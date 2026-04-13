Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Tiền sử của người bệnh: Cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim

Khoảng 3 năm trước, bà Hương bắt đầu xuất hiện tình trạng mệt, đau tức ngực và hồi hộp trống ngực, đặc biệt khi gắng sức. Sau khi thăm khám, bà được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim, được chỉ định điều trị nội khoa.

Giai đoạn đầu, các triệu chứng cải thiện nên người bệnh vẫn có thể sinh hoạt tương đối bình thường. Tuy nhiên, theo thời gian, bệnh không còn đáp ứng thuốc, tình trạng mệt và đau ngực tăng dần, khả năng gắng sức suy giảm rõ rệt, các cơn hồi hộp xuất hiện thường xuyên hơn.

Tháng 3/2026, khi triệu chứng ngày càng nặng, bà quyết định đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội thăm khám.

Êkíp đốt cồn vách liên thất điều trị cơ tim phì đại có tắc nghẽn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Can thiệp đốt cồn vách liên thất giúp giảm tắc nghẽn

Theo ThS.BS Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch kết quả siêu âm tim cho thấy người bệnh bị cơ tim phì đại có tắc nghẽn đường ra thất trái mức độ nặng, với chênh áp tâm thu lên tới 119 mmHg.

Đây là mức chênh áp rất cao, khiến tim phải làm việc quá sức trong thời gian dài, dẫn đến mệt nhiều, đau ngực khi gắng sức và giảm rõ khả năng vận động. Ngoài ra, người bệnh còn mắc tăng huyết áp và rối loạn mỡ máu, làm bệnh dễ tiến triển nặng hơn.

"Nếu tình trạng tắc nghẽn kéo dài mà không được xử trí phù hợp, người bệnh có thể rơi vào suy tim tiến triển hoặc xuất hiện rối loạn nhịp nguy hiểm", bác sĩ Duy cảnh báo.

Trước tình trạng điều trị nội khoa không còn hiệu quả, êkíp quyết định thực hiện phương pháp can thiệp đốt cồn vách liên thất nhằm giảm tắc nghẽn.

Thông qua đường mạch máu, bác sĩ đưa ống thông vào tim, xác định chính xác nhánh động mạch nuôi phần cơ tim gây cản trở dòng máu. Sau đó, một lượng nhỏ cồn tuyệt đối được bơm vào để gây tắc mạch có kiểm soát, khiến vùng cơ tim phì đại hoại tử, xơ hóa và mỏng dần theo thời gian.

Ảnh minh họa.

Người bệnh hồi phục nhanh sau can thiệp

Sau can thiệp, tình trạng tắc nghẽn cải thiện rõ rệt, chênh áp đường ra thất trái giảm từ 119 mmHg xuống còn khoảng 45 mmHg. Các triệu chứng mệt, đau ngực và hồi hộp cũng giảm đáng kể.

Người bệnh phục hồi tốt và được xuất viện sau 4 ngày theo dõi.

Bà Hương cần tiếp tục tái khám định kỳ để theo dõi hiệu quả điều trị lâu dài, đồng thời tuân thủ điều trị nội khoa và kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu. Bên cạnh đó, người bệnh nên vận động nhẹ nhàng trong giai đoạn đầu và duy trì lối sống lành mạnh.

Cảnh báo dấu hiệu bệnh tim, suy tim không nên chủ quan

Theo bác sĩ Duy, bệnh cơ tim phì đại chủ yếu liên quan đến yếu tố di truyền khiến cơ tim dày lên bất thường, ngay cả khi người bệnh không có tiền sử bệnh tim mạch.

Một số trường hợp chỉ được phát hiện khi đã xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như mệt kéo dài, đau ngực khi gắng sức hoặc hồi hộp trống ngực, đặc biệt ở người trung niên và lớn tuổi.

Việc thăm khám sớm giúp chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời, hạn chế các biến chứng nguy hiểm.