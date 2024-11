Sập bẫy vì chiêu trò lừa đảo, bán xe máy, ô tô phát mãi

Cẩn trọng khi mua xe phát mãi

Ngày 7/11, Công an Nghệ An cho biết, thời gian qua xuất hiện nhiều vụ lừa đảo liên quan đến việc bán xe máy, ô tô phát mãi. Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng lòng tin của người dân vào những chương trình bán đấu giá, phát mãi tài sản từ các cơ quan công quyền, tạo ra những chiêu thức tinh vi để dụ dỗ nạn nhân.

Hình ảnh về các phương tiện xe máy được các đối tượng đăng tải nhằm dẫn dụ khách hàng sập bẫy.

Theo đó, hàng trăm quảng cáo rao bán xe máy, ô tô trên mạng xã hội với những lời chào mời hấp dẫn như xe công an thanh lý, xe ngân hàng thanh lý. Những đối tượng lừa đảo này còn lập cả hội nhóm để tìm kiếm nạn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng hay giả danh nhân viên của các cơ quan nhà nước hoặc liên quan đến lực lượng công an, ngân hàng để tạo lòng tin cho người dân. Đồng thời, đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội, quảng cáo rằng có nguồn xe máy, ô tô từ việc phát mãi, thanh lý với giá rẻ hơn thị trường. Những chiếc xe được quảng cáo có giấy tờ hợp pháp, đầy đủ và thường là xe của các cơ quan nhà nước hoặc các cá nhân vướng vào nợ xấu.

Sau khi thu hút được sự quan tâm của người mua, các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển một khoản tiền cọc để giữ xe hoặc làm thủ tục nhận xe. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền cọc, chúng sẽ lập tức cắt đứt mọi liên lạc hoặc tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền với nhiều lý do khác nhau như phí dịch vụ, phí vận chuyển, phí làm thủ tục pháp lý...

Để tạo niềm tin cho khách hàng những kẻ lừa đảo này còn sử dụng kỹ thuật tinh vi để làm giả nhiều loại giấy tờ như: chứng nhận đăng kiểm, đăng ký xe, chứng nhận xe phát mãi của các tổ chức cho đến hóa đơn mua bán. Các giấy tờ này được in ấn và đóng dấu như thật, khiến người dân khó có thể phân biệt.

Dính bẫy vì ham rẻ

Điển hình, vào ngày 26/9, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Phúc (SN 1997, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Duy Phúc tại cơ quan công an.

Đối tượng Phúc làm nghề mua bán xe ô tô cũ nên thường xuyên giao dịch mua bán xe với nhiều người trên cả nước. Từ đầu năm 2024, do đánh bạc thua tiền và làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều người nên đối tượng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình mua bán xe cũ giá rẻ, Phúc đã nhận tiền để mua bán xe cho một số người. Tuy nhiên, đối tượng không mua được các xe ô tô như thỏa thuận và đã sử dụng số tiền của những người mua xe để trả nợ. Do không có khả năng trả lại tiền, Phúc đã đưa ra nhiều thủ đoạn gian dối như gửi hình ảnh xe ô tô tương tự với yêu cầu của khách hàng và đang vận chuyển giao cho khách hàng, gửi hóa đơn chuyển tiền giả để lừa đã mua xe. Sự việc vỡ lở, Phúc bỏ trốn và bị cơ quan chức năng bắt giữ sau đó.

Đây là vụ án điển hình trong nhiều vụ việc lừa đảo bán hàng trực tuyến được phát hiện và xử lý kịp thời bởi cơ quan công an. Tuy nhiên, do sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin và không gian mạng, các thủ đoạn lừa đảo bán hàng trực tuyến cũng ngày càng phong phú và biến hóa.

Các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham rẻ của người tiêu dùng để dụ dỗ họ mua các sản phẩm giảm giá, khuyến mãi, quà tặng hoặc các sản phẩm cao cấp, hiếm có nhưng lại có giá rẻ bất thường. Sau khi nhận được tiền cọc hoặc toàn bộ số tiền thanh toán của khách hàng, các đối tượng lừa đảo sẽ không giao hàng hoặc giao hàng sai chất lượng, sai mẫu mã và từ chối hoàn trả tiền.

Tang vật chuyên án cơ quan công an thu giữ về chiêu trò là giả giấy tờ ô tô để lừa đảo.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, các giao dịch liên quan đến tài sản phát mãi, thanh lý thường được tổ chức công khai, minh bạch thông qua các kênh thông tin chính thống, không bao giờ yêu cầu người mua phải chuyển tiền trước khi xem xét tài sản. Vì vậy, người dân cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo.

Ngoài ra, người dân khi có nhu cầu mua ô tô, mô tô thanh lý giá rẻ, cần tìm hiểu kỹ các thông tin về ô tô và người bán. Đến trực tiếp những đơn vị, trụ sở cơ quan để tìm hiểu kỹ thông tin về việc có đúng là các tổ chức, đơn vị đó đang có nhu cầu thanh lý ô tô giá rẻ hay không.

Nên đến các showroom và phải tìm hiểu kỹ về giá cả thị trường xe cũ. Tìm hiểu rõ nguồn gốc cũng như tính pháp lý của chiếc xe. Kiểm tra xe phải có giấy tờ đầy đủ, đăng ký, đăng kiểm, số khung, số máy có trùng khớp với số ghi trong giấy tờ hay không. Khi giao dịch, phải có hợp đồng mua bán, giấy tờ tùy thân, địa chỉ của người bán.

Khi mua xe cũ, để tránh rủi ro, người mua nên sang tên tại văn phòng công chứng và đăng ký sang tên tại Cơ quan Cảnh sát giao thông. Khi không may bị lừa, cần trình báo ngay cho cơ quan công an để được giải quyết.

Bắt tạm giam 5 đối tượng lừa đảo mua bán căn hộ Ngày 6/11, Công an quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.