Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần?

Thứ hai, 11:35 13/10/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện) từ ngày 13-19/10/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 13-19/10/2025: Những khu dân cư nào sẽ bị cúp điện trong tuần? - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre cũ từ ngày 13-19/10/2025

Lịch cúp điện Bến Tre

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ba Tri

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 ngày 13/10/2025

08:30 ngày 13/10/2025

Tổ 4, 6 ấp Gò Dầu, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 14/10/2025

09:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Hon, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 ngày 14/10/2025

10:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Đinh Văn Phong, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

10:00 ngày 14/10/2025

11:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Trần Văn Trưởng, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 14/10/2025

14:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Trần Thanh Trung, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

14:00 ngày 14/10/2025

15:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Phạm Văn Biềm, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

15:00 ngày 14/10/2025

16:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Trần Văn Đơ, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 14/10/2025

09:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Trần Thị Liên, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 ngày 14/10/2025

10:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Võ Văn Thật 2, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

10:00 ngày 14/10/2025

11:00 ngày 14/10/2025

KH Nuôi tôm Phạm Thị Tuyết, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 14/10/2025

14:00 ngày 14/10/2025

Hộ kinh doanh nuôi thủy sản Hồng Vân, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 15/10/2025

09:00 ngày 15/10/2025

KH Nuôi Võ Văn Thọ, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 ngày 15/10/2025

10:00 ngày 15/10/2025

KH Nuôi tôm Trần Văn Chinh, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

10:00 ngày 15/10/2025

11:00 ngày 15/10/2025

KH Nuôi nghêu Lê Hùng Phong, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 15/10/2025

14:00 ngày 15/10/2025

CTy TNHH MTV GTS Anh Khoa, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

14:00 ngày 15/10/2025

15:00 ngày 15/10/2025

KH Bùi Văn Tiến, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

15:00 ngày 15/10/2025

16:00 ngày 15/10/2025

KH bán thức ăn gia súc – gia cầm Út Trì, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 ngày 16/10/2025

16:00 ngày 16/10/2025

Đường số 3–10, khu dân cư Việt Sinh, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:00 ngày 16/10/2025

12:00 ngày 16/10/2025

Tổ 9–22, ấp An Quí, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 16/10/2025

16:00 ngày 16/10/2025

Ấp Kinh Mới, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 16/10/2025

16:00 ngày 16/10/2025

Tổ 6–7, ấp Vĩnh Tân Điểm, xã Tân Xuân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 16/10/2025

09:00 ngày 16/10/2025

Tổ NDTQ số 09, ấp Thạnh Hải, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 ngày 16/10/2025

10:00 ngày 16/10/2025

KH Nuôi tôm Đoàn Minh Hải, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

10:00 ngày 16/10/2025

11:00 ngày 16/10/2025

KH Nuôi tôm Trương Văn Thanh Tuấn, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 16/10/2025

14:00 ngày 16/10/2025

Tổ NDTQ số 17, một phần ấp An Quới, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

14:00 ngày 16/10/2025

15:00 ngày 16/10/2025

TTNS & VSMT Nông thôn, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

15:00 ngày 16/10/2025

16:00 ngày 16/10/2025

KH Trần Hoàng Phúc, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 ngày 17/10/2025

09:00 ngày 17/10/2025

Tổ 15–27, ấp An Thuận, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

09:00 ngày 17/10/2025

11:30 ngày 17/10/2025

Tổ 4–33, ấp An Thuận, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 17/10/2025

16:00 ngày 17/10/2025

Tổ 6–8, ấp An Thạnh, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 17/10/2025

09:00 ngày 17/10/2025

Tổ NDTQ số 7, ấp An Phú, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 17/10/2025

14:00 ngày 17/10/2025

Tổ NDTQ số 02, ấp 5, xã Tân Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

14:00 ngày 17/10/2025

15:00 ngày 17/10/2025

Tổ NDTQ số 11, ấp Thạnh Phước, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

