Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước:

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ rạng sáng 30/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông. Đến khoảng 12 giờ 30 phút trưa cùng ngày, mưa lớn vẫn đang diễn ra tại nhiều khu vực trên địa bàn thành phố.