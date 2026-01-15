Người đàn ông suy gan cấp, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người bệnh suy gan cấp nặng trên nền viêm gan B, men gan tăng cao, rối loạn đông máu nghiêm trọng, đặc biệt tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần so với ngưỡng định lượng, đã được cứu sống và phục hồi ngoạn mục nhờ áp dụng kỹ thuật tách huyết tương bằng phương pháp ly tâm – một kỹ thuật hiện đại trong điều trị các bệnh lý gan nặng, diễn biến phức tạp.

Suy gan cấp tiến triển nhanh, nguy cơ tử vong cao

Người bệnh là ông L.V.P., trú tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu. Trước khi nhập viện khoảng hai tuần, ông đột ngột xuất hiện đau bụng vùng hạ sườn phải, kèm theo mệt mỏi nhiều, ăn uống kém, da và củng mạc mắt vàng sậm. Người bệnh được đưa vào một bệnh viện tại Lai Châu thăm khám và được phát hiện mắc viêm gan B. Tuy nhiên, dù đã điều trị, tình trạng bệnh không cải thiện mà ngày càng nặng hơn.

Sau đó, người bệnh được gia đình đưa xuống Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán suy gan cấp trên nền viêm gan B – xơ gan. Để thuận tiện, gia đình đã quyết định xin chuyển người bệnh về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để điều trị và tiện chăm sóc.

Hình ảnh túi huyết tương của người bệnh được tách ra bằng phương pháp ly tâm. Ảnh: BVCC

Tải lượng virus viêm gan B vượt ngưỡng 351 lần

Khi nhập viện, người bệnh trong tình trạng tỉnh nhưng chậm, da và niêm mạc vàng sậm rõ, xuất hiện hội chứng não gan. Các xét nghiệm cho thấy men gan tăng rất cao, chức năng gan suy giảm nặng, rối loạn đông máu nghiêm trọng. Đặc biệt, tải lượng virus viêm gan B cao hơn 351 lần so với ngưỡng định lượng, cho thấy tình trạng nhiễm virus hoạt động mạnh, nguy cơ tiến triển nhanh sang suy gan tối cấp và suy đa tạng.

Trước diễn biến nguy kịch, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc đã hội chẩn và thống nhất phác đồ điều trị tích cực, toàn diện cho người bệnh.

Áp dụng kỹ thuật tách huyết tương, “giải độc” cho bệnh nhân suy gan cấp

Người bệnh được chỉ định tách huyết tương cấp cứu bằng phương pháp ly tâm, kết hợp điều trị thuốc kháng virus viêm gan B, truyền máu và các chế phẩm máu, cùng các thuốc hỗ trợ, bảo vệ chức năng gan.

Theo các bác sĩ, tách huyết tương là biện pháp giúp loại bỏ nhanh các chất độc, bilirubin, các yếu tố viêm và sản phẩm chuyển hóa có hại ra khỏi máu, từ đó giảm gánh nặng cho gan, tạo điều kiện để gan có cơ hội hồi phục chức năng.

Sau hai tuần điều trị, tình trạng người bệnh có nhiều chuyển biến tích cực: tỉnh táo hơn, da và niêm mạc giảm vàng rõ rệt, các chỉ số chức năng gan cải thiện dần, tình trạng suy gan được kiểm soát. Người bệnh đủ điều kiện ra viện và tiếp tục điều trị thuốc kháng virus viêm gan B tại nhà, đồng thời theo dõi, tái khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bác sĩ cảnh báo viêm gan B có thể diễn tiến âm thầm nhưng hậu quả nặng nề

TS.BS Hà Thị Bích Vân – Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Chống độc cho biết, suy gan cấp là một cấp cứu y tế đặc biệt nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh trong thời gian ngắn nếu không được điều trị kịp thời.

“Việc áp dụng kỹ thuật tách huyết tương bằng phương pháp ly tâm giúp loại bỏ nhanh các chất độc và yếu tố gây viêm trong máu, giảm gánh nặng cho gan, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, đặc biệt ở những trường hợp suy gan cấp có nguy cơ tiến triển suy đa tạng”, TS.BS Hà Thị Bích Vân nhấn mạnh.

Bác sĩ cũng lưu ý, viêm gan B là bệnh lý có thể diễn tiến âm thầm trong thời gian dài nhưng để lại hậu quả rất nặng nề nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách.

Người dân cần chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát viêm gan virus, tuân thủ điều trị và tái khám theo chỉ định của bác sĩ. Khi xuất hiện các dấu hiệu như vàng da, mệt mỏi kéo dài, chán ăn, đau vùng gan…, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.