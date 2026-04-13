4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày
GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần ăn nhiều rau, ngũ cốc thô hay đậu là đủ để kiểm soát đường huyết. Thế nhưng, thực tế cho thấy, cách kết hợp thực phẩm sai lầm mới chính là nguyên nhân âm thầm khiến đường huyết tăng cao.
Dưới đây là 4 kiểu kết hợp quen thuộc nhưng khiến đường huyết tăng vọt mà nhiều người vẫn vô tình duy trì mỗi ngày.
1. Khoai tây xào ăn cùng cơm: “Quả bom tinh bột”
Khoai tây vốn giàu tinh bột và hoàn toàn có thể được xem như một loại lương thực chính. Khi ăn khoai tây cùng cơm, chẳng khác nào bạn đang nạp hai khẩu phần tinh bột trong một bữa.
Điều này khiến đường huyết sau ăn dễ tăng vọt, không chỉ phá vỡ cân bằng dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.
Không chỉ riêng khoai tây, các loại như củ sen, khoai mỡ, khoai lang, khoai sọ… cũng chứa nhiều tinh bột. Nếu ăn kèm với cơm hoặc bánh mì, chúng đều trở thành “bẫy tinh bột” đối với cơ thể.
2. Sữa đậu nành và quẩy: Chỉ số đường huyết tăng nhanh
Sữa đậu nành là thực phẩm lành mạnh, có chỉ số đường huyết thấp, giàu đạm thực vật, isoflavone và nhiều vi chất có lợi.
Tuy nhiên, khi kết hợp với quẩy (dầu cháo quẩy), mọi lợi ích gần như bị “phá vỡ”.
Quẩy là món chiên ở nhiệt độ cao, chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat) – loại chất béo có hại cho tim mạch và có liên quan đến quá trình lão hóa sớm của não bộ.
Sự kết hợp này khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên.
3. Mì ăn liền và xúc xích: Mặn càng mặn
Mì ăn liền và xúc xích đều là thực phẩm chứa hàm lượng muối rất cao. Khi ăn cùng nhau, lượng natri nạp vào cơ thể tăng đột biến.
Một bát mì ăn liền kèm xúc xích có thể cung cấp lượng muối vượt quá mức khuyến nghị trong ngày, gây bất lợi cho việc kiểm soát huyết áp và gián tiếp ảnh hưởng đến đường huyết.
Ngoài ra, mì ăn liền thường được chiên sẵn, có khả năng làm tăng đường huyết nhanh do tinh bột đã được xử lý dễ hấp thu.
4. Bánh bao ăn cùng cháo loãng: Tăng đường huyết chẳng khác gì ăn đường
Bánh bao vốn đã là thực phẩm có tốc độ làm tăng đường huyết nhanh. Cháo loãng cũng là một dạng tinh bột dễ tiêu hóa, đặc biệt khi được nấu nhừ.
Khi kết hợp hai món này, tốc độ tăng đường huyết gần như tương đương với việc uống nước đường, nhất là vào buổi sáng – thời điểm hormone làm tăng đường huyết hoạt động mạnh.
Một số tổ hợp tương tự như bánh hành + cháo ngô, bún nguội + bánh mì kẹp thịt… cũng thuộc nhóm “tinh bột kép”, cần hạn chế.
4 nguyên tắc ăn uống giúp kiểm soát đường huyết
Để ổn định đường huyết và phòng ngừa bệnh mạn tính, cần chú ý cách phối hợp thực phẩm hợp lý:
1. Kết hợp tinh bột tinh và thô Khoảng 1/4 – 1/3 lượng tinh bột trong ngày nên đến từ ngũ cốc nguyên cám hoặc thực phẩm giàu chất xơ.
2. Cân đối đạm – rau Tỷ lệ hợp lý nên là 1 phần đạm : 3–4 phần rau. Một bữa ăn có thể gồm 1 món thịt, 1 món đậu và 2 món rau.
3. Kết hợp món khô – nước Nên bổ sung canh rau, canh nấm… và uống đủ 1.500–1.700 ml nước mỗi ngày.
4. Ưu tiên cách chế biến lành mạnh Tăng cường hấp, luộc; hạn chế chiên rán. Nếu ăn đồ chiên, không nên quá 3 lần/tuần và ưu tiên ăn vào buổi trưa.
Kiểm soát đường huyết không chỉ nằm ở việc “ăn gì” mà còn ở cách “ăn như thế nào”. Những sai lầm trong phối hợp thực phẩm có thể âm thầm làm mất cân bằng dinh dưỡng, đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa.
Một chế độ ăn khoa học, đa dạng và hợp lý chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng.
