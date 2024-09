Người dân miền Bắc có còn phải hứng chịu những đợt mưa lớn?

20 giờ trước

Do ảnh hưởng của áp cao lục địa tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Trung Bộ, tại Hà Tĩnh đã có mưa vừa mưa to đến rất to. Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số địa phương, hàng nghìn học sinh ở các huyện Hương Sơn, Đức Thọ, Hương Khê… phải nghỉ học.