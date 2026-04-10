Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Chủ quan với dấu hiệu sụt cân nhanh, khát nước, tiểu nhiều, người đàn ông 45 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, được chẩn đoán bệnh tiểu đường type 2 kèm biến chứng tăng áp lực thẩm thấu nguy hiểm.
Nhập viện vì sụt cân nhanh, phát hiện biến chứng bệnh tiểu đường
Anh Trọng (45 tuổi, Tây Ninh) bất ngờ giảm từ 72kg xuống còn 62kg chỉ trong một tháng dù không ăn kiêng. Cùng với đó là tình trạng nhanh đói, khát nước liên tục, tiểu đêm 4–5 lần khiến giấc ngủ bị gián đoạn – những dấu hiệu điển hình của bệnh tiểu đường.
Người bệnh thường xuyên chóng mặt sau khi ngủ dậy, mệt mỏi kéo dài, da khô ráp, mắt trũng, mạch nhanh hơn bình thường, thỉnh thoảng tê chân. Nghĩ do thiếu ngủ, anh tự sử dụng các loại thảo dược hỗ trợ nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn.
Chỉ đến khi rơi vào tình trạng mê man, anh Trọng mới được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.
Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 nặng với chỉ số đường huyết lên tới 750 mg/dL (bình thường dưới 140 mg/dL), kèm tăng áp lực thẩm thấu huyết tương trên 320 mOsm/kg và mất nước nghiêm trọng.
Người bệnh được chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết – một biến chứng chuyển hóa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
Biến chứng bệnh tiểu đường có thể gây hôn mê, tử vong
Bệnh nhân được truyền dịch, tiêm insulin và theo dõi sát các chỉ số đường huyết, điện giải. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng dần ổn định và được chuyển tiếp tục điều trị tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.
Theo ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, nguyên nhân khiến bệnh diễn tiến nặng là do người bệnh không khám sức khỏe định kỳ, không nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.
Tăng áp lực thẩm thấu xảy ra khi thiếu insulin, làm glucose trong máu tăng cao, kéo theo mất nước tế bào và rối loạn điện giải. Tình trạng này có thể gây rối loạn ý thức, hôn mê, co giật, thậm chí tử vong.
Tỷ lệ tử vong của biến chứng này có thể lên đến 20–30%, cao hơn so với nhiễm toan ceton – một biến chứng khác của tiểu đường.
Biến chứng bệnh tiểu đường: Sai lầm nhiều người mắc phải
“Tôi cứ nghĩ giảm cân là tốt, không ngờ lại là dấu hiệu bệnh nguy hiểm”, anh Trọng chia sẻ.
Theo bác sĩ, trước khi phát bệnh, cơ thể thường đã trải qua thời gian dài với lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.
Sau khi ổn định, bệnh nhân được kiểm tra thêm các biến chứng như tổn thương thần kinh, mạch máu ngoại biên và nguy cơ bàn chân đái tháo đường.
Khi nào cần đi khám tầm soát bệnh tiểu đường?
Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như sụt cân nhanh, khát nước nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài.
Việc tầm soát tiểu đường nên thực hiện định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.
Loại trái cây này tuy nhỏ nhưng 'có võ': 5 lợi ích khiến nhiều người bất ngờSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Không chỉ là loại trái cây thơm ngon, dâu tây còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), việc bổ sung dâu tây đúng cách có thể hỗ trợ tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, tốt cho tim mạch và làn da.
Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.
Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 10 giờ trước
GĐXH - Đau cổ, khàn tiếng, nuốt vướng kéo dài tưởng là bệnh lý thông thường, người phụ nữ 70 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.
U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Tưởng là u bã đậu lành tính, anh Hưng (40 tuổi) không điều trị suốt nhiều năm. Đến khi khối u tăng kích thước nhanh bất thường, đi khám mới phát hiện đã chuyển thành ung thư.
Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư giai đoạn đầu thường không gây đau đớn dữ dội, nó chỉ để lại những "vết gợn" nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn hoặc người thân đang có 3 cảm giác "không bình thường" dưới đây kéo dài quá 2 tuần, hãy đi kiểm tra ngay lập tức.
Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Sau 3 tháng xuất hiện yếu nhẹ tay phải, người đàn ông 67 tuổi đi khám phát hiện ung thư phổi khi bệnh đã di căn não và nhiều cơ quan.
Người phụ nữ 57 tuổi phát hiện suy thận kèm suy giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt không ngờ tớiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Thường xuyên mệt mỏi, hay quên, lơ mơ kéo dài nhưng chủ quan không đi khám, bà Hạnh (57 tuổi) bất ngờ được chẩn đoán suy thận giai đoạn 3b kèm suy giáp.
7 loại rau "ngậm" nhiều thuốc trừ sâu nhất chợ, toàn món quen thuộc của người ViệtSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Dưới đây là một số loại rau củ phổ biến được khuyến cáo người Việt nên chú ý khi chọn mua và chế biến.
7 đặc điểm của người có thể chất 'miễn dịch' với ung thư, bạn có bao nhiêu?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ung thư vốn là nỗi ám ảnh về sức khỏe toàn cầu, nhưng thực tế cho thấy, có những người dường như sở hữu một "lá chắn" vô hình giúp họ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh.
Tri ân gia đình thiếu nữ Anh hiến tạng, trao cơ hội sống cho 3 người ViệtY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trang trọng tổ chức Lễ tri ân gia đình O.S.W (19 tuổi, quốc tịch Anh) - người đã hiến tạng, mang lại sự sống cho 3 bệnh nhân Việt Nam đang cần được ghép tạng.
Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Sau khi phát hiện ung thư gan, bác sĩ cảnh báo một thói quen uống rượu trước khi ngủ có thể âm thầm tàn phá gan, đặc biệt nguy hiểm với người nhiễm viêm gan B.