Tiểu thương lý giải nguyên nhân giá dâu tây rẻ bất ngờ, 'nhuộm đỏ' chợ Việt
GĐXH - Dâu tây đang được bán tràn ngập thị trường với mức giá rