Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, Đăng (Doãn Quốc Đam) trở lại Quảng Ninh để chính thức chạy chương trình. Vừa bị sốt khỏi, Linh (Lan Phương) đã có mặt ở nơi diễn ra sự kiện để đồng hành với Đăng từ khi chạy tổng duyệt sân khấu tới khi sự kiện chính thức diễn ra.

Trong thời gian diễn ra chương trình, Đăng tập trung hết sức và Linh luôn đứng bên cạnh dõi theo và động viên. Khi chương trình kết thúc thành công cũng là giây phút mọi người trong ekip vỡ oà hạnh phúc, đặc biệt là Đăng với vai trò đạo diễn, niềm hạnh phúc đó càng lớn hơn ai hết. Linh ôm chầm lấy Đăng để chia vui.

Linh ôm chầm lấy Đăng khi chương trình diễn ra thành công. Ảnh VTV

Sau chương trình, cả ekip đi ăn đêm mừng thành công. Đăng và Linh đều uống hết mình nên đến khi tan tiệc cả hai đều ngà ngà hơi men. Linh theo Đăng về khách sạn để lấy tài liệu, tuy nhiên, thay vì ngồi chờ dưới sảnh khách sạn, cô đã đi theo Đăng lên tận phòng.

Linh chủ động đóng cửa phòng, chủ động lao vào Đăng, kể cả khi Đăng định né tránh thì cô cũng không bỏ cuộc: "Đừng cưỡng lại cảm xúc của mình như vậy Đăng". Cả hai đã qua đêm cùng nhau trong hơi men.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đăng rất sốc khi biết mình đã đi quá giới hạn với Linh. Anh rơi nước mắt vì cảm thấy hối hận, cảm thấy có lỗi với vợ. Đăng đi tắm, đi ăn sáng vẫn mang theo sự hối hận với lỗi lầm to lớn vừa mắc phải.

Đăng cảm thấy có lỗi với vợ con khi qua đêm với Linh. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Kim Ngân đi chơi với "Tổng tài" Trường ở khu nghĩ dưỡng nhưng chỉ sau một buổi chiều gặp bạn bè Trường ở bể bơi, Kim Ngân đã nhận ra có nhiều điều bất ổn. Đầu tiên là việc anh Đại có vợ con nhưng vẫn cặp kè với một cô gái trong chuyến đi chơi này.

Kim Ngân nhận ra điều bất thường, nhưng đều bị Trường tìm cách né tránh. Ảnh VTV

"Tại sao có 2 người đàn ông mà có tới 4 cô gái? Tất cả bọn họ đều không phải người yêu của nhau phải không? Tại sao em ở đây? Em là cái gì của anh? Em là gì trong mắt bọn họ?" - Kim Ngân liên tục đặt câu hỏi, nhưng Trường không trả lời.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) tức giận và mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng cậu đồng nghiệp tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Trúc Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

