Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.
Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Đăng (Doãn Quốc Đam) trở lại Quảng Ninh để chính thức chạy chương trình. Vừa bị sốt khỏi, Linh (Lan Phương) đã có mặt ở nơi diễn ra sự kiện để đồng hành với Đăng từ khi chạy tổng duyệt sân khấu tới khi sự kiện chính thức diễn ra.
Trong thời gian diễn ra chương trình, Đăng tập trung hết sức và Linh luôn đứng bên cạnh dõi theo và động viên. Khi chương trình kết thúc thành công cũng là giây phút mọi người trong ekip vỡ oà hạnh phúc, đặc biệt là Đăng với vai trò đạo diễn, niềm hạnh phúc đó càng lớn hơn ai hết. Linh ôm chầm lấy Đăng để chia vui.
Sau chương trình, cả ekip đi ăn đêm mừng thành công. Đăng và Linh đều uống hết mình nên đến khi tan tiệc cả hai đều ngà ngà hơi men. Linh theo Đăng về khách sạn để lấy tài liệu, tuy nhiên, thay vì ngồi chờ dưới sảnh khách sạn, cô đã đi theo Đăng lên tận phòng.
Linh chủ động đóng cửa phòng, chủ động lao vào Đăng, kể cả khi Đăng định né tránh thì cô cũng không bỏ cuộc: "Đừng cưỡng lại cảm xúc của mình như vậy Đăng". Cả hai đã qua đêm cùng nhau trong hơi men.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng rất sốc khi biết mình đã đi quá giới hạn với Linh. Anh rơi nước mắt vì cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi với vợ. Đăng đi tắm, đi ăn sáng vẫn mang theo sự hối hận với lỗi lầm to lớn vừa mắc phải.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân đi chơi với "Tổng tài" Trường ở khu nghĩ dưỡng nhưng chỉ sau một buổi chiều gặp bạn bè Trường ở bể bơi, Kim Ngân đã nhận ra có nhiều điều bất ổn. Đầu tiên là việc anh Đại có vợ con nhưng vẫn cặp kè với một cô gái trong chuyến đi chơi này.
"Tại sao có 2 người đàn ông mà có tới 4 cô gái? Tất cả bọn họ đều không phải người yêu của nhau phải không? Tại sao em ở đây? Em là cái gì của anh? Em là gì trong mắt bọn họ?" - Kim Ngân liên tục đặt câu hỏi, nhưng Trường không trả lời.
Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) tức giận và mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng cậu đồng nghiệp tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Trúc Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-ConcertXem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...
Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì ViễnXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.
'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lýXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.