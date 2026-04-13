Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày

Thứ hai, 20:48 13/04/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần ăn nhiều rau, ngũ cốc thô hay đậu là đủ để kiểm soát đường huyết. Thế nhưng, thực tế cho thấy, cách kết hợp thực phẩm sai lầm mới chính là nguyên nhân âm thầm khiến đường huyết tăng cao.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt

Dưới đây là 4 kiểu kết hợp quen thuộc nhưng khiến đường huyết tăng vọt mà nhiều người vẫn vô tình duy trì mỗi ngày.

1. Khoai tây xào ăn cùng cơm: “Quả bom tinh bột”

Khoai tây vốn giàu tinh bột và hoàn toàn có thể được xem như một loại lương thực chính. Khi ăn khoai tây cùng cơm, chẳng khác nào bạn đang nạp hai khẩu phần tinh bột trong một bữa.

Điều này khiến đường huyết sau ăn dễ tăng vọt, không chỉ phá vỡ cân bằng dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì.

Không chỉ riêng khoai tây, các loại như củ sen, khoai mỡ, khoai lang, khoai sọ… cũng chứa nhiều tinh bột. Nếu ăn kèm với cơm hoặc bánh mì, chúng đều trở thành “bẫy tinh bột” đối với cơ thể.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 1.

2. Sữa đậu nành và quẩy: Chỉ số đường huyết tăng nhanh

Sữa đậu nành là thực phẩm lành mạnh, có chỉ số đường huyết thấp, giàu đạm thực vật, isoflavone và nhiều vi chất có lợi.

Tuy nhiên, khi kết hợp với quẩy (dầu cháo quẩy), mọi lợi ích gần như bị “phá vỡ”.

Quẩy là món chiên ở nhiệt độ cao, chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat) – loại chất béo có hại cho tim mạch và có liên quan đến quá trình lão hóa sớm của não bộ.

Sự kết hợp này khiến đường huyết tăng nhanh, đồng thời gia tăng nguy cơ bệnh tim mạch nếu sử dụng thường xuyên.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 2.

3. Mì ăn liền và xúc xích: Mặn càng mặn

Mì ăn liền và xúc xích đều là thực phẩm chứa hàm lượng muối rất cao. Khi ăn cùng nhau, lượng natri nạp vào cơ thể tăng đột biến.

Một bát mì ăn liền kèm xúc xích có thể cung cấp lượng muối vượt quá mức khuyến nghị trong ngày, gây bất lợi cho việc kiểm soát huyết áp và gián tiếp ảnh hưởng đến đường huyết.

Ngoài ra, mì ăn liền thường được chiên sẵn, có khả năng làm tăng đường huyết nhanh do tinh bột đã được xử lý dễ hấp thu.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 3.

4. Bánh bao ăn cùng cháo loãng: Tăng đường huyết chẳng khác gì ăn đường

Bánh bao vốn đã là thực phẩm có tốc độ làm tăng đường huyết nhanh. Cháo loãng cũng là một dạng tinh bột dễ tiêu hóa, đặc biệt khi được nấu nhừ.

Khi kết hợp hai món này, tốc độ tăng đường huyết gần như tương đương với việc uống nước đường, nhất là vào buổi sáng – thời điểm hormone làm tăng đường huyết hoạt động mạnh.

Một số tổ hợp tương tự như bánh hành + cháo ngô, bún nguội + bánh mì kẹp thịt… cũng thuộc nhóm “tinh bột kép”, cần hạn chế.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 4.

4 nguyên tắc ăn uống giúp kiểm soát đường huyết

Để ổn định đường huyết và phòng ngừa bệnh mạn tính, cần chú ý cách phối hợp thực phẩm hợp lý:

1. Kết hợp tinh bột tinh và thô Khoảng 1/4 – 1/3 lượng tinh bột trong ngày nên đến từ ngũ cốc nguyên cám hoặc thực phẩm giàu chất xơ.

2. Cân đối đạm – rau Tỷ lệ hợp lý nên là 1 phần đạm : 3–4 phần rau. Một bữa ăn có thể gồm 1 món thịt, 1 món đậu và 2 món rau.

3. Kết hợp món khô – nước Nên bổ sung canh rau, canh nấm… và uống đủ 1.500–1.700 ml nước mỗi ngày.

4. Ưu tiên cách chế biến lành mạnh Tăng cường hấp, luộc; hạn chế chiên rán. Nếu ăn đồ chiên, không nên quá 3 lần/tuần và ưu tiên ăn vào buổi trưa.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 5.

Ảnh minh họa

Kiểm soát đường huyết không chỉ nằm ở việc “ăn gì” mà còn ở cách “ăn như thế nào”. Những sai lầm trong phối hợp thực phẩm có thể âm thầm làm mất cân bằng dinh dưỡng, đẩy nhanh nguy cơ mắc bệnh chuyển hóa.

Một chế độ ăn khoa học, đa dạng và hợp lý chính là nền tảng quan trọng để bảo vệ sức khỏe lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh bệnh tiểu đường ngày càng gia tăng.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 6.

GĐXH - Những người sống lâu, sống khỏe thường không ăn theo cảm hứng, mà duy trì 3 nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng quan trọng.

4 kiểu kết hợp thực phẩm khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày - Ảnh 7.Sau tuổi 55, thiếu nhóm thực phẩm này, cơ bắp sẽ teo lại: 5 'siêu thực phẩm' giúp hồi phục cơ bắp thần kỳ

GĐXH - Nhiều người sau tuổi 55 bắt đầu nhận thấy mình đi chậm hơn, xách đồ nặng thấy run tay, hay nhanh mệt khi đứng lâu. Đây không phải là "bệnh", mà là dấu hiệu của việc suy giảm khối lượng cơ bắp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top