15:00 ngày 17/10/2025

16:00 ngày 17/10/2025

Tổ NDTQ số 13, ấp An Phú, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 ngày 17/10/2025

11:30 ngày 17/10/2025

KH Huỳnh Văn Một, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 ngày 17/10/2025

11:30 ngày 17/10/2025

Tổ 16–17 ấp Mỹ Trung, Tổ 1 ấp Mỹ Lợi, xã An Ngãi Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

07:30 ngày 18/10/2025

11:00 ngày 18/10/2025

Ấp Tân Thành, xã Mỹ Chánh Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 18/10/2025

16:00 ngày 18/10/2025

Tổ 1–5, ấp Vĩnh Đức Đông, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:00 ngày 18/10/2025

16:00 ngày 18/10/2025

Tổ 7 ấp Giồng Ao; Tổ 7–8, ấp Giồng Lớn, xã An Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

08:00 ngày 18/10/2025

09:30 ngày 18/10/2025

KH Nuôi tôm Mai Văn Long, xã Bảo Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

13:30 ngày 18/10/2025

15:00 ngày 18/10/2025

CTy TNHH MTV XNK Gỗ Hồng Đại Dương, KH Nuôi tôm Nguyễn Văn Thắng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

15:00 ngày 18/10/2025

16:00 ngày 18/10/2025

KH Nuôi tôm Mạc Đăng Khoa 1, xã Ba Tri

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung – hạ áp

Lịch cúp điện Mỏ Cày

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ NDTQ số 2, 3, 5, 6 Ấp An Vĩnh 1; Tổ NDTQ số 12 Ấp An Vĩnh 2, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Tổ NDTQ số 1, 2, 5 Ấp An Phong; Tổ NDTQ số 5, 6, 8, 9 Ấp An Lộc Giồng, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Tổ NDTQ số 6, 7, 8, 11 Ấp An Hòa, xã Mỏ Cày

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ NDTQ số 9, 10, 13, 16 Ấp An Thiện, xã Thành Thới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ NDTQ số 9, 10, 15 Ấp Phước Tân; Tổ NDTQ số 13 Ấp Phước Hảo, xã Đồng Khởi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

06:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Xã Hương Mỹ; Ấp An Hòa – An Phước, xã Thành Thới; Xã An Định (trừ ấp Phú Đông, Phú Lộc Hạ 1, Phú Lộc Hạ 2, Phú Lộc Thượng, Phú Tây B)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:30:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần Ấp Tân Lộc, Vĩnh Hòa, Hội Thành, xã Mỏ Cày

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Bình Đại

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 14, 17, 18 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 7, 8, 9 ấp Phú Hưng, xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/10/2025

09:10:00 ngày 13/10/2025

Công ty TNHH MTV DV Hậu Cần Thủy Sản Hoàng Yến; NTCN Nguyễn Văn Đâu – ấp Thới Hòa 2, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 13/10/2025

10:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 5, 6, 7 ấp 4, xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

10:30:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 1 ấp 2; tổ 1, 2, 11 ấp 3, xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/10/2025

14:30:00 ngày 13/10/2025

Tổ 2, 5, 6 ấp 2, xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

14:40:00 ngày 13/10/2025

16:30:00 ngày 13/10/2025

Tổ 8 ấp 1, xã Phú Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Tổ 16 ấp Thới An, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 14/10/2025

10:00:00 ngày 14/10/2025

Tổ 11, 13 ấp Bình Huề 1, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

10:30:00 ngày 14/10/2025

12:00:00 ngày 14/10/2025

Tổ 2, 3 ấp Tân An; tổ 11 ấp Tân Bình, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 14/10/2025

14:30:00 ngày 14/10/2025

Tổ 6 ấp Tân An; tổ 4 ấp Phước Hòa, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

15:00:00 ngày 14/10/2025

16:30:00 ngày 14/10/2025

Tổ 13 ấp Thới An, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 15 ấp Giồng Bông; tổ 9, 13 ấp Giồng Hổ, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 15/10/2025

09:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 5, 6 ấp Bình Huề 1; tổ 7, 8 ấp Bình Huề 2, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

09:30:00 ngày 15/10/2025

11:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 7 ấp Tân An, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

13:30:00 ngày 15/10/2025

Tổ 6, 7, 8 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:45:00 ngày 15/10/2025

14:15:00 ngày 15/10/2025

Tổ 10, 18, 19, 20, 21 ấp Thừa Tiên, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

14:30:00 ngày 15/10/2025

16:30:00 ngày 15/10/2025

Tổ 1, 2 ấp Thừa Thạnh, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 16/10/2025

10:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 2, 3 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

10:30:00 ngày 16/10/2025

12:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 1, 6 ấp Sân Banh; tổ 6 ấp Việc Giữa, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

14:30:00 ngày 16/10/2025

Tổ 5, 14, 15 ấp Sân Banh, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

15:00:00 ngày 16/10/2025

16:30:00 ngày 16/10/2025

Tổ 10, 11 ấp Hưng Thạnh, xã Châu Hưng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

09:30:00 ngày 17/10/2025

10:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 7 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

11:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 28 Khu phố 2; tổ 1, 2 ấp Bình Thuận; tổ 1 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

13:30:00 ngày 17/10/2025

Tổ 5 ấp Bình Thới 3; tổ 9 ấp Bình Hòa, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:40:00 ngày 17/10/2025

14:10:00 ngày 17/10/2025

Tổ 9 ấp Bình Thới 3, xã Bình Đại; tổ 3 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

14:20:00 ngày 17/10/2025

14:50:00 ngày 17/10/2025

Tổ 15, 16, 17, 18 ấp Bình Thạnh 2, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

15:10:00 ngày 17/10/2025

16:30:00 ngày 17/10/2025

Tổ 12, 13, 14 ấp Ao Vuông, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần tổ 4 ấp Giồng Sầm, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 13 ấp 5, xã Bình Đại

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:30:00 ngày 18/10/2025

09:30:00 ngày 18/10/2025

Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Huề 1; tổ 1 ấp Mắc Miễu, xã Thạnh Phước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

10:00:00 ngày 18/10/2025

11:30:00 ngày 18/10/2025

Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 18/10/2025

14:30:00 ngày 18/10/2025

Tổ 16, 17, 18 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

14:50:00 ngày 18/10/2025

16:30:00 ngày 18/10/2025

Tổ 23, 24 ấp Giồng Kiến, xã Thạnh Trị

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

Lịch cúp điện Thạnh Phú

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Thạnh Thới B, xã Thạnh Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Một phần ấp Đại Thôn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Giao Hòa Chợ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp An Bình 1

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp An Thủy

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp An Khương A – An Khương B – An Điền; CSNT Lê Vũ Nhân, CSNT Võ Thị Thu, CSNT Lê Ngọc Trinh, CSNT Lê Thị Kỷ, ấp Thạnh Thới B

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Không ghi rõ (có thể cùng khu vực trên)

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phú Túc

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

09:00:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Chánh Đông, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:45:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 14/10/2025

11:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Thuận Điền, Ấp An Bình, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Phước Thạnh 1, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:30:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Phú Hòa, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Chánh, xã Tiên Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 15/10/2025

08:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

09:00:00 ngày 15/10/2025

09:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

10:00:00 ngày 15/10/2025

10:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Hòa Trung, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

11:00:00 ngày 15/10/2025

11:30:00 ngày 15/10/2025

Ấp Thạnh Hưng, Ấp An Hòa, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

13:00:00 ngày 15/10/2025

13:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Thanh Bình, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

14:00:00 ngày 15/10/2025

14:45:00 ngày 15/10/2025

Ấp Phước Thạnh 2, xã Tiên Thủy; Ấp Bình An, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

15:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Phú Hòa, Ấp Phú Tân, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Khu phố Phước Thành, phường Sơn Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp 1, Ấp Tân An Thượng, xã Phú Túc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Ấp Tân Quy, xã Tân Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp 4, 6A, 6B, An Mỹ, An Phú, An Phú Thạnh, An Thạnh, An Thới A, Tân Huề Tây, xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Ấp 3, 4, Phú Nhơn, An Thới A, An Phú, An Mỹ, An Phú Thạnh, xã Phú Túc

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Giồng Trôm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 9, 10, 11 ấp Hòa Trị xã Lương Hòa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 13/10/2025

09:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 20, 21, 22 ấp Kinh Ngoài xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 13/10/2025

11:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 12, 14 ấp Phong Điền xã Lương Hòa; tổ 3, 4 ấp Căn Cứ xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 14/10/2025

17:00:00 ngày 14/10/2025

Ấp Long Thạnh, Hưng Long, Hưng Phú, Hưng Quý, Hưng Điền xã Phước Long; tổ 5, 6, 8, 9, 10 ấp Sơn Hòa phường An Hội

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Ấp Giồng Tre Quạ; tổ 1, 2 ấp Giồng Ông Xòm xã Tân Hào

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 15/10/2025

17:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 13, 15, 18, 22, 27 ấp Hưng Hòa Tây xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 1, 2, 9 ấp 6 xã Giồng Trôm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

11:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 2, 3, 4, 20 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Tổ 6, 9, 10, 11, 12 ấp Phú Thuận xã Lương Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 6, 7 ấp Sơn Thuận phường An Hội

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

KH: Cty CP Đầu tư Betrimex

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

12:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Đông Nhơn - Quy Nghĩa xã Châu Hòa; ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Một phần ấp Đồng Nhơn xã Châu Hòa

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Chợ Lách

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Một phần ấp Nhơn Phú, Định Bình, Long Hiệp, Long Vinh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00:00 ngày 15/10/2025

12:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 4, 7 ấp Phú Hội xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:00:00 ngày 15/10/2025

16:00:00 ngày 15/10/2025

Tổ 5, 8 ấp An Quy xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành; một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 16/10/2025

17:00:00 ngày 16/10/2025

Một phần ấp Bình An, Hòa Thạnh xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 17/10/2025

17:00:00 ngày 17/10/2025

Một phần ấp Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

10:00:00 ngày 17/10/2025

11:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 7 ấp Lân Đông xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:00:00 ngày 17/10/2025

12:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 8 ấp Lân Đông; tổ 5 ấp Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

14:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 3, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 17/10/2025

14:00:00 ngày 17/10/2025

Tổ 4, 6 ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Một phần ấp Phụng Châu, Sơn Châu, Sơn Phụng, Hòa Thuận, Phú Hòa xã Phú Phụng; một phần ấp Bình An xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30:00 ngày 19/10/2025

17:00:00 ngày 19/10/2025

Tổ 3, 5 ấp Sơn Lân xã Phú Phụng, tỉnh Vĩnh Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Tân Long 3 xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:15:00 ngày 13/10/2025

12:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 8, 9, 10 ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00:00 ngày 13/10/2025

16:45:00 ngày 13/10/2025

Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Giồng Trôm xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14:15:00 ngày 13/10/2025

16:45:00 ngày 13/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 4 ấp Phú Mỹ xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:45:00 ngày 13/10/2025

17:00:00 ngày 13/10/2025

Tổ 5, 6, 7, 8 ấp Cầu Cống xã Nhuận Phú Tân

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Tổ 1, 2, 3, 4, 5 ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00:00 ngày 18/10/2025

17:00:00 ngày 18/10/2025

Tổ 3, 4, 5, 6, 7 ấp Tân Long 2 xã Tân Thành Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30:00 ngày 18/10/2025

18:00:00 ngày 18/10/2025

Ấp Tân Thuận, Tân Đức A, Tân Đức B, Tân An, Tân Mỹ, Tân Thạnh, Đông Thuận xã Tân Thành Bình; Ấp Thanh Bắc xã Nhuận Phú Tân

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

