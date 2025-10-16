Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.
Trong tập 13 "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào tối nay (16/10), tin Bách chuẩn bị lấy vợ và sẽ ở lại Nhật thực sự là một cú sốc đối với Tú. Trong suốt những năm qua, cô luôn nỗ lực khôi phục lại trí nhớ cho Bách nhưng mọi thứ đều không mang lại kết quả. Bách vẫn không thể nhớ lại bất cứ gì về những người bạn ở làng Mây, về "đại bản doanh"... Và Bách đang thật sự rời xa cô, trong khi Tú luôn hướng về Bách nhưng anh chàng lại ở bên người khác.
Tú đi uống bia với Chiến "đo" và Thư "ống bơ", cô bật khóc nói: "Tao chỉ muốn khôi phục lại trí nhớ cho anh Bách. Tao muốn tìm lại Đức... Và tao cũng muốn biết lý do vì sao anh Biên lại biến mất".
"Tao chỉ muốn nhóm đại bản doanh của bọn mình có thể đông đủ lại như ngày xưa. Không đứa nào bị bắt nạt cả, cũng không có đứa nào phải chịu đựng nỗi buồn một mình cả. Chúng mày đang tin rằng tao đang tin vào một điều không ai tin vào nữa à?" - Tú nói trong nước mắt.
"Niềm tin của thần dân đại bản doanh đi đâu hết cả rồi?" - câu hỏi của Tú khiến cả nhóm bạn lặng người, không biết phải trả lời ra sao.
Ở diễn biến khác trong tập phim, trong cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng, Khiêm tỏ ra tức giận với Ngân khi than trách: "Với em thì người ngoài luôn có tầm nhìn. Còn chồng em thì tầm... bình thường". Ngân phủ nhận rằng chưa nói ra điều này, nhưng chồng cô vẫn cho rằng ý của Ngân thì chồng cứ ngồi một chỗ làm chân trưởng phòng đừng có vươn ra ngoài, phải để những người có tầm nhìn xa như tàu Viễn Dương thì đó mới là điểm đến.
Ngân cho rằng Khiêm không nên suy diễn, hãy hiểu đúng như những gì cô đã trình bày. Khiêm vẫn bóng gió trách móc Ngân và buông ra những câu đầy ẩn ý về người đàn ông khác. Chồng Ngân thấy khó chịu vì bạn cũ của vợ đã có thái độ coi thường lời mời hợp tác của công ty mình. Có lẽ điều mà Khiêm muốn nói là ám chỉ về Viễn, người bạn cũ và cũng là người từng yêu Ngân hồi còn đi học phổ thông. Khiêm luôn áp đặt rằng Ngân đang cố tình coi thường chồng, và cả Viễn nữa.
Trong khi đó, Tú vì mang tiếng ế mà bị đám trẻ con chơi khăm bằng cách nhờ leo lên cây bắt tổ chim rồi đột ngột cất thang đi khiến Tú phải ở trên cây. Lũ trẻ hả hê, mang thang bỏ chạy và không ngừng nhắc lại những câu "đáng đời chị Tú ế".
Tập 13 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 16/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.
