Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 ngày 13/10/2025 08:30 ngày 13/10/2025 Tổ 4, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 14/10/2025 09:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Hon, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 ngày 14/10/2025 10:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Đinh Văn Phong, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 10:00 ngày 14/10/2025 11:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Trần Văn Trưởng, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 14/10/2025 14:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Trần Thanh Trung, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 14:00 ngày 14/10/2025 15:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Phạm Văn Biềm, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 15:00 ngày 14/10/2025 16:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Trần Văn Đơ, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 14/10/2025 09:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Trần Thị Liên, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 ngày 14/10/2025 10:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Võ Văn Thật 2, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 10:00 ngày 14/10/2025 11:00 ngày 14/10/2025 KH Nuôi tôm Phạm Thị Tuyết, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 14/10/2025 14:00 ngày 14/10/2025 Hộ kinh doanh nuôi thủy sản Hồng Vân, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 15/10/2025 09:00 ngày 15/10/2025 KH Nuôi Võ Văn Thọ, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 ngày 15/10/2025 10:00 ngày 15/10/2025 KH Nuôi tôm Trần Văn Chinh, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 10:00 ngày 15/10/2025 11:00 ngày 15/10/2025 KH Nuôi nghêu Lê Hùng Phong, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 15/10/2025 14:00 ngày 15/10/2025 CTy TNHH MTV GTS Anh Khoa, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 14:00 ngày 15/10/2025 15:00 ngày 15/10/2025 KH Bùi Văn Tiến, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 15:00 ngày 15/10/2025 16:00 ngày 15/10/2025 KH bán thức ăn gia súc – gia cầm Út Trì, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 ngày 16/10/2025 16:00 ngày 16/10/2025 Đường số 3–10, khu dân cư Việt Sinh, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:00 ngày 16/10/2025 12:00 ngày 16/10/2025 Tổ 9–22, ấp An Quí, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 16/10/2025 16:00 ngày 16/10/2025 Ấp Kinh Mới, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 16/10/2025 16:00 ngày 16/10/2025 Tổ 6–7, ấp Vĩnh Tân Điểm, xã Tân Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 16/10/2025 09:00 ngày 16/10/2025 Tổ NDTQ số 09, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 ngày 16/10/2025 10:00 ngày 16/10/2025 KH Nuôi tôm Đoàn Minh Hải, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 10:00 ngày 16/10/2025 11:00 ngày 16/10/2025 KH Nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 16/10/2025 14:00 ngày 16/10/2025 Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Quới, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 14:00 ngày 16/10/2025 15:00 ngày 16/10/2025 TTNS & VSMT Nông thôn, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 15:00 ngày 16/10/2025 16:00 ngày 16/10/2025 KH Trần Hoàng Phúc, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 ngày 17/10/2025 09:00 ngày 17/10/2025 Tổ 15–27, ấp An Thuận, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 09:00 ngày 17/10/2025 11:30 ngày 17/10/2025 Tổ 4–33, ấp An Thuận, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 17/10/2025 16:00 ngày 17/10/2025 Tổ 6–8, ấp An Thạnh, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 17/10/2025 09:00 ngày 17/10/2025 Tổ NDTQ số 7, ấp An Phú, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 17/10/2025 14:00 ngày 17/10/2025 Tổ NDTQ số 02, ấp 5, xã Tân Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 14:00 ngày 17/10/2025 15:00 ngày 17/10/2025 Tổ NDTQ số 11, ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 15:00 ngày 17/10/2025 16:00 ngày 17/10/2025 Tổ NDTQ số 13, ấp An Phú, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 ngày 17/10/2025 11:30 ngày 17/10/2025 KH Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 ngày 17/10/2025 11:30 ngày 17/10/2025 Tổ 16–17 ấp Mỹ Trung, Tổ 1 ấp Mỹ Lợi, xã An Ngãi Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 07:30 ngày 18/10/2025 11:00 ngày 18/10/2025 Ấp Tân Thành, xã Mỹ Chánh Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 18/10/2025 16:00 ngày 18/10/2025 Tổ 1–5, ấp Vĩnh Đức Đông, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:00 ngày 18/10/2025 16:00 ngày 18/10/2025 Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7–8, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 08:00 ngày 18/10/2025 09:30 ngày 18/10/2025 KH Nuôi tôm Mai Văn Long, xã Bảo Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 13:30 ngày 18/10/2025 15:00 ngày 18/10/2025 CTy TNHH MTV XNK Gỗ Hồng Đại Dương, KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp 15:00 ngày 18/10/2025 16:00 ngày 18/10/2025 KH Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa 1, xã Ba Tri Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ NDTQ số 2, 3, 5, 6 Ấp An Vĩnh 1; Tổ NDTQ số 12 Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Tổ NDTQ số 1, 2, 5 Ấp An Phong; Tổ NDTQ số 5, 6, 8, 9 Ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Tổ NDTQ số 6, 7, 8, 11 Ấp An Hòa, xã Mỏ Cày Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ NDTQ số 9, 10, 13, 16 Ấp An Thiện, xã Thành Thới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ NDTQ số 9, 10, 15 Ấp Phước Tân; Tổ NDTQ số 13 Ấp Phước Hảo, xã Đồng Khởi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 06:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Xã Hương Mỹ; Ấp An Hòa – An Phước, xã Thành Thới; Xã An Định (trừ ấp Phú Đông, Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Lộc Thượng, Phú Tây B) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:30:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần Ấp Tân Lộc, Vĩnh Hòa, Hội Thành, xã Mỏ Cày Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/10/2025 12:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 14, 17, 18 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/10/2025 09:10:00 ngày 13/10/2025 Công ty TNHH MTV DV Hậu Cần Thủy Sản Hoàng Yến; NTCN Nguyễn Văn Đâu – ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 13/10/2025 10:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 5, 6, 7 ấp 4, xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 10:30:00 ngày 13/10/2025 12:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 1 ấp 2; tổ 1, 2, 11 ấp 3, xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/10/2025 14:30:00 ngày 13/10/2025 Tổ 2, 5, 6 ấp 2, xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 14:40:00 ngày 13/10/2025 16:30:00 ngày 13/10/2025 Tổ 8 ấp 1, xã Phú Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Tổ 16 ấp Thới An, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 14/10/2025 10:00:00 ngày 14/10/2025 Tổ 11, 13 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 10:30:00 ngày 14/10/2025 12:00:00 ngày 14/10/2025 Tổ 2, 3 ấp Tân An; tổ 11 ấp Tân Bình, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 14/10/2025 14:30:00 ngày 14/10/2025 Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 15:00:00 ngày 14/10/2025 16:30:00 ngày 14/10/2025 Tổ 13 ấp Thới An, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 15 ấp Giồng Bông; tổ 9, 13 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 15/10/2025 09:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 09:30:00 ngày 15/10/2025 11:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 7 ấp Tân An, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/10/2025 13:30:00 ngày 15/10/2025 Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:45:00 ngày 15/10/2025 14:15:00 ngày 15/10/2025 Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 14:30:00 ngày 15/10/2025 16:30:00 ngày 15/10/2025 Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 16/10/2025 10:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 10:30:00 ngày 16/10/2025 12:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 14:30:00 ngày 16/10/2025 Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 15:00:00 ngày 16/10/2025 16:30:00 ngày 16/10/2025 Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 09:30:00 ngày 17/10/2025 10:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 7 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 11:00:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 28 Khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 13:30:00 ngày 17/10/2025 Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:40:00 ngày 17/10/2025 14:10:00 ngày 17/10/2025 Tổ 9 ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại; tổ 3 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 14:20:00 ngày 17/10/2025 14:50:00 ngày 17/10/2025 Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 15:10:00 ngày 17/10/2025 16:30:00 ngày 17/10/2025 Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần tổ 4 ấp Giồng Sầm, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5, xã Bình Đại Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:30:00 ngày 18/10/2025 09:30:00 ngày 18/10/2025 Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 10:00:00 ngày 18/10/2025 11:30:00 ngày 18/10/2025 Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 18/10/2025 14:30:00 ngày 18/10/2025 Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 14:50:00 ngày 18/10/2025 16:30:00 ngày 18/10/2025 Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Một phần ấp Đại Thôn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Giao Hòa Chợ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp An Bình 1 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp An Thủy Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp An Khương A – An Khương B – An Điền; CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Không ghi rõ (có thể cùng khu vực trên) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Chánh Đông, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:45:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Ấp Chánh, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 14/10/2025 11:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Thuận Điền, Ấp An Bình, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Phước