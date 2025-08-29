Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấp

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một thai phụ bị viêm tụy cấp, nếu không được xử trí nhanh chóng có thể gây nguy hiểm tính mạng.

Theo đó, chị N.T. T. 35 tuổi, mang thai 34 tuần 6 ngày nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, buồn nôn và nôn nhiều. Tiến hành xét nghiệm cho thấy mỡ máu (Triglycerid) tăng cao trên 56,5mmol/l; men tụy tăng cao bất thường gấp nhiều lần so với ngưỡng chỉ số bình thường.

Sau khi thăm khám và hội chẩn các chuyên khoa, sản phụ được chẩn đoán: Viêm tụy cấp do tăng Triglycerid máu trên thai 34 tuần 6 ngày, chuyển dạ đẻ.

Sau phẫu thuật, sản phụ được chăm sóc, điều trị tích cực tại bệnh viện. Ảnh: BVCC.

Nhận thấy, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao như vậy có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi, các phương án điều trị được đưa ra, các bác sĩ đã thống nhất tiến hành truyền dịch, mổ lấy thai cho sản phụ trước khi lọc máu thay huyết tương. Bé trai chào đời an toàn với cân nặng 3.260 gram và được chuyển về khoa Sơ Sinh để theo dõi sức khỏe.

Sản phụ sau mổ được chuyển về đơn vị Hồi sức tích cực ngoại theo dõi và điều trị: lọc máu thay huyết tương, bù dịch, điều trị các chỉ số. Hiện tại sau 5 ngày, sức khỏe của sản phụ và bé đều ổn định.

BSCKII. Nguyễn Thị Thúy Hà – Phó Trưởng khoa Sản cho biết: Phụ nữ mang thai cần chủ động theo dõi sức khỏe của bản thân, tuân thủ việc thăm khám và quản lý thai nghén tại các cơ sở y tế uy tín. Siêu âm thai thông thường không thể phát hiện bệnh lý liên quan đến thai sản mà cần làm các xét nghiệm khác như xét nghiệm máu, nước tiểu…

Các yếu tố nguy cơ sản phụ cần lưu ý:

- Tiền sử tăng triglyceride máu, viêm tụy cấp.

- Béo phì, đái tháo đường thai kỳ.

- Phụ nữ mang thai ăn nhiều đồ chiên rán, mỡ động vật, đồ ngọt.

- Tiền sử gia đình rối loạn Lipit, máu.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như: Đau bụng vùng thượng vị, lan ra sau lưng; buồn nôn, nôn liên tục; sốt, bụng chướng; mệt lả, khó thở... cần đến viện ngay để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.