Người đàn ông 45 tuổi sụt 10kg vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Nhập viện vì sụt cân nhanh, phát hiện biến chứng bệnh tiểu đường

Anh Trọng (45 tuổi, Tây Ninh) bất ngờ giảm từ 72kg xuống còn 62kg chỉ trong một tháng dù không ăn kiêng. Cùng với đó là tình trạng nhanh đói, khát nước liên tục, tiểu đêm 4–5 lần khiến giấc ngủ bị gián đoạn – những dấu hiệu điển hình của bệnh tiểu đường.

Người bệnh thường xuyên chóng mặt sau khi ngủ dậy, mệt mỏi kéo dài, da khô ráp, mắt trũng, mạch nhanh hơn bình thường, thỉnh thoảng tê chân. Nghĩ do thiếu ngủ, anh tự sử dụng các loại thảo dược hỗ trợ nhưng tình trạng không cải thiện, thậm chí nặng hơn.

Chỉ đến khi rơi vào tình trạng mê man, anh Trọng mới được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Bác sĩ kiểm tra tình trạng bàn chân của bệnh nhân để tầm soát nguy cơ biến chứng bàn chân đái tháo đường. Ảnh: BVCC

Tại đây, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 nặng với chỉ số đường huyết lên tới 750 mg/dL (bình thường dưới 140 mg/dL), kèm tăng áp lực thẩm thấu huyết tương trên 320 mOsm/kg và mất nước nghiêm trọng.

Người bệnh được chẩn đoán tăng áp lực thẩm thấu do tăng đường huyết – một biến chứng chuyển hóa nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.

Biến chứng bệnh tiểu đường có thể gây hôn mê, tử vong

Bệnh nhân được truyền dịch, tiêm insulin và theo dõi sát các chỉ số đường huyết, điện giải. Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng dần ổn định và được chuyển tiếp tục điều trị tại khoa Nội tiết – Đái tháo đường.

Theo ThS.BS Hoàng Thị Hồng Linh, nguyên nhân khiến bệnh diễn tiến nặng là do người bệnh không khám sức khỏe định kỳ, không nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo.

Tăng áp lực thẩm thấu xảy ra khi thiếu insulin, làm glucose trong máu tăng cao, kéo theo mất nước tế bào và rối loạn điện giải. Tình trạng này có thể gây rối loạn ý thức, hôn mê, co giật, thậm chí tử vong.

Tỷ lệ tử vong của biến chứng này có thể lên đến 20–30%, cao hơn so với nhiễm toan ceton – một biến chứng khác của tiểu đường.

Ảnh minh họa.

Biến chứng bệnh tiểu đường: Sai lầm nhiều người mắc phải

“Tôi cứ nghĩ giảm cân là tốt, không ngờ lại là dấu hiệu bệnh nguy hiểm”, anh Trọng chia sẻ.

Theo bác sĩ, trước khi phát bệnh, cơ thể thường đã trải qua thời gian dài với lối sống và chế độ ăn uống không lành mạnh.

Sau khi ổn định, bệnh nhân được kiểm tra thêm các biến chứng như tổn thương thần kinh, mạch máu ngoại biên và nguy cơ bàn chân đái tháo đường.

Khi nào cần đi khám tầm soát bệnh tiểu đường?

Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như sụt cân nhanh, khát nước nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi kéo dài.

Việc tầm soát tiểu đường nên thực hiện định kỳ, ít nhất mỗi năm một lần, đặc biệt ở người có yếu tố nguy cơ. Phát hiện sớm giúp kiểm soát bệnh hiệu quả và ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm.