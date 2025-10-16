Mới nhất
Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn

Thứ năm, 10:23 16/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Trong tập 13 "Cách em 1 milimet", Tú vẫn mắc kẹt lại trong quá khứ xưa cũ, còn Ngân xem ra không thực sự hạnh phúc khi bị chồng dằn vặt vì liên quan đến Viễn.

Trong tập 13 "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào tối nay (16/10), tin Bách chuẩn bị lấy vợ và sẽ ở lại Nhật thực sự là một cú sốc đối với Tú. Trong suốt những năm qua, cô luôn nỗ lực khôi phục lại trí nhớ cho Bách nhưng mọi thứ đều không mang lại kết quả. Bách vẫn không thể nhớ lại bất cứ gì về những người bạn ở làng Mây, về "đại bản doanh"... Và Bách đang thật sự rời xa cô, trong khi Tú luôn hướng về Bách nhưng anh chàng lại ở bên người khác.

Tú đi uống bia với Chiến "đo" và Thư "ống bơ", cô bật khóc nói: "Tao chỉ muốn khôi phục lại trí nhớ cho anh Bách. Tao muốn tìm lại Đức... Và tao cũng muốn biết lý do vì sao anh Biên lại biến mất".

Cách em 1 milimet - Tập 13: Tú bật khóc khi Niềm tin bị thử thách - Ảnh 1.

Tú đưa cho các bạn xem lại ảnh hồi nhỏ đầy ắp kỷ niệm và nỗi buồn hiện tại trào dâng trong cô. Ảnh VTV

"Tao chỉ muốn nhóm đại bản doanh của bọn mình có thể đông đủ lại như ngày xưa. Không đứa nào bị bắt nạt cả, cũng không có đứa nào phải chịu đựng nỗi buồn một mình cả. Chúng mày đang tin rằng tao đang tin vào một điều không ai tin vào nữa à?" - Tú nói trong nước mắt.

"Niềm tin của thần dân đại bản doanh đi đâu hết cả rồi?" - câu hỏi của Tú khiến cả nhóm bạn lặng người, không biết phải trả lời ra sao.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn - Ảnh 2.

Tú bật khóc khi mọi thứ mong muốn đều trở thành vô vọng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, trong cuộc nói chuyện giữa hai vợ chồng, Khiêm tỏ ra tức giận với Ngân khi than trách: "Với em thì người ngoài luôn có tầm nhìn. Còn chồng em thì tầm... bình thường". Ngân phủ nhận rằng chưa nói ra điều này, nhưng chồng cô vẫn cho rằng ý của Ngân thì chồng cứ ngồi một chỗ làm chân trưởng phòng đừng có vươn ra ngoài, phải để những người có tầm nhìn xa như tàu Viễn Dương thì đó mới là điểm đến.

Ngân cho rằng Khiêm không nên suy diễn, hãy hiểu đúng như những gì cô đã trình bày. Khiêm vẫn bóng gió trách móc Ngân và buông ra những câu đầy ẩn ý về người đàn ông khác. Chồng Ngân thấy khó chịu vì bạn cũ của vợ đã có thái độ coi thường lời mời hợp tác của công ty mình. Có lẽ điều mà Khiêm muốn nói là ám chỉ về Viễn, người bạn cũ và cũng là người từng yêu Ngân hồi còn đi học phổ thông. Khiêm luôn áp đặt rằng Ngân đang cố tình coi thường chồng, và cả Viễn nữa.

Tú bật khóc khi muốn sống lại thời thơ ấu, Ngân bị chồng dằn vặt vì Viễn - Ảnh 3.

Khiêm có cuộc nói chuyện với vợ, nhưng toàn buông ra những lời trách móc.

Trong khi đó, Tú vì mang tiếng ế mà bị đám trẻ con chơi khăm bằng cách nhờ leo lên cây bắt tổ chim rồi đột ngột cất thang đi khiến Tú phải ở trên cây. Lũ trẻ hả hê, mang thang bỏ chạy và không ngừng nhắc lại những câu "đáng đời chị Tú ế". 

