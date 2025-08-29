Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một thai phụ bị viêm tụy cấp, nếu không được xử trí nhanh chóng có thể gây nguy hiểm tính mạng.
Theo đó, chị N.T. T. 35 tuổi, mang thai 34 tuần 6 ngày nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều. Tiến hành xét nghiệm cho thấy mỡ máu (Triglycerid) tăng cao trên 56,5mmol/l; men tụy tăng cao bất thường gấp nhiều lần so với ngưỡng chỉ số bình thường.
Sau khi thăm khám và hội chẩn các chuyên khoa, sản phụ được chẩn đoán: Viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu trên thai 34 tuần 6 ngày, chuyển dạ đẻ.
Nhận thấy, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao như vậy có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi, các phương án điều trị được đưa ra, các bác sĩ đã thống nhất tiến hành truyền dịch, mổ lấy thai cho sản phụ trước khi lọc máu thay huyết tương. Bé trai chào đời an toàn với cân nặng 3.260 gram và được chuyển về khoa Sơ Sinh để theo dõi sức khỏe.
Sản phụ sau mổ được chuyển về đơn vị Hồi sức tích cực ngoại theo dõi và điều trị: lọc máu thay huyết tương, bù dịch, điều trị các chỉ số. Hiện tại sau 5 ngày, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định.
BSCKII. Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Trưởng khoa Sản cho biết: Phụ nữ mang thai cần chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân, tuân thủ việc thăm khám và quản lý thai nghén tại các cơ sở y tế uy tín. Siêu âm thai thông thường không thể phát hiện bệnh lý liên quan đến thai sản mà cần làm các xét nghiệm khác như xét nghiệm máu, nước tiểu…
Các yếu tố nguy cơ sản phụ cần lưu ý:
- Tiền sử tăng triglyceride máu, viêm tụy cấp.
- Béo phì, đái tháo đường thai kỳ.
- Phụ nữ mang thai ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật, đồ ngọt.
- Tiền sử gia đình rối loạn Lipit, máu.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như: Đau bụng vùng thượng vị, lan ra sau lưng; buồn nôn, nôn liên tục; sốt, bụng chướng; mệt lả, khó thở... cần đến viện ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biểnY tế - 3 ngày trước
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 4 ngày trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong caoY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưaY tế - 1 tuần trước
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Nổ cục sạc điện thoại tự chế, người đàn ông phải bị chấn thương nặngY tế - 1 tuần trước
Người đàn ông ở Đồng Nai dùng cục sạc tự chế để sạc điện thoại thì bất ngờ phát nổ, khiến nạn nhân bị thương nặng.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.