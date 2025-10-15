Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Trong trích đoạn tập 30 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" được phát sóng tối nay (15/10), Kim Ngân (Việt Hoa) chất vấn "tổng tài" Trường (Denis Đặng) vì sao Đại (Trọng Trí) đã có vợ mà vẫn đi với cô gái khác. Cô khó hiểu khi Trường cũng thấy ánh mắt và cái bắt tay không bình thường Đại dành cho cô nhưng không phản ứng gì.

Trường cố giải thích với Kim Ngân rằng cô đang nghĩ ngợi hơi quá, đối tác Đại là người quảng giao, hay quan tâm người khác, đồng thời đưa ra lời khuyên bạn gái không nên để ý tới những chuyện không phải của mình.

Hai người bắt đầu to tiếng, Kim Ngân nhận ra sự bất thường và đặt ra một loạt câu hỏi cho Trường: "Vì sao có 2 người đàn ông mà có tận 4 cô gái? Họ là ai? Tất cả bọn họ không phải người yêu của nhau đúng không? Tại sao anh ở đây? Em là gì của anh? Em là cái gì trong mắt bọn họ?".

Kim Ngân đã nhận ra những điều bất thường về Trường sau chuyến đi chơi với đối tác.

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong tình trạng có hơi men, Linh (Lan Phương) lao vào phòng khách sạn của Đăng (Doãn Quốc Đam) lúc nửa đêm để lấy hợp đồng. Ngay cả khi đã có hợp đồng trong tay, Linh lại không quan tâm tới hợp đồng, cô quẳng hợp đồng xuống ghế rồi lao vào Đăng. Linh chủ động tiến sát tới bên cạnh Đăng như muốn hôn anh.

Linh chủ động tới gặp Đăng trong phòng khách sạn và thể hiện ý đồ quyến rũ.

Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) tức giận và mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng cậu đồng nghiệp tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Lâm thừa nhận mình chính là người phao tin nhưng thắc mắc vì sao Trúc Lam lại sợ việc mình ly hôn bị mọi người biết bởi chuyện đó là rất bình thường trong bối cảnh hiện nay. Trúc Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Trúc Lam "dằn mặt" đồng nghiệp Lâm vì tung tin đồn ly hôn.

