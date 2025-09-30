Mới nhất
Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc?

Thứ ba, 19:35 30/09/2025 | Thời sự
GĐXH - Theo chuyên gia khí tượng, trong ít giờ tới mưa lớn ở Hà Nội sẽ ngớt dần. Tuy nhiên, đêm nay tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài đến trưa 1/10.

Dự báo thời tiết Hà Nội

Trên Báo Sức khỏe & Đời sống, ông Đinh Hữu Dương (Trưởng phòng Dự báo KTTV, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ) cho biết, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa từ 7h đến 13h ngày 30/9 các nơi phổ biến từ 50 - 100mm, có nơi lớn hơn như Kim Anh 229,8mm; Định Công 161,2mm; Phú Thượng 140,6mm; Sóc Sơn 138,0mm, Đông Anh 123,4mm; Đại Thanh 118,3mm…

Do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam phát triển lên đến 5000m. Từ chiều tối nay đến sáng ngày mai (1/10), thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa, chiều ngày mai có mưa, mưa rào và dông.

Từ ngày 2/10, thời tiết Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1.

Hà Nội ngập, "hóa thành sông" sau những trận mưa xối xảHà Nội ngập, 'hóa thành sông' sau những trận mưa xối xả

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa to đến rất to. Nhiều phố phường ngập sâu, giao thông hỗn loạn, ùn tắc do mưa lớn.

Mưa lớn ở Hà Nội bao giờ kết thúc? - Ảnh 2.

Hôm nay Thời tiết Hà Nội có mưa to đến rất to, gây ngập úng nhiều tuyến phố. Ảnh: Tuấn Anh

Chia sẻ với báo chí ông Nguyễn Văn Hưởng (Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) cũng nhận định: "Đến khoảng hơn 17h, mưa lớn ở Hà Nội bắt đầu ngớt dần. Tuy nhiên, tối và đêm nay bắt đầu mưa trở lại. Mưa kéo dài đến sáng và trưa ngày mai (1/10) có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 40 - 100mm, có nơi trên 150mm. Từ trưa, chiều ngày mai giảm hẳn, lác đác có nơi có mưa, mưa rào và dông".

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, trong cơn dông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Mưa vừa, mưa to đến rất to trong thời gian ngắn làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông do ngập úng đường và giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn có thể gây sạt lở đất ở khu vực vùng núi, nơi có địa hình dốc.

Thời tiết Hà Nội ngày mai

Theo bản tin dự báo thời tiết, thời tiết Hà Nội ngày mai trời nhiều mây, có mưa vừa. Mức nhiệt cao nhất trong ngày 28 độ, độ ẩm không khí 93%.

Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?Thời tiết Hà Nội: Thủ đô bị ảnh hưởng thế nào do hoàn lưu bão số 10?

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, thời tiết Hà Nội tiếp tục có mưa rất to. Dự báo trong những giờ tới, nhiều tuyến phố của Thủ đô có thể ngập úng do mưa lớn từ hoàn lưu bão số 10.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ đô mưa to có bị ngập lụt?Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thủ đô mưa to có bị ngập lụt?

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông giật cấp 9 khả năng mạnh lên thành bão. Trên đất liền nhiều khu vực, trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa to đến rất to.

L.Vũ (th)
Cùng chuyên mục

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Hà Nội đặt mục tiêu phòng chống lao động cưỡng bức, xóa bỏ lao động trẻ em

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa có Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động đáp ứng yêu cầu thực thi các cam kết quốc tế về lao động giai đoạn 2023 – 2030".

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Vụ lũ cuốn trôi ngôi nhà khiến 4 người mất tích ở Tuyên Quang: Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích, đến nay công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp thiên tai tại xã Suối Hai và xã Ba Vì

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Quyết định số 4909/QĐ-UBND ngày 30/9/2025 về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại các vị trí sự cố sạt lở, không đảm bảo an toàn trên địa bàn xã Suối Hai và xã Ba Vì.

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Hà Nội: Khẩn trương ứng phó bão số 10, toàn bộ học sinh được nghỉ học ngày mai (1/10)

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, bão số 10 khiến nhiều khu vực thành phố mưa lớn kéo dài, lượng mưa trên 300mm, nguy cơ ngập úng tăng mạnh. Trước tình hình đó, Thành phố đã triển khai đồng bộ biện pháp ứng phó và học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày 1/10 để đảm bảo an toàn.

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thái Nguyên: Nhiều xã, phường bị thiệt hại do ảnh hưởng bão số 10

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công điện khẩn về việc tập trung ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Hà Nội: Ngừng cung cấp điện, nước đối với 3 trường hợp vi phạm về PCCC

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội ngày 29/9 đã thảo luận và thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND. Đây là văn bản quy định cụ thể việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với các công trình, cơ sở vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn thành phố, nhằm thực hiện quy định tại Điều 33 của Luật Thủ đô.

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Tuyên Quang: Lũ cuốn trôi một ngôi nhà 4 người mất tích

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một vụ sạt lở nghiêm trọng tại xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã cuốn trôi 1 ngôi nhà, khiến 4 người trong gia đình mất tích.

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Mưa lớn từ sáng sớm, nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành 'sông', người dân bì bõm trong nước

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 30/9, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp (suy yếu từ bão số 10) khiến nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập nặng, gây ùn tắc giao thông. Người dân người dân phải dắt xe, lội nước, chật vật di chuyển qua những đoạn ngập sâu...

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Biển Đông lại sắp đón bão số 11?

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia khí tượng đã phân tích nguyên nhân và đưa ra dự báo về diễn biến bão có thể xảy ra trong những tháng cuối năm.

Video: Kinh hoàng cơn lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

Video: Kinh hoàng cơn lũ quét đổ về xã miền núi Thanh Hóa, chia cắt nhiều bản làng

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Do ảnh hưởng bão số 10, mưa rất to khiến nước ở các sông, suối dâng cao đột ngột. Cơn lũ quét ập về khiến nhiều điểm dân cư bị sạt lở, tài sản của người dân bị cuốn trôi.

