Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)
GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.
Ở diễn biến khác trong tập phim, trong tình trạng có hơi men, Linh (Lan Phương) lao vào phòng khách sạn của Đăng (Doãn Quốc Đam) lúc nửa đêm để lấy hợp đồng. Ngay cả khi đã có hợp đồng trong tay, Linh lại không quan tâm tới hợp đồng, cô quẳng hợp đồng xuống ghế rồi lao vào Đăng. Linh chủ động tiến sát tới bên cạnh Đăng như muốn hôn anh.
Trong khi đó, Trúc Lam (Quỳnh Kool) tức giận và mắng Lâm (Hà Thanh) vì cho rằng cậu đồng nghiệp tung tin đồn cô và chồng ly hôn. Lâm thừa nhận mình chính là người phao tin nhưng thắc mắc vì sao Trúc Lam lại sợ việc mình ly hôn bị mọi người biết bởi chuyện đó là rất bình thường trong bối cảnh hiện nay. Trúc Lam cảnh báo Lâm tránh xa mình bởi nếu cô nổi điên thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lýXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.
Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóngXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.
Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.
Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chứcXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.
'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán véXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Sau nhiều tuần dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu, bộ phim “Tử chiến trên không” bất ngờ bị phim kinh dị Thái Lan “Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng” soán ngôi bán vé trong ngày.
Lê Xuân Sơn: Nhịp cầu giữa nhãn quan nhà báo và trái tim thi sĩXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Nhà báo Lê Xuân Sơn khiến bạn bè, độc giả bất ngờ khi cho thấy khả năng viết rộng dài ở cả báo chí và văn chương. Ba cuốn sách với 3 thể loại gồm một tập thơ và hai tập bút ký, ghi chép vừa được ông cho ra mắt cùng lúc đã minh chứng điều đó.
Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ sai phạm, Bằng chối tội trước cơ quan điều traXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 43 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ bị nghi ngờ có sai phạm, trong khi Bằng khéo léo chối tội với cơ quan điều tra.
'Cách em 1 milimet' tập 11: Những cuộc chia tay trong nước mắtXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Trong tập 11 "Cách em 1 milimet ", Viễn chia tay Ngân để cô lên thành phố, đám trẻ cũng quyến luyến khi Bách rời làng Mây.
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?Xem - nghe - đọc - 6 ngày trước
GĐXH - Trương Nam Thành sau một thời gian ở ẩn, hiện tại đã trở lại với chương trình "Sao nhập ngũ" bằng màn thi ấn tượng.
'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh ChâuXem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.