Tưởng chỉ ù tai thông thường, người phụ nữ 48 tuổi được phát hiện khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩ
GĐXH - Tiếng ù tai liên tục theo nhịp mạch đập không chỉ gây khó chịu mà còn là tín hiệu cảnh báo những khối u nguy hiểm ẩn sâu trong hòm nhĩ.
Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện E vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi, bóc tách trọn vẹn khối u cuộn nhĩ (glomus tympanicum) cho một bệnh nhân nữ. Đây là kỹ thuật đòi hỏi sự khéo léo bậc thầy để bảo tồn thính giác và tránh tổn thương dây thần kinh mặt, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng nghe kém mà không để lại vết sẹo dài sau tai. Người bệnh nhập viện trong tình trạng tai phải có triệu chứng ù tai liên tục theo nhịp mạch đập.
Từ tiếng ù tai "lạ" đến chẩn đoán khối u cuộn nhĩ
Theo chia sẻ của người bệnh, khối u cuộn nhĩ đã được phát hiện từ tháng 3/2024. Tuy nhiên, khoảng 3 tháng trở lại đây, người bệnh xuất hiện hiện tượng ù tai nặng, với tình trạng nghe kém bắt đầu tăng dần, gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng, người bệnh biết đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện E điều trị các bệnh lý tai mũi họng rất tốt và hiệu quả nên người bệnh đã đến khám. Kết quả thăm khám nội soi, ThS.BSCKII Nguyễn Hy Quang - Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện E ghi nhận tại tai phải của người bệnh có một khối màu đỏ tươi nằm ở vị trí phía trước cán búa, chiếm gần hết nửa trước hòm nhĩ. Sau khi hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối u.
U cuộn nhĩ (glomus tympanicum) thực chất là u cận hạch (paraganglioma) và nguồn gốc của nó là từ các tế bào cận hạch thuộc hệ phó giao cảm ở vùng tai giữa, đặc trưng bởi hệ thống mạch máu cực kỳ phong phú. Thách thức lớn nhất đối với phẫu thuật viên là cấu trúc hòm nhĩ vốn rất nhỏ hẹp, chứa đựng nhiều cấu trúc quan trọng như chuỗi xương con và đoạn 2 dây thần kinh mặt.
Tại sao chọn nội soi thay vì mổ hở?
BS Nguyễn Hy Quang cho biết, khi lựa chọn phương pháp nội soi để loại bỏ khối u, các bác sĩ đối mặt với thách thức kiểm soát chảy máu chỉ với một tay, không thể dùng 2 tay như kính vi phẫu, bù lại nội soi giúp quan sát tốt ở các vị trí ngóc ngách. Bởi vì khối u này rất dễ chảy máu. Trong quá trình phẫu thuật, nếu để xảy ra tình trạng bục vỏ khối u, máu sẽ chảy nhiều gây khó kiểm soát trường mổ. Điều này dễ dẫn đến nguy cơ bóc tách không hết, để sót một phần u gây tái phát về sau.
Trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật này, nhờ sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại với độ phóng đại lớn, ThS.BSCKII Nguyễn Hy Quang cùng ekip đã khéo léo bóc tách, xử lý chân bám khối u. Sau nỗ lực tập trung cao độ, khối u đã được lấy ra trọn vẹn mà không gây tổn thương các cấu trúc lân cận. Phương pháp nội soi không chỉ giúp phẫu thuật viên tiếp cận trực diện khối u với góc nhìn đa chiều mà còn giúp người bệnh tránh được đường mổ sau tai dài, giảm đau đớn và rút ngắn thời gian nằm viện. Hiện tại, sau phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của người bệnh ổn định, triệu chứng ù tai theo nhịp mạch đã biến mất hoàn toàn.
Đừng chủ quan khi tai có tiếng "nhịp đập"
Các bác sĩ khuyến cáo, khi có các biểu hiện bất thường như ù tai (đặc biệt là ù tai theo nhịp mạch đập), nghe kém hoặc có cảm giác đầy nặng trong tai, người dân nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám sớm. Việc phát hiện và can thiệp kịp thời các khối u vùng tai sẽ giúp bảo tồn chức năng thính giác và tránh những biến chứng nguy hiểm về sau'.
