Nữ điều dưỡng 46 tuổi đột quỵ chết não hiến tạng cứu 3 người
GĐXH - Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình người bệnh đột quỵ chết não đã đưa ra quyết định hiến tạng để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết đã triển khai ca lấy, ghép đa tạng từ người hiến chết não là một nhân viên y tế. Nghĩa cử cao đẹp của người hiến để lại nhiều giá trị sâu sắc về chuyên môn và y đức đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân văn của ngành y.
Người hiến là nữ bệnh nhân 46 tuổi, được chẩn đoán chết não do đột quỵ chảy máu não. Trong thời khắc đau thương nhất, gia đình đã đưa ra quyết định hiến tạng để mang lại cơ hội sống cho những người bệnh đang chờ đợi.
Từ 10 giờ sáng cùng ngày, buổi hội chẩn chuyên môn kéo dài gần hai giờ đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài Bệnh viện, do Trung tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Song – Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chủ trì, nhằm đánh giá toàn diện tình trạng người hiến và các bệnh nhân nhận tạng.
Trên cơ sở đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bệnh viện, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện TWQĐ 108 đã điều hành và phối hợp các đơn vị chuyên môn tổ chức hội chẩn, thống nhất phương án tiếp nhận, lấy, ghép và điều phối đa tạng, bảo đảm quá trình hiến – ghép được triển khai đúng quy trình, an toàn và hiệu quả.
Trong ca ghép này, gan được ghép cho bệnh nhân nam 36 tuổi; hai thận được ghép cho một bệnh nhân nữ 37 tuổi và một bệnh nhân nam 47 tuổi. Hai giác mạc được điều phối tới Bệnh viện Trung ương Huế, mở ra cơ hội phục hồi thị lực cho những người bệnh đang từng ngày chờ đợi ánh sáng.
Bệnh viện TWQĐ 108 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước nghĩa cử cao đẹp của người hiến và gia đình. Quyết định hiến tạng được đưa ra trong hoàn cảnh vô cùng đau xót đã mang lại sự sống cho nhiều người bệnh, đồng thời lan tỏa những giá trị bền vững về lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thầy thuốc.
Hiện các kíp chuyên môn của Bệnh viện vẫn đang tiếp tục theo dõi, chăm sóc và hoàn thiện các khâu chuyên môn sau ghép. Mỗi ca lấy, ghép đa tạng là kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh và sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng… góp phần nối dài hành trình hồi sinh sự sống từ những nghĩa cử cao đẹp.
Trong năm 2025, Bệnh viện TWQĐ 108 là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước, xếp thứ hai toàn quốc về ghép mô, tạng từ người hiến chết não, khẳng định năng lực chuyên môn và vai trò nòng cốt trong lĩnh vực hiến – ghép tạng.
