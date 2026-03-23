Người phụ nữ 45 tuổi suýt mất mạng vì biến chứng bệnh tiểu đường, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Bỏ thuốc 3 năm, người bệnh tiểu đường nhập viện nguy kịch

Theo thông tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, người bệnh N.T.T (45 tuổi, Long Biên, Hà Nội, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng suy kiệt, gầy mòn, ho nhiều, khó thở và khạc đờm xanh.

Trước đó, người bệnh xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường như sụt 5kg trong thời gian ngắn, khô miệng, khát nước nhiều và mệt mỏi kéo dài nhưng không đi khám.

Kết quả xét nghiệm cho thấy đường huyết tăng rất cao (22,5 mmol/l), HbA1c lên tới 11,8% – phản ánh tình trạng tăng đường huyết kéo dài, kèm theo ceton niệu.

Đáng chú ý, người bệnh có tiền sử mắc đái tháo đường hơn 10 năm. Tuy nhiên, 3 năm gần đây đã tự ý ngừng thuốc Tây, chuyển sang dùng thuốc nam theo lời khuyên với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh.

Trong suốt thời gian này, người bệnh không tái khám tại cơ sở y tế chuyên khoa mà chỉ theo dõi đường huyết tại nơi cung cấp thuốc nam.

Hôn mê nhiễm toan ceton do biến chứng của bệnh tiểu đường

Theo các bác sĩ, việc tự ý ngừng thuốc điều trị đái tháo đường có thể dẫn đến các biến chứng cấp tính nguy hiểm như hôn mê nhiễm toan ceton hoặc tăng áp lực thẩm thấu máu.

Đây đều là những tình trạng cấp cứu nội khoa, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Trong trường hợp này, người bệnh còn bị suy hô hấp và viêm phổi do cúm A, khiến tình trạng càng trở nên nghiêm trọng.

Không có phương pháp chữa khỏi hoàn toàn bệnh tiểu đường

ThS.BS Nguyễn Đăng Quân – Phó Trưởng khoa Điều trị tích cực cho biết, đái tháo đường là bệnh mạn tính, cần điều trị lâu dài và không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Hiện nay, các phương pháp điều trị chủ yếu nhằm kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa biến chứng và giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn tin vào các quảng cáo như “thuốc nam gia truyền chữa khỏi đái tháo đường”, “không cần dùng thuốc Tây”… dẫn đến bỏ điều trị chính thống và đối mặt với rủi ro lớn.

Đây là những thông tin không có cơ sở khoa học, tiềm ẩn nguy cơ khiến bệnh tiến triển nặng hơn.

Bác sĩ cảnh báo: Chữa bệnh tiểu đường "đừng đánh đổi sức khỏe vì tin lời quảng cáo"

Các chuyên gia khuyến cáo, để kiểm soát tốt bệnh tiểu đường và phòng tránh biến chứng nguy hiểm, người bệnh cần:

- Tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

- Không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi phương pháp điều trị.

- Theo dõi đường huyết thường xuyên.

- Tái khám định kỳ tại cơ sở y tế chuyên khoa.

- Duy trì chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý

- Việc kiểm soát đường huyết ổn định chính là chìa khóa giúp người bệnh sống khỏe mạnh lâu dài và tránh được các biến chứng nguy hiểm.