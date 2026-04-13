Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Thứ hai, 13:30 13/04/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu mệt, đau tức ngực và hồi hộp trống ngực, đặc biệt khi gắng sức.

Tiền sử của người bệnh: Cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim

Khoảng 3 năm trước, bà Hương bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt, đau tức ngực và hồi hộp trống ngực, đặc biệt khi gắng sức. Sau khi thăm khám, bà được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim, được chỉ định điều trị nội khoa.

Giai đoạn đầu, các triệu chứng cải thiện nên người bệnh vẫn có thể sinh hoạt tương đối bình thường. Tuy nhiên, theo thời gian, bệnh không còn đáp ứng thuốc, tình trạng mệt và đau ngực tăng dần, khả năng gắng sức suy giảm rõ rệt, các cơn hồi hộp xuất hiện thường xuyên hơn.

Tháng 3/2026, khi triệu chứng ngày càng nặng, bà quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám.

Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 1.

Êkíp đốt cồn vách liên thất điều trị cơ tim phì đại có tắc nghẽn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Can thiệp đốt cồn vách liên thất giúp giảm tắc nghẽn

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch kết quả siêu âm tim cho thấy người bệnh bị cơ tim phì đại có tắc nghẽn đường ra thất trái mức độ nặng, với chênh áp tâm thu lên tới 119 mmHg.

Đây là mức chênh áp rất cao, khiến tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài, dẫn đến mệt nhiều, đau ngực khi gắng sức và giảm rõ khả năng vận động. Ngoài ra, người bệnh còn mắc tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, làm bệnh dễ tiến triển nặng hơn.

"Nếu tình trạng tắc nghẽn kéo dài mà không được xử trí phù hợp, người bệnh có thể rơi vào suy tim tiến triển hoặc xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm", bác sĩ Duy cảnh báo.

Trước tình trạng điều trị nội khoa không còn hiệu quả, êkíp quyết định thực hiện phương pháp can thiệp đốt cồn vách liên thất nhằm giảm tắc nghẽn.

Thông qua đường mạch máu, bác sĩ đưa ống thông vào tim, xác định chính xác nhánh động mạch nuôi phần cơ tim gây cản trở dòng máu. Sau đó, một lượng nhỏ cồn tuyệt đối được bơm vào để gây tắc mạch có kiểm soát, khiến vùng cơ tim phì đại hoại tử, xơ hóa và mỏng dần theo thời gian.

Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người bệnh hồi phục nhanh sau can thiệp

Sau can thiệp, tình trạng tắc nghẽn cải thiện rõ rệt, chênh áp đường ra thất trái giảm từ 119 mmHg xuống còn khoảng 45 mmHg. Các triệu chứng mệt, đau ngực và hồi hộp cũng giảm đáng kể.

Người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Bà Hương cần tiếp tục tái khám định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị lâu dài, đồng thời tuân thủ điều trị nội khoa và kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu. Bên cạnh đó, người bệnh nên vận động nhẹ nhàng trong giai đoạn đầu và duy trì lối sống lành mạnh.

Cảnh báo dấu hiệu bệnh tim, suy tim không nên chủ quan

Theo bác sĩ Duy, bệnh cơ tim phì đại chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền khiến cơ tim dày lên bất thường, ngay cả khi người bệnh không có tiền sử bệnh tim mạch.

Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt kéo dài, đau ngực khi gắng sức hoặc hồi hộp trống ngực, đặc biệt ở người trung niên và lớn tuổi.

Việc thăm khám sớm giúp chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

Trẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ quaTrẻ suy tim cấp sau khi dùng sữa công thức: Dấu hiệu sốc phản vệ không nên bỏ qua

GĐXH - Một trẻ nhỏ tại Phú Thọ nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi uống sữa công thức. Bác sĩ xác định nguyên nhân là sốc phản vệ, gây biến chứng suy tim cấp.

Tin liên quan

Người đàn ông 35 tuổi suy tim cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Người bệnh suy gan, suy tim được hồi sinh nhờ nghĩa cử hiến tạng xuyên Việt

Suy thận, suy tim sau hơn 20 năm bỏ điều trị tăng huyết áp: Cái giá đắt của sự chủ quan

Người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nội suy thận cấp, suy tim nguy kịch vì biến chứng của cúm A

6 thói quen giúp hỗ trợ làm chậm tiến triển suy tim

Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giác

GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.

5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người biết mà không làm

GĐXH - Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.

Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo, thời tiết nắng nóng nếu không bù đủ nước và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, có thể làm gia tăng nguy cơ suy thận và nhiều bệnh lý đường tiết niệu.

Người phụ nữ đột ngột vỡ u thận khi đang tắm: Bác sĩ cảnh báo biến chứng dễ gây tử vong

GĐXH - Đang tắm, một người phụ nữ bất ngờ bị vỡ khôi u thận, gây đau bụng dữ dội, tụt huyết áp, xuất huyết sau phúc mạc, đe dọa tính mạng.

Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hại

GĐXH - Nấm là thực phẩm giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc bảo quản sai, loại thực phẩm này có thể tiềm ẩn những rủi ro không nhỏ.

Người phụ nữ 65 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Đỏ mắt, sưng đau và mờ mắt kéo dài, người phụ nữ 65 tuổi đi kiểm tra chuyên sâu mới phát hiện mắc bệnh mạch máu não nguy hiểm.

Thói quen bỏ bữa sáng: Khiến bạn đói nhanh, dễ tăng cân và hại sức khỏe

Nhiều người bỏ bữa sáng để tiết kiệm thời gian hoặc giảm cân, nhưng thói quen này có thể khiến bạn ăn nhiều hơn trong ngày, dễ tăng cân và tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe nghiêm trọng.

Phẫu thuật thành công khối u sau phúc mạc khổng lồ nằm ở vị trí phức tạp

BVĐK Bắc Ninh số 1 vừa phẫu thuật thành công, loại bỏ khối u sau phúc mạc nặng gần 1 kg nằm sâu trong ổ bụng của một bệnh nhân cao tuổi, ở vị trí phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

5 loại thực phẩm tốt nhất cho xương khớp khỏe mạnh

Chủ động chăm sóc xương khớp từ sớm thông qua chế độ ăn uống là cách đơn giản và thiết thực nhất để phòng tránh tình trạng loãng xương hay thoái hóa khi tuổi tác tăng cao.

Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngay

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy tuổi thọ đàn ông phụ thuộc lớn vào tình trạng sức khỏe sau 60 tuổi. Khi cơ thể bắt đầu yếu ở 5 chỗ, đó có thể là cảnh báo cần thay đổi lối sống ngay.

Bất ngờ phát hiện suy thận giai đoạn nặng từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải nhưng dễ bỏ qua

GĐXH - Ngứa da tưởng chừng là vấn đề ngoài da thông thường nhưng có thể là dấu hiệu cảnh báo suy thận. Nhiều người chủ quan tự điều trị tại nhà, đến khi đi khám mới phát hiện bệnh đã ở giai đoạn nặng.

Đàn ông tuổi thọ ngắn thường 'yếu' 5 chỗ: Ai ngoài 50 cũng nên đọc ngay

Nữ du khách nước ngoài phát hiện ung thư đại tràng thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nắng nóng, 6 việc người Việt nên làm để phòng ngừa nguy cơ suy thận và bệnh lý đường tiết niệu

Cô gái 19 tuổi người Anh qua đời, trao cơ hội sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam: Nỗi đau thành 'phép màu' sự sống

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
