:00 08/10/2025 Xã Tân Phước Hưng, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 08/10/2025 14:30:00 08/10/2025 KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 09/10/2025 09:00:00 09/10/2025 KV1, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00:00 09/10/2025 12:30:00 09/10/2025 KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 09/10/2025 14:30:00 09/10/2025 KV16, Phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 12/10/2025 17:00:00 12/10/2025 Khu vực Mái Dầm, Phường Đại Thành Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Long Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 09/10/2025 13:00:00 09/10/2025 Một phần xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 09/10/2025 11:30:00 09/10/2025 Một phần phường Long Mỹ, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 10/10/2025 13:00:00 10/10/2025 Một phần xã Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 10/10/2025 16:30:00 10/10/2025 Một phần xã Long Phú 1, TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Châu Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 08/10/2025 12:00:00 08/10/2025 ấp Phước Lợi, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 09/10/2025 11:00:00 09/10/2025 ấp Phú Lợi, xã Phú Hữu, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 09/10/2025 14:00:00 09/10/2025 ấp Thạnh Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 10/10/2025 11:00:00 10/10/2025 ấp Tân Thuận, xã Đông Phước, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phụng Hiệp

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00:00 07/10/2025 17:00:00 07/10/2025 Một phần xã Tân Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 09/10/2025 16:00:00 09/10/2025 Một phần xã Tân Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 10/10/2025 11:30:00 10/10/2025 Một phần xã Hiệp Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 11/10/2025 12:00:00 11/10/2025 Một phần ấp Phú Xuân, xã Thạnh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vị Thủy

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Vĩnh Viễn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 10/10/2025 15:00:00 10/10/2025 Một phần ấp 01, 02, 03, 04 (ấp Cái Nhum, Giao Đu, Cái Nhàu, Ngã Bác), xã Xà Phiên, TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 11/10/2025 15:00:00 11/10/2025 Xã Thuận Hưng (cũ) và một phần ấp 04 (ấp Thuận Hòa), xã Xà Phiên (mới), TP Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

