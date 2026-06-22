Người đàn ông đi cấp cứu với thanh xà beng đâm xuyên đùi
GĐXH - Trong quá trình lao động, bệnh nhân bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi dẫn đến sốc chấn thương nguy kịch.
Ngày 22/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp gặp tai nạn lao động nghiêm trọng.
Theo đó, bệnh nhân nam, 37 tuổi được đưa đến viện trong tình trạng nguy kịch sốc chấn thương do bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi trong quá trình lao động. Ngay sau tai nạn, người bệnh đã được sơ cứu. Tuy nhiên, do kích thước quá lớn, thanh xà beng đã được cắt ngắn để thuận tiện cho việc vận chuyển đến bệnh viện.
Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ khẩn trương tiến hành hồi sức cấp cứu, giảm đau, chống sốc, cố định chi tổn thương, đồng thời thực hiện nhanh các chỉ định cận lâm sàng cần thiết. Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, ê-kíp quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng mổ cấp cứu để kiểm tra mức độ tổn thương và phẫu thuật lấy dị vật.
BSCKII Nguyễn Mạnh Tiến – Khoa Phẫu thuật Chi dưới cho biết: Thách thức lớn nhất của ca bệnh này là dị vật đâm xuyên qua vùng đùi – nơi tập trung nhiều mạch máu lớn và các bó thần kinh quan trọng. Chỉ một thao tác thiếu thận trọng trong quá trình xử trí cũng có thể gây tổn thương thứ phát, dẫn đến chảy máu ồ ạt hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng vận động của người bệnh.
Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp đã tiến hành kiểm soát tổn thương, đánh giá toàn diện đường đi của dị vật và cẩn trọng lấy thanh xà beng ra khỏi cơ thể bệnh nhân. Ca mổ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như Chấn thương chỉnh hình, Phẫu thuật mạch máu và Gây mê hồi sức nhằm hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng, đồng thời bảo tồn các cấu trúc giải phẫu quan trọng của chi thể.
Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng quá trình xử trí kịp thời, ca phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi. Dị vật được lấy bỏ thành công, không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đến các mạch máu lớn hay các dây thần kinh chính vùng đùi.
Sau phẫu thuật, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi sát và điều trị tích cực, bao gồm sử dụng kháng sinh liều cao nhằm phòng ngừa nguy cơ nhiễm trùng và các biến chứng hậu phẫu.
Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân khi gặp tai nạn có dị vật đâm xuyên cơ thể, đặc biệt là các dị vật lớn như thanh sắt, thanh gỗ hoặc xà beng, tuyệt đối không tự ý rút dị vật tại hiện trường. Hành động này có thể làm mất tác dụng cầm máu tạm thời của dị vật, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng và làm gia tăng mức độ tổn thương các cơ quan, mạch máu, thần kinh xung quanh.
Người bị nạn cần được nhanh chóng đưa tới cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngoại khoa trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình vận chuyển, cần cố định vùng tổn thương và dị vật để hạn chế sự di lệch, qua đó giảm nguy cơ gây thêm các tổn thương thứ phát, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và tiên lượng cho người bệnh.
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