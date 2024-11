Người đàn ông suýt bị lừa vì kẻ mạo danh công an

Công an xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vừa phối hợp ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng đối với ông L.X.H. (trú tại xã Kỳ Lợi).

Theo đó, đối tượng xấu thông qua thủ đoạn mạo danh cơ quan công an thông báo ông H. có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy, do Công an TP Hà Nội đang điều tra.

Sau khi tạo lòng tin, các đối tượng yêu cầu ông H. cung cấp số tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, lực lượng công an kịp thời cảnh báo, thông tin giúp ông H. chủ động trong nhận diện thủ đoạn của tội phạm, không bị thiệt hại về tài sản và tổn hại về tình thần.