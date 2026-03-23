Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Tin vào quảng cáo, một người phụ nữ tại Hà Nội đã tự ý bỏ thuốc điều trị đái tháo đường (bệnh tiểu đường) suốt 3 năm, dẫn đến hôn mê nhiễm toan ceton, suy hô hấp...
Bỏ thuốc 3 năm, người bệnh tiểu đường nhập viện nguy kịch
Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người bệnh N.T.T (45 tuổi, Long Biên, Hà Nội, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, gầy mòn, ho nhiều, khó thở và khạc đờm xanh.
Trước đó, người bệnh xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như sụt 5kg trong thời gian ngắn, khô miệng, khát nước nhiều và mệt mỏi kéo dài nhưng không đi khám.
Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết tăng rất cao (22,5 mmol/l), HbA1c lên tới 11,8% – phản ánh tình trạng tăng đường huyết kéo dài, kèm theo ceton niệu.
Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử mắc đái tháo đường hơn 10 năm. Tuy nhiên, 3 năm gần đây đã tự ý ngừng thuốc Tây, chuyển sang dùng thuốc nam theo lời khuyên với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh.
Trong suốt thời gian này, người bệnh không tái khám tại cơ sở y tế chuyên khoa mà chỉ theo dõi đường huyết tại nơi cung cấp thuốc nam.
Hôn mê nhiễm toan ceton do biến chứng của bệnh tiểu đường
Theo các bác sĩ, việc tự ý ngừng thuốc điều trị đái tháo đường có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính nguy hiểm như hôn mê nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu máu.
Đây đều là những tình trạng cấp cứu nội khoa, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Trong trường hợp này, người bệnh còn bị suy hô hấp và viêm phổi do cúm A, khiến tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.
Không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường
ThS.BS Nguyễn Đăng Quân – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực cho biết, đái tháo đường là bệnh mạn tính, cần điều trị lâu dài và không thể chữa khỏi hoàn toàn.
Hiện nay, các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa biến chứng và giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào các quảng cáo như “thuốc nam gia truyền chữa khỏi đái tháo đường”, “không cần dùng thuốc Tây”… dẫn đến bỏ điều trị chính thống và đối mặt với rủi ro lớn.
Đây là những thông tin không có cơ sở khoa học, tiềm ẩn nguy cơ khiến bệnh tiến triển nặng hơn.
Bác sĩ cảnh báo: Chữa bệnh tiểu đường "đừng đánh đổi sức khỏe vì tin lời quảng cáo"
Các chuyên gia khuyến cáo, để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường và phòng tránh biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần:
- Tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
- Không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi phương pháp điều trị.
- Theo dõi đường huyết thường xuyên.
- Tái khám định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa.
- Duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý
- Việc kiểm soát đường huyết ổn định chính là chìa khóa giúp người bệnh sống khỏe mạnh lâu dài và tránh được các biến chứng nguy hiểm.
3 thói quen ăn uống 'nuôi' tế bào ung thư, nhiều người vẫn làm hàng ngày mà không hề hay biếtSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Một số món ăn quen thuộc trên bàn ăn hằng ngày có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe nếu sử dụng sai cách trong thời gian dài.
Dấu hiệu nguy hiểm nhất của đột quỵ không phải tê tay chân, nhiều người vẫn đang hiểu lầmSống khỏe - 13 giờ trước
GĐXH - Đa số chúng ta đều lầm tưởng rằng khi nào tay chân tê bì, mất cảm giác mới là lúc cơn đột quỵ (não tắc nghẽn) cận kề. Thế nhưng, thực tế y khoa cho thấy, những "sát thủ" thực sự thường ẩn mình dưới những biểu hiện vô cùng tinh vi mà chúng ta hay đổ lỗi cho tuổi tác hoặc mệt mỏi.
5 loại ung thư được mệnh danh "bệnh của cặp đôi", bác sĩ nhắc: 1 người mắc bệnh, người còn lại cần đi khám ngay!Sống khỏe - 14 giờ trước
Có những bệnh ung thư "oái ăm", rất thích tấn công các cặp đôi. Lý do là gì vậy?
Quyết định cao cả của người mẹ hiến tạng con trai chết não để cứu nhiều người khác: 'Con không còn, nhưng con sẽ sống theo một cách khác'Y tế - 18 giờ trước
GĐXH - Thứ Bảy, ngày 21/3/2026, người đàn ông còn trẻ, gặp tai nạn giao thông dù đã được các bác sĩ Bệnh viện E khẩn trương cấp cứu, hồi sức tích cực nhưng do thương tổn não quá nặng đã rơi vào tình trạng chết não.
2 vợ chồng cùng mắc ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen 'tiết kiệm' nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Tưởng là cách tiết kiệm chi tiêu hợp lý, thói quen dùng sữa cận date, thậm chí quá hạn trong thời gian dài đã khiến hai vợ chồng cùng phát hiện ung thư gan.
Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thânBệnh thường gặp - 20 giờ trước
Các loại trái cây này là những loại quả rất ngon và bổ dưỡng, nhưng ít ai biết hạt của chúng lại chứa những chất cực độc khi vô tình ăn phải.
Người đàn ông suýt bị suy thận vì thói quen ăn uống tưởng bổ dưỡng, nhiều người Việt đang mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông rơi vào nguy cơ suy thận, suýt phải chạy thận sau thời gian được vợ chăm sóc bằng cách ninh xương lấy nước cốt để bồi bổ.
Người phụ nữ 42 tuổi phát hiện ung thư vú từ 1 việc nhiều chị em Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ 42 tuổi tự sờ thấy khối u ở vú nên đi khám. Kết quả sinh thiết cho thấy bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tuyến vú xâm nhập, tuýp không đặc hiệu, độ mô học 3.
Sản phụ sinh hạ thành công con ở tuổi 60Y tế - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã thực hiện thành công ca mổ lấy thai đặc biệt cho một sản phụ 60 tuổi. Em bé chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,8kg.
Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 53, sau hơn 20 năm không theo dõi bệnh viêm gan C, ông bất ngờ phát hiện ung thư gan với khối u lớn, có dấu hiệu di căn.
Người đàn ông phát hiện ung thư gan ở tuổi 53 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe
GĐXH - Ở tuổi 53, sau hơn 20 năm không theo dõi bệnh viêm gan C, ông bất ngờ phát hiện ung thư gan với khối u lớn, có dấu hiệu di căn.