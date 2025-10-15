Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Thứ tư, 10:07 15/10/2025 | Xem - nghe - đọc
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.

Trong trích đoạn tập 30 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng tối nay (15/10), Kim Ngân (Việt Hoa) chất vấn "tổng tài" Trường (Denis Đặng) vì sao Đại (Trọng Trí) đã có vợ mà vẫn đi với cô gái khác. Cô khó hiểu khi Trường cũng thấy ánh mắt và cái bắt tay không bình thường Đại dành cho cô nhưng không phản ứng gì.
Trường cố giải thích với Kim Ngân rằng cô đang nghĩ ngợi hơi quá, đối tác Đại là người quảng giao, hay quan tâm người khác, đồng thời đưa ra lời khuyên bạn gái không nên để ý tới những chuyện không phải của mình. 
Hai người bắt đầu to tiếng, Kim Ngân nhận ra sự bất thường và đặt ra một loạt câu hỏi cho Trường: "Vì sao có 2 người đàn ông mà có tận 4 cô gái? Họ là ai? Tất cả bọn họ không phải người yêu của nhau đúng không? Tại sao anh ở đây? Em là gì của anh? Em là cái gì trong mắt bọn họ?".
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 1.

Kim Ngân đã nhận ra những điều bất thường về Trường sau chuyến đi chơi với đối tác.

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong tình trạng có hơi men, Linh (Lan Phương) lao vào phòng khách sạn của Đăng (Doãn Quốc Đam) lúc nửa đêm để lấy hợp đồng. Ngay cả khi đã có hợp đồng trong tay, Linh lại không quan tâm tới hợp đồng, cô quẳng hợp đồng xuống ghế rồi lao vào Đăng. Linh chủ động tiến sát tới bên cạnh Đăng như muốn hôn anh.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 2.

Linh chủ động tới gặp Đăng trong phòng khách sạn và thể hiện ý đồ quyến rũ.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) tức giận và mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng cậu đồng nghiệp tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Lâm thừa nhận mình chính là người phao tin nhưng thắc mắc vì sao Trúc Lam lại sợ việc mình ly hôn bị mọi người biết bởi chuyện đó là rất bình thường trong bối cảnh hiện nay. Trúc Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 3.

Trúc Lam "dằn mặt" đồng nghiệp Lâm vì tung tin đồn ly hôn.


Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 4.Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm

GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 5.Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV ở tuổi U50

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đáy sông" bất ngờ thông báo rời ban Văn nghệ (VTV), Đài truyền hình Việt Nam sau 18 năm gắn bó.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam) - Ảnh 6.Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

GĐXH - DJ Ngân 98 dù có nhiều tai tiếng về phong cách ăn mặc và lối sống, song lại có mức cát-xê rất cao, lối sống xa hoa và thường xuyên khoe nhà, khoe xe.

T.Hằng (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, khác hẳn với Võ Hạ Trâm

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV ở tuổi U50

Kim Oanh 'Sóng ở đáy sông' bất ngờ thông báo rời Ban Văn nghệ VTV ở tuổi U50

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Á hậu Hoa hậu Việt Nam ăn chay trường suốt 5 năm, sống điềm tĩnh và khỏe đẹp hơn mỗi ngày

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

Thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa, cuộc sống của DJ Ngân 98 giàu thế nào?

Cùng chuyên mục

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩ

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.

Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều tra

Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều tra

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.

'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắt

'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắt

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Xem - nghe - đọc - 6 ngày trước

GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.

Xem nhiều

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Phó chủ tịch xã Xuân bị bắt, doanh nhân Bằng tìm cách tẩu tán tài sản

Xem - nghe - đọc
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc
Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hận

Toàn dứt áo ra đi, Trúc Lam bật khóc vì hối hận

Xem - nghe - đọc
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top