Thạnh 1, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:30:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Chánh, xã Tiên Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 15/10/2025 08:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 09:00:00 ngày 15/10/2025 09:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 10:00:00 ngày 15/10/2025 10:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 11:00:00 ngày 15/10/2025 11:30:00 ngày 15/10/2025 Ấp Thạnh Hưng, Ấp An Hòa, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 13:00:00 ngày 15/10/2025 13:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Thanh Bình, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 14:00:00 ngày 15/10/2025 14:45:00 ngày 15/10/2025 Ấp Phước Thạnh 2, xã Tiên Thủy; Ấp Bình An, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 15:30:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Phú Hòa, Ấp Phú Tân, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Khu phố Phước Thành, phường Sơn Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp 1, Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Ấp Tân Quy, xã Tân Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp 4, 6A, 6B, An Mỹ, An Phú, An Phú Thạnh, An Thạnh, An Thới A, Tân Huề Tây, xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Ấp 3, 4, Phú Nhơn, An Thới A, An Phú, An Mỹ, An Phú Thạnh, xã Phú Túc Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 9, 10, 11 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 13/10/2025 09:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 20, 21, 22 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 13/10/2025 11:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 12, 14 ấp Phong Điền xã Lương Hòa; tổ 3, 4 ấp Căn Cứ xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 14/10/2025 17:00:00 ngày 14/10/2025 Ấp Long Thạnh, Hưng Long, Hưng Phú, Hưng Quý, Hưng Điền xã Phước Long; tổ 5, 6, 8, 9, 10 ấp Sơn Hòa phường An Hội Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Ấp Giồng Tre Quạ; tổ 1, 2 ấp Giồng Ông Xòm xã Tân Hào Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 15/10/2025 17:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 13, 15, 18, 22, 27 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 1, 2, 9 ấp 6 xã Giồng Trôm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 11:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 2, 3, 4, 20 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Tổ 6, 9, 10, 11, 12 ấp Phú Thuận xã Lương Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 KH: Cty CP Đầu tư Betrimex Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 12:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Đông Nhơn - Quy Nghĩa xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Một phần ấp Nhơn Phú, Định Bình, Long Hiệp, Long Vinh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 ngày 15/10/2025 12:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 4, 7 ấp Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:00:00 ngày 15/10/2025 16:00:00 ngày 15/10/2025 Tổ 5, 8 ấp An Quy xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành; một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 16/10/2025 17:00:00 ngày 16/10/2025 Một phần ấp Bình An, Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 17/10/2025 17:00:00 ngày 17/10/2025 Một phần ấp Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00:00 ngày 17/10/2025 11:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 7 ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00:00 ngày 17/10/2025 12:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 8 ấp Lân Đông; tổ 5 ấp Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 3, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 17/10/2025 14:00:00 ngày 17/10/2025 Tổ 4, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Một phần ấp Phụng Châu, Sơn Châu, Sơn Phụng, Hòa Thuận, Phú Hòa xã Phú Phụng; một phần ấp Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 ngày 19/10/2025 17:00:00 ngày 19/10/2025 Tổ 3, 5 ấp Sơn Lân xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30:00 ngày 13/10/2025 12:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Tân Long 3 xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:15:00 ngày 13/10/2025 12:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00:00 ngày 13/10/2025 16:45:00 ngày 13/10/2025 Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Trôm xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15:00 ngày 13/10/2025 16:45:00 ngày 13/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:45:00 ngày 13/10/2025 17:00:00 ngày 13/10/2025 Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Cầu Cống xã Nhuận Phú Tân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 ngày 18/10/2025 17:00:00 ngày 18/10/2025 Tổ 3, 4, 5, 6, 7 ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30:00 ngày 18/10/2025 18:00:00 ngày 18/10/2025 Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thạnh, Đông Thuận xã Tân Thành Bình; Ấp Thanh Bắc xã Nhuận Phú Tân Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 8-12/10/2025: Cúp điện cả ngày dài nhiều khu dân cư và tuyến đường GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.