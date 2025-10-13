Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025
Lịch cúp điện Bến Tre
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ba Tri
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 ngày 13/10/2025
08:30 ngày 13/10/2025
Tổ 4, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 14/10/2025
09:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Hon, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 ngày 14/10/2025
10:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Đinh Văn Phong, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
10:00 ngày 14/10/2025
11:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Trần Văn Trưởng, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 14/10/2025
14:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Trần Thanh Trung, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
14:00 ngày 14/10/2025
15:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Phạm Văn Biềm, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
15:00 ngày 14/10/2025
16:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Trần Văn Đơ, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 14/10/2025
09:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Trần Thị Liên, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 ngày 14/10/2025
10:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Võ Văn Thật 2, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
10:00 ngày 14/10/2025
11:00 ngày 14/10/2025
KH Nuôi tôm Phạm Thị Tuyết, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 14/10/2025
14:00 ngày 14/10/2025
Hộ kinh doanh nuôi thủy sản Hồng Vân, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 15/10/2025
09:00 ngày 15/10/2025
KH Nuôi Võ Văn Thọ, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 ngày 15/10/2025
10:00 ngày 15/10/2025
KH Nuôi tôm Trần Văn Chinh, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
10:00 ngày 15/10/2025
11:00 ngày 15/10/2025
KH Nuôi nghêu Lê Hùng Phong, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 15/10/2025
14:00 ngày 15/10/2025
CTy TNHH MTV GTS Anh Khoa, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
14:00 ngày 15/10/2025
15:00 ngày 15/10/2025
KH Bùi Văn Tiến, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
15:00 ngày 15/10/2025
16:00 ngày 15/10/2025
KH bán thức ăn gia súc – gia cầm Út Trì, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 ngày 16/10/2025
16:00 ngày 16/10/2025
Đường số 3–10, khu dân cư Việt Sinh, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:00 ngày 16/10/2025
12:00 ngày 16/10/2025
Tổ 9–22, ấp An Quí, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 16/10/2025
16:00 ngày 16/10/2025
Ấp Kinh Mới, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 16/10/2025
16:00 ngày 16/10/2025
Tổ 6–7, ấp Vĩnh Tân Điểm, xã Tân Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 16/10/2025
09:00 ngày 16/10/2025
Tổ NDTQ số 09, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 ngày 16/10/2025
10:00 ngày 16/10/2025
KH Nuôi tôm Đoàn Minh Hải, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
10:00 ngày 16/10/2025
11:00 ngày 16/10/2025
KH Nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 16/10/2025
14:00 ngày 16/10/2025
Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Quới, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
14:00 ngày 16/10/2025
15:00 ngày 16/10/2025
TTNS & VSMT Nông thôn, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
15:00 ngày 16/10/2025
16:00 ngày 16/10/2025
KH Trần Hoàng Phúc, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 ngày 17/10/2025
09:00 ngày 17/10/2025
Tổ 15–27, ấp An Thuận, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
09:00 ngày 17/10/2025
11:30 ngày 17/10/2025
Tổ 4–33, ấp An Thuận, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 17/10/2025
16:00 ngày 17/10/2025
Tổ 6–8, ấp An Thạnh, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 17/10/2025
09:00 ngày 17/10/2025
Tổ NDTQ số 7, ấp An Phú, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 17/10/2025
14:00 ngày 17/10/2025
Tổ NDTQ số 02, ấp 5, xã Tân Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
14:00 ngày 17/10/2025
15:00 ngày 17/10/2025
Tổ NDTQ số 11, ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
15:00 ngày 17/10/2025
16:00 ngày 17/10/2025
Tổ NDTQ số 13, ấp An Phú, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 ngày 17/10/2025
11:30 ngày 17/10/2025
KH Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 ngày 17/10/2025
11:30 ngày 17/10/2025
Tổ 16–17 ấp Mỹ Trung, Tổ 1 ấp Mỹ Lợi, xã An Ngãi Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
07:30 ngày 18/10/2025
11:00 ngày 18/10/2025
Ấp Tân Thành, xã Mỹ Chánh Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 18/10/2025
16:00 ngày 18/10/2025
Tổ 1–5, ấp Vĩnh Đức Đông, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:00 ngày 18/10/2025
16:00 ngày 18/10/2025
Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7–8, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
08:00 ngày 18/10/2025
09:30 ngày 18/10/2025
KH Nuôi tôm Mai Văn Long, xã Bảo Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
13:30 ngày 18/10/2025
15:00 ngày 18/10/2025
CTy TNHH MTV XNK Gỗ Hồng Đại Dương, KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
15:00 ngày 18/10/2025
16:00 ngày 18/10/2025
KH Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa 1, xã Ba Tri
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ NDTQ số 2, 3, 5, 6 Ấp An Vĩnh 1; Tổ NDTQ số 12 Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Tổ NDTQ số 1, 2, 5 Ấp An Phong; Tổ NDTQ số 5, 6, 8, 9 Ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Tổ NDTQ số 6, 7, 8, 11 Ấp An Hòa, xã Mỏ Cày
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ NDTQ số 9, 10, 13, 16 Ấp An Thiện, xã Thành Thới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ NDTQ số 9, 10, 15 Ấp Phước Tân; Tổ NDTQ số 13 Ấp Phước Hảo, xã Đồng Khởi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
06:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Xã Hương Mỹ; Ấp An Hòa – An Phước, xã Thành Thới; Xã An Định (trừ ấp Phú Đông, Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Lộc Thượng, Phú Tây B)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:30:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần Ấp Tân Lộc, Vĩnh Hòa, Hội Thành, xã Mỏ Cày
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Bình Đại
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 14, 17, 18 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/10/2025
09:10:00 ngày 13/10/2025
Công ty TNHH MTV DV Hậu Cần Thủy Sản Hoàng Yến; NTCN Nguyễn Văn Đâu – ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 13/10/2025
10:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 5, 6, 7 ấp 4, xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
10:30:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 1 ấp 2; tổ 1, 2, 11 ấp 3, xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/10/2025
14:30:00 ngày 13/10/2025
Tổ 2, 5, 6 ấp 2, xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
14:40:00 ngày 13/10/2025
16:30:00 ngày 13/10/2025
Tổ 8 ấp 1, xã Phú Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Tổ 16 ấp Thới An, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 14/10/2025
10:00:00 ngày 14/10/2025
Tổ 11, 13 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
10:30:00 ngày 14/10/2025
12:00:00 ngày 14/10/2025
Tổ 2, 3 ấp Tân An; tổ 11 ấp Tân Bình, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 14/10/2025
14:30:00 ngày 14/10/2025
Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
15:00:00 ngày 14/10/2025
16:30:00 ngày 14/10/2025
Tổ 13 ấp Thới An, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 15 ấp Giồng Bông; tổ 9, 13 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 15/10/2025
09:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
09:30:00 ngày 15/10/2025
11:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 7 ấp Tân An, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
13:30:00 ngày 15/10/2025
Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:45:00 ngày 15/10/2025
14:15:00 ngày 15/10/2025
Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
14:30:00 ngày 15/10/2025
16:30:00 ngày 15/10/2025
Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 16/10/2025
10:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
10:30:00 ngày 16/10/2025
12:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
14:30:00 ngày 16/10/2025
Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
15:00:00 ngày 16/10/2025
16:30:00 ngày 16/10/2025
Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
09:30:00 ngày 17/10/2025
10:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 7 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
11:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 28 Khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
13:30:00 ngày 17/10/2025
Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:40:00 ngày 17/10/2025
14:10:00 ngày 17/10/2025
Tổ 9 ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại; tổ 3 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
14:20:00 ngày 17/10/2025
14:50:00 ngày 17/10/2025
Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
15:10:00 ngày 17/10/2025
16:30:00 ngày 17/10/2025
Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần tổ 4 ấp Giồng Sầm, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5, xã Bình Đại
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:30:00 ngày 18/10/2025
09:30:00 ngày 18/10/2025
Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
10:00:00 ngày 18/10/2025
11:30:00 ngày 18/10/2025
Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 18/10/2025
14:30:00 ngày 18/10/2025
Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
14:50:00 ngày 18/10/2025
16:30:00 ngày 18/10/2025
Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Một phần ấp Đại Thôn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Giao Hòa Chợ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp An Bình 1
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp An Thủy
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp An Khương A – An Khương B – An Điền; CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Không ghi rõ (có thể cùng khu vực trên)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phú Túc
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Chánh Đông, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:45:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Ấp Chánh, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 14/10/2025
11:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Thuận Điền, Ấp An Bình, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Phước Thạnh 1, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:30:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Chánh, xã Tiên Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 15/10/2025
08:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
09:00:00 ngày 15/10/2025
09:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
10:00:00 ngày 15/10/2025
10:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
11:00:00 ngày 15/10/2025
11:30:00 ngày 15/10/2025
Ấp Thạnh Hưng, Ấp An Hòa, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
13:00:00 ngày 15/10/2025
13:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Thanh Bình, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
14:00:00 ngày 15/10/2025
14:45:00 ngày 15/10/2025
Ấp Phước Thạnh 2, xã Tiên Thủy; Ấp Bình An, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
15:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Phú Hòa, Ấp Phú Tân, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Khu phố Phước Thành, phường Sơn Đông
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp 1, Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Ấp Tân Quy, xã Tân Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp 4, 6A, 6B, An Mỹ, An Phú, An Phú Thạnh, An Thạnh, An Thới A, Tân Huề Tây, xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Ấp 3, 4, Phú Nhơn, An Thới A, An Phú, An Mỹ, An Phú Thạnh, xã Phú Túc
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Giồng Trôm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 9, 10, 11 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 13/10/2025
09:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 20, 21, 22 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 13/10/2025
11:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 12, 14 ấp Phong Điền xã Lương Hòa; tổ 3, 4 ấp Căn Cứ xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 14/10/2025
17:00:00 ngày 14/10/2025
Ấp Long Thạnh, Hưng Long, Hưng Phú, Hưng Quý, Hưng Điền xã Phước Long; tổ 5, 6, 8, 9, 10 ấp Sơn Hòa phường An Hội
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Ấp Giồng Tre Quạ; tổ 1, 2 ấp Giồng Ông Xòm xã Tân Hào
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 15/10/2025
17:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 13, 15, 18, 22, 27 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 1, 2, 9 ấp 6 xã Giồng Trôm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
11:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 2, 3, 4, 20 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Tổ 6, 9, 10, 11, 12 ấp Phú Thuận xã Lương Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
KH: Cty CP Đầu tư Betrimex
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
12:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Đông Nhơn - Quy Nghĩa xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Chợ Lách
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Một phần ấp Nhơn Phú, Định Bình, Long Hiệp, Long Vinh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 ngày 15/10/2025
12:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 4, 7 ấp Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:00:00 ngày 15/10/2025
16:00:00 ngày 15/10/2025
Tổ 5, 8 ấp An Quy xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành; một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 16/10/2025
17:00:00 ngày 16/10/2025
Một phần ấp Bình An, Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 17/10/2025
17:00:00 ngày 17/10/2025
Một phần ấp Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00:00 ngày 17/10/2025
11:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 7 ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00:00 ngày 17/10/2025
12:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 8 ấp Lân Đông; tổ 5 ấp Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 3, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 17/10/2025
14:00:00 ngày 17/10/2025
Tổ 4, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Một phần ấp Phụng Châu, Sơn Châu, Sơn Phụng, Hòa Thuận, Phú Hòa xã Phú Phụng; một phần ấp Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 ngày 19/10/2025
17:00:00 ngày 19/10/2025
Tổ 3, 5 ấp Sơn Lân xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Tân Long 3 xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:15:00 ngày 13/10/2025
12:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00:00 ngày 13/10/2025
16:45:00 ngày 13/10/2025
Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Trôm xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15:00 ngày 13/10/2025
16:45:00 ngày 13/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:45:00 ngày 13/10/2025
17:00:00 ngày 13/10/2025
Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Cầu Cống xã Nhuận Phú Tân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 ngày 18/10/2025
17:00:00 ngày 18/10/2025
Tổ 3, 4, 5, 6, 7 ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30:00 ngày 18/10/2025
18:00:00 ngày 18/10/2025
Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thạnh, Đông Thuận xã Tân Thành Bình; Ấp Thanh Bắc xã Nhuận Phú Tân
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
