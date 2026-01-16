Mới nhất
Người đàn ông phát hiện ung thư ác tính hiếm gặp từ dấu hiệu bất thường ở chân

Thứ sáu, 10:01 16/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Chỉ đi khám vì khối u ở chân, ông Thành không ngờ mình mắc sarcoma cơ trơn – một dạng ung thư mô mềm ác tính hiếm gặp.

Khối u âm thầm lớn suốt một năm, chiếm gần 2/3 mặt sau đùi

Ông Thành cho biết, khối u xuất hiện ở mặt sau đùi trái khoảng một năm trước. Thời gian đầu, u nhỏ, không đau nên ông chủ quan, không đi khám. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u to lên nhanh, chiếm gần 2/3 mặt sau đùi trái, gây chèn ép, tê buốt chân và khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, ông Thành đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám và được chẩn đoán mắc sarcoma cơ trơn.

Người đàn ông phát hiện ung thư ác tính hiếm gặp từ dấu hiệu bất thường ở chân - Ảnh 1.

Kết quả chụp MRI cho thấy tổn thương rộng ở mặt sau đùi trái bệnh nhân. Ảnh: BVCC

TS.BS Văn Đức Minh Lý, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, sarcoma cơ trơn (ung thư mô liên kết cơ trơn) là một dạng ung thư mô mềm ác tính rất hiếm. Bệnh có thể phát triển nhanh, khả năng di căn cao và dễ tái phát, đòi hỏi phải chẩn đoán chính xác và điều trị sớm.

Trường hợp của ông Thành đặc biệt phức tạp do người bệnh đang bị suy tim và mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rung nhĩ, rối loạn lipid máu.

Ung thư chưa di căn, nhưng là ca bệnh khó

Do nguy cơ tim mạch cao, ông Thành được điều trị ổn định bệnh lý tim mạch trong hai tuần trước khi tiến hành mổ sinh thiết, làm các dấu ấn miễn dịch khối u nhằm xác định chính xác loại ung thư, làm cơ sở xây dựng chiến lược điều trị lâu dài.

Kết quả chụp CT toàn thân cho thấy ung thư chưa di căn về mặt đại thể. Hình ảnh MRI tại chỗ ghi nhận khối u rất lớn, chèn ép và xô đẩy các cấu trúc giải phẫu lân cận.

Theo bác sĩ Lý, dù u chưa di căn nhưng đây là ca bệnh rất khó: khối u lớn, nguy cơ mất máu cao khi phẫu thuật, thời gian gây mê kéo dài, trong khi người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, loạn nhịp, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, nếu không mổ, khối u sẽ tiếp tục phát triển, làm giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ di căn, đe dọa tính mạng.

4 giờ phẫu thuật, giữ chân cho người bệnh ung thư

Mục tiêu đặt ra là loại bỏ hoàn toàn khối ung thư, đồng thời bảo tồn chi thể và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Ê kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ung bướu, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Xạ trị.

Nhiều phương án dự phòng được chuẩn bị sẵn, bao gồm khả năng chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), ghép mạch nếu phải cắt bỏ động mạch đùi, cùng kế hoạch xạ trị bổ trợ sau mổ.

Sau 4 giờ phẫu thuật, khối u nặng 1,2 kg được lấy ra an toàn, diện cắt đảm bảo, lượng máu mất tối thiểu, không xảy ra biến chứng. Người bệnh không cần truyền máu, giữ được chân trái và có thể đi lại bằng nạng chỉ sau 3 ngày. Ông Thành xuất viện sau đó hai ngày.

“Dù khối u rất lớn nhưng may mắn vẫn còn ranh giới rõ, chưa xâm lấn xương đùi. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi bảo tồn được chi thể cho người bệnh”, bác sĩ Lý cho biết. Dự kiến sau 4–6 tuần, khi vết mổ ổn định, ông Thành sẽ tiếp tục được xạ trị bổ trợ.

Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu u ác tính dễ bị bỏ qua

Theo bác sĩ Lý, sarcoma cơ trơn có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy vị trí, nhưng ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, chỉ là khối u nhỏ, không đau, khiến nhiều người chủ quan.

Người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo u ác tính như: khối u cứng, to lên nhanh bất thường, thâm nhiễm da, loét da, đau tăng dần hoặc hạn chế vận động. Khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các khối u nguy hiểm.

Với sự phát triển của y học hiện nay, ung thư không còn là “bản án tử” nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Khi nghi ngờ có khối u thuộc hệ cơ xương khớp, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Bướu xương – phần mềm để được tầm soát, chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Việc phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội sống mà còn nâng cao khả năng điều trị bảo tồn chi thể, tránh phải cắt cụt như trước đây, cải thiện chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.

Loại củ được ví là "khắc tinh" của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnhLoại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

GĐXH - Củ cải được ghi nhận giàu chất chống oxy hóa và hợp chất sinh học có lợi, góp phần hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Cùng chuyên mục

Hãy ngừng ăn ngay 4 loại bữa sáng này, nếu không muốn bị ung thư

Hãy ngừng ăn ngay 4 loại bữa sáng này, nếu không muốn bị ung thư

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày, nhưng nếu chọn sai thực phẩm, bạn đang tự mở cửa cho các tế bào ung thư tấn công.

Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Loại quả 'siêu thực phẩm' bán nhiều ở chợ, người Việt nên ăn để ngăn ngừa tế bào ung thư

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Các dưỡng chất có trong ớt chuông giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, tăng cường miễn dịch và được xem là yếu tố hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư.

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ 58 tuổi đối mặt nguy cơ suy thận thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, người bệnh sỏi thận nếu không can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể tiến triển thành suy thận, gây tổn thương thận không hồi phục.

Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Tưởng chỉ là gia vị cho món 'giả cầy', hoá ra đây là 'thần dược' tiêu hoá nhưng 4 nhóm người này vẫn phải lưu ý

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Trong Đông y, củ riềng giúp trị đau bụng, đầy hơi cực nhạy. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm đối tượng nếu lạm dụng loại củ này sẽ gây phản tác dụng, thậm chí là nguy hại cho sức khoẻ.

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Muốn đón Tết 2026 với làn da căng mịn, chị em nhất định phải tránh xa 5 loại đồ uống này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người vẫn giữ thói quen uống nước ngọt mỗi ngày mà không hề hay biết rằng đồ uống này có thể thúc đẩy quá trình lão hóa, làm tăng nguy cơ tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Đặc biệt, có 5 loại nước ngọt quen thuộc càng uống nhiều càng gây hại cho sức khỏe về lâu dài.

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi nhập viện vì suy gan cấp, người bệnh đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém...

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Hóa trị đã mệt, ăn sai còn mệt hơn: 6 loại thực phẩm người bệnh ung thư nên tránh xa

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình hóa trị, cơ thể người bệnh ung thư trở nên vô cùng nhạy cảm, chỉ một lựa chọn ăn uống sai cũng có thể khiến tình trạng mệt mỏi, buồn nôn hoặc suy kiệt nặng hơn. Ít ai ngờ rằng có những thực phẩm quen thuộc lại không phù hợp trong giai đoạn này và cần được hạn chế để quá trình điều trị đạt hiệu quả tốt hơn.

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Những cơn đau gout dữ dội thường đến bất ngờ và khiến nhiều người khổ sở. Ít ai biết rằng, ngoài thuốc điều trị, việc ăn đúng thực phẩm mỗi ngày cũng có thể hỗ trợ đào thải axit uric trong máu, giúp kiểm soát gout hiệu quả và an toàn hơn.

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

BioGaia và hành trình góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe cho trẻ em Việt

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sức khỏe tiêu hóa của trẻ em chịu ảnh hưởng lớn từ điều kiện sinh hoạt hằng ngày, trong đó nguồn nước sử dụng. Ở các điểm trường vùng cao, nơi học sinh nội trú ăn ở và học tập xa gia đình, việc tiếp cận nguồn nước an toàn vẫn còn nhiều hạn chế.

Xem nhiều

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn tóc là biết?: 4 đặc điểm của mái tóc chỉ có ở người trường thọ

Sống khỏe

GĐXH - Chúng ta thường tìm kiếm bí quyết trường thọ ở những thói quen xa xôi, nhưng ít ai biết rằng mái tóc chính là "tấm gương" phản ánh chính xác sức khỏe và tuổi thọ của mỗi người.

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Người phụ nữ suy thận độ 3 thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe
Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Loại củ được ví là 'khắc tinh' của tế bào ung thư, người Việt nên ăn thường xuyên để phòng bệnh

Sống khỏe
Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe
Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Đau gout tái phát liên tục? 7 loại thực phẩm này giúp đào thải axit uric tự nhiên

Bệnh thường gặp

