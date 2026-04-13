Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giác

Thứ hai, 10:30 13/04/2026 | Bệnh thường gặp
M.H (th)
M.H (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.

Đau đầu, ù tai vì điều trị dị dạng mạch máu não không dứt điểm

Bệnh nhân là ông D.S (59 tuổi, ngụ tại Cần Thơ). Theo chia sẻ, trước đó ông từng điều trị dị dạng mạch máu não tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, ông vẫn thường xuyên bị đau đầu, ù tai kéo dài.

“Tôi vẫn còn nhức đầu, ù tai hoài, kéo dài khoảng 6–7 tháng. Nhiều lúc chóng mặt, không làm việc được. Đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó con tôi đưa đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ”, ông S. cho biết.

Người đàn ông 59 tuổi phát hiện dị dạng mạch máu não: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giác - Ảnh 1.

Sau khi xuất viện, người bệnh vẫn thường xuyên bị đau đầu, ù tai kéo dài. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân được chụp CT và MRI mạch máu não. Kết quả ghi nhận hình ảnh nghi ngờ dị dạng mạch máu não chưa được xử lý hoàn toàn.

Để xác định chính xác, các bác sĩ chỉ định chụp mạch máu não bằng kỹ thuật số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy khối dị dạng vẫn còn tồn tại với các điểm rò bất thường.

Theo BS. Dương Hoàng Linh – Đơn vị DSA, việc đánh giá đúng bản chất và cấu trúc khối dị dạng đóng vai trò quyết định trong điều trị, giúp lựa chọn chiến lược can thiệp phù hợp và triệt để.

Can thiệp nội mạch xử lý triệt để tổn thương

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định can thiệp nội mạch, sử dụng vật liệu gây tắc sinh học để bít các điểm rò.

Bác sĩ Linh cho biết, do bệnh nhân đã từng can thiệp trước đó nên cấu trúc mạch máu thay đổi, khiến đường tiếp cận khối dị dạng trở nên phức tạp hơn. Ê-kíp phải đánh giá kỹ hệ thống mạch máu để lựa chọn hướng tiếp cận an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu của lần điều trị này là loại bỏ hoàn toàn dị dạng, hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau can thiệp, các điểm rò được xử lý triệt để. Bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng.

Dị dạng mạch máu não: Cảnh báo không nên chủ quan 

Sau điều trị, ông S. cho biết tình trạng đau đầu và ù tai đã chấm dứt, sức khỏe ổn định trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo, những dấu hiệu như đau đầu kéo dài, ù tai một bên, chóng mặt, co giật hoặc yếu liệt tay chân có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não nguy hiểm. Người dân không nên chủ quan, cần thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiện nay, với các phương tiện chẩn đoán hiện đại như MRI, CT và kỹ thuật can thiệp nội mạch chuyên sâu, nhiều trường hợp dị dạng mạch máu não phức tạp có thể được xử lý hiệu quả, giúp người bệnh phục hồi và trở lại sinh hoạt bình thường.

Tai biến mạch máu não: Hiểu đúng bệnh để phòng ngừa từ sớm

Tai biến mạch máu não là bệnh lý nguy hiểm, hình thành âm thầm từ tổn thương mạch máu và rối loạn lưu thông máu não, có thể để lại di chứng nặng nề nếu không phòng ngừa sớm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

Đau đầu như ‘búa bổ' - dấu hiệu cảnh báo túi phình mạch máu não nguy hiểm

3 thói quen vàng giúp người cao tuổi 'né' được tai biến mạch máu não

Người phụ nữ đi khám vì đau đầu bất ngờ phát hiện phình mạch máu não nguy hiểm

Cục máu đông – Sát thủ thầm lặng gây bệnh tai biến mạch máu não

Cách hỗ trợ làm tan cục máu đông tránh nguy cơ tai biến mạch máu não

Chuyên gia chỉ rõ: Ăn nấm đúng cách - lợi đủ đường nhưng sai một bước có thể gây hại

Ngủ đủ vẫn mệt? 3 thói quen buổi tối tưởng vô hại nhưng đang âm thầm 'rút cạn năng lượng' của bạn

Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải

Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?

Vì sao người trẻ khỏe mạnh vẫn đột tử? Câu trả lời khiến nhiều người giật mình

Ung thư phổi là "bệnh do miệng mà ra", nghiên cứu tiết lộ 3 món nhiều người mê là "thủ phạm"

"Người mãi không giảm được cân" thường có 7 đặc điểm của hội mê ăn! Bạn dính bao nhiêu?

Đau nhức cơ sau tập luyện quá sức: Bác sĩ cảnh báo hệ lụy từ nguy cơ chấn thương nhiều người thường bỏ qua

3 dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang quá tải, sắp 'vượt ngưỡng': Đừng bỏ qua nếu xuất hiện thường xuyên

Những loại trái cây có hạt chứa độc tố, cẩn thận kẻo "ôm bệnh" vào thân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top