Tập 13 phim "Cách em 1 milimet" được phát sóng vào 20h ngày 16/10 trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cách em 1 milimet" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nữ diễn viên "sang chảnh" đang gây tranh cãi trong "Cách em một milimet", tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đámNữ diễn viên 'sang chảnh' đang gây tranh cãi trong 'Cách em một milimet', tuổi U40 mẹ đơn thân giàu có, từng là hotgirl đình đám

GĐXH - Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vai Ngân trong "Cách em 1 milimet" xinh đẹp, quyến rũ nhưng sự xuất hiện của cô vẫn khiến khán giả tranh cãi.

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.

Ngô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang "full mặn" từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ TrâmNgô Thanh Vân đang ăn chay trường nhiều năm bỗng dưng chuyển sang 'full mặn' từ khi mang thai, lý do khác hẳn với Võ Hạ Trâm

GĐXH - Ngô Thanh Vân ăn chay trường trong nhiều năm và tâm niệm ăn chay không chỉ giúp duy trì sự tĩnh tại trong tâm hồn mà còn thấy an yên, tuy nhiên thời gian gần đây nữ nghệ sĩ đã "quay xe".


T.Hằng (th)
Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Xem - nghe - đọc - 15 phút trước

GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Hương Giang - Kỳ Duyên 'đối đầu'

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Hương Giang và Kỳ Duyên có màn đối đầu kịch tính trong "Sao nhập ngũ 2025". Cả 2 người đẹp đều cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ.

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Qua đêm với nữ đối tác, Đăng (Doãn Quốc Đam) rơi nước mắt vì có lỗi với Mỹ Anh (Phương Oanh)

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", không qua được ải mỹ nhân sau khi đã say, Đăng cảm thấy ân hận rơi nước mắt có lỗi với vợ con.

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

'Lằn ranh' phim nối sóng 'Có anh, nơi ấy bình yên' trên VTV1 có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - Sau thành công của "Sinh tử", "Đấu trí", Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) tiếp tục cho ra mắt bộ phim chính luận mới mang tên "Lằn ranh" lên sóng trong tháng 10.

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tập 30 "Gió ngang khoảng trời xanh", nửa đêm Linh tới phòng khách sạn của Đăng để lấy hợp đồng, nhưng lại tỏ rõ muốn quyến rũ anh.

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong tập 29 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng bực tức khi Mỹ Anh đi xem đất và đàm phán giá cả nhưng không bàn bạc gì với chồng.

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Mỹ Anh (Phương Oanh) bất ngờ bị chồng nổi nóng

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Trong tập 28 "Gió ngang khoảng trời xanh", Đăng tỏ ra hài lòng với Linh trong công việc, cả hai tâm đầu ý hợp nhưng về nhà lại nổi nóng với Mỹ Anh.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự. Đặc biệt thông qua lễ hội, BTC đã quyên góp 2,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ.

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren vì không đòi được tiền chạy chức

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Trong tập 44 "Có anh, nơi ấy bình yên", gia đình Chủ tịch xã Thứ rối ren với nhiều biến cố ập đến.

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

'Cách em 1 milimet' tập 12: Khán giả bất ngờ trước sự xuất hiện của Huyền Lizzie, Huỳnh Anh và Quỳnh Châu

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Trong tập 12 "Cách em 1 milimet", loạt diễn viên nổi tiếng như Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng và Quỳnh Châu xuất hiện trong vai các nhân vật hồi nhỏ đã trưởng thành.

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

'Tử chiến trên không' bất ngờ bị 'Quỷ ăn tạng' soán ngôi doanh thu bán vé

Xem - nghe - đọc
Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Đăng (Doãn Quốc Đam) tiếp tục bị đối tác 'trà xanh' thao túng tâm lý

Xem - nghe - đọc
Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Nữ đối tác xinh đẹp lao vào phòng khách sạn quyến rũ Đăng (Doãn Quốc Đam)

Xem - nghe - đọc
Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Trương Nam Thành trở lại 'Sao nhập ngũ' sau một thập kỷ vắng bóng?

Xem - nghe - đọc

