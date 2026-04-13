Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giác

Đau đầu, ù tai vì điều trị dị dạng mạch máu não không dứt điểm

Bệnh nhân là ông D.S (59 tuổi, ngụ tại Cần Thơ). Theo chia sẻ, trước đó ông từng điều trị dị dạng mạch máu não tại một bệnh viện ở TP.HCM. Tuy nhiên, sau khi xuất viện, ông vẫn thường xuyên bị đau đầu, ù tai kéo dài.

“Tôi vẫn còn nhức đầu, ù tai hoài, kéo dài khoảng 6–7 tháng. Nhiều lúc chóng mặt, không làm việc được. Đi khám nhiều nơi nhưng không tìm ra nguyên nhân, sau đó con tôi đưa đến Bệnh viện S.I.S Cần Thơ”, ông S. cho biết.

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, bệnh nhân được chụp CT và MRI mạch máu não. Kết quả ghi nhận hình ảnh nghi ngờ dị dạng mạch máu não chưa được xử lý hoàn toàn.

Để xác định chính xác, các bác sĩ chỉ định chụp mạch máu não bằng kỹ thuật số hóa xóa nền (DSA). Kết quả cho thấy khối dị dạng vẫn còn tồn tại với các điểm rò bất thường.

Theo BS. Dương Hoàng Linh – Đơn vị DSA, việc đánh giá đúng bản chất và cấu trúc khối dị dạng đóng vai trò quyết định trong điều trị, giúp lựa chọn chiến lược can thiệp phù hợp và triệt để.

Can thiệp nội mạch xử lý triệt để tổn thương

Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định can thiệp nội mạch, sử dụng vật liệu gây tắc sinh học để bít các điểm rò.

Bác sĩ Linh cho biết, do bệnh nhân đã từng can thiệp trước đó nên cấu trúc mạch máu thay đổi, khiến đường tiếp cận khối dị dạng trở nên phức tạp hơn. Ê-kíp phải đánh giá kỹ hệ thống mạch máu để lựa chọn hướng tiếp cận an toàn và hiệu quả.

Mục tiêu của lần điều trị này là loại bỏ hoàn toàn dị dạng, hạn chế nguy cơ tái phát.

Sau can thiệp, các điểm rò được xử lý triệt để. Bệnh nhân hồi phục tốt, không ghi nhận di chứng.

Dị dạng mạch máu não: Cảnh báo không nên chủ quan

Sau điều trị, ông S. cho biết tình trạng đau đầu và ù tai đã chấm dứt, sức khỏe ổn định trở lại.

Các bác sĩ khuyến cáo, những dấu hiệu như đau đầu kéo dài, ù tai một bên, chóng mặt, co giật hoặc yếu liệt tay chân có thể liên quan đến bệnh lý mạch máu não nguy hiểm. Người dân không nên chủ quan, cần thăm khám sớm tại cơ sở y tế có chuyên khoa thần kinh để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Hiện nay, với các phương tiện chẩn đoán hiện đại như MRI, CT và kỹ thuật can thiệp nội mạch chuyên sâu, nhiều trường hợp dị dạng mạch máu não phức tạp có thể được xử lý hiệu quả, giúp người bệnh phục hồi và trở lại sinh hoạt bình thường.