Người đàn ông phát hiện ung thư ác tính hiếm gặp từ dấu hiệu bất thường ở chân
GĐXH - Chỉ đi khám vì khối u ở chân, ông Thành không ngờ mình mắc sarcoma cơ trơn – một dạng ung thư mô mềm ác tính hiếm gặp.
Khối u âm thầm lớn suốt một năm, chiếm gần 2/3 mặt sau đùi
Ông Thành cho biết, khối u xuất hiện ở mặt sau đùi trái khoảng một năm trước. Thời gian đầu, u nhỏ, không đau nên ông chủ quan, không đi khám. Tuy nhiên, theo thời gian, khối u to lên nhanh, chiếm gần 2/3 mặt sau đùi trái, gây chèn ép, tê buốt chân và khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.
Lo lắng trước những biểu hiện bất thường, ông Thành đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám và được chẩn đoán mắc sarcoma cơ trơn.
TS.BS Văn Đức Minh Lý, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, sarcoma cơ trơn (ung thư mô liên kết cơ trơn) là một dạng ung thư mô mềm ác tính rất hiếm. Bệnh có thể phát triển nhanh, khả năng di căn cao và dễ tái phát, đòi hỏi phải chẩn đoán chính xác và điều trị sớm.
Trường hợp của ông Thành đặc biệt phức tạp do người bệnh đang bị suy tim và mắc nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, rung nhĩ, rối loạn lipid máu.
Ung thư chưa di căn, nhưng là ca bệnh khó
Do nguy cơ tim mạch cao, ông Thành được điều trị ổn định bệnh lý tim mạch trong hai tuần trước khi tiến hành mổ sinh thiết, làm các dấu ấn miễn dịch khối u nhằm xác định chính xác loại ung thư, làm cơ sở xây dựng chiến lược điều trị lâu dài.
Kết quả chụp CT toàn thân cho thấy ung thư chưa di căn về mặt đại thể. Hình ảnh MRI tại chỗ ghi nhận khối u rất lớn, chèn ép và xô đẩy các cấu trúc giải phẫu lân cận.
Theo bác sĩ Lý, dù u chưa di căn nhưng đây là ca bệnh rất khó: khối u lớn, nguy cơ mất máu cao khi phẫu thuật, thời gian gây mê kéo dài, trong khi người bệnh có nguy cơ nhồi máu cơ tim, suy tim cấp, loạn nhịp, thậm chí tử vong. Tuy nhiên, nếu không mổ, khối u sẽ tiếp tục phát triển, làm giảm khả năng vận động và tăng nguy cơ di căn, đe dọa tính mạng.
4 giờ phẫu thuật, giữ chân cho người bệnh ung thư
Mục tiêu đặt ra là loại bỏ hoàn toàn khối ung thư, đồng thời bảo tồn chi thể và hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Ê kíp đã hội chẩn liên chuyên khoa gồm Chấn thương Chỉnh hình, Ung bướu, Tim mạch, Chẩn đoán hình ảnh, Ngoại Lồng ngực – Mạch máu, Gây mê hồi sức, Giải phẫu bệnh, Xạ trị.
Nhiều phương án dự phòng được chuẩn bị sẵn, bao gồm khả năng chạy ECMO (tuần hoàn ngoài cơ thể), ghép mạch nếu phải cắt bỏ động mạch đùi, cùng kế hoạch xạ trị bổ trợ sau mổ.
Sau 4 giờ phẫu thuật, khối u nặng 1,2 kg được lấy ra an toàn, diện cắt đảm bảo, lượng máu mất tối thiểu, không xảy ra biến chứng. Người bệnh không cần truyền máu, giữ được chân trái và có thể đi lại bằng nạng chỉ sau 3 ngày. Ông Thành xuất viện sau đó hai ngày.
“Dù khối u rất lớn nhưng may mắn vẫn còn ranh giới rõ, chưa xâm lấn xương đùi. Đây là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi bảo tồn được chi thể cho người bệnh”, bác sĩ Lý cho biết. Dự kiến sau 4–6 tuần, khi vết mổ ổn định, ông Thành sẽ tiếp tục được xạ trị bổ trợ.
Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu u ác tính dễ bị bỏ qua
Theo bác sĩ Lý, sarcoma cơ trơn có thể gây ra các triệu chứng khác nhau tùy vị trí, nhưng ở giai đoạn đầu thường không có biểu hiện rõ ràng, chỉ là khối u nhỏ, không đau, khiến nhiều người chủ quan.
Người dân cần đi khám sớm khi xuất hiện các dấu hiệu cảnh báo u ác tính như: khối u cứng, to lên nhanh bất thường, thâm nhiễm da, loét da, đau tăng dần hoặc hạn chế vận động. Khám sức khỏe định kỳ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm các khối u nguy hiểm.
Với sự phát triển của y học hiện nay, ung thư không còn là “bản án tử” nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Khi nghi ngờ có khối u thuộc hệ cơ xương khớp, người bệnh nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Bướu xương – phần mềm để được tầm soát, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
Việc phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội sống mà còn nâng cao khả năng điều trị bảo tồn chi thể, tránh phải cắt cụt như trước đây, cải thiện chất lượng sống lâu dài cho người bệnh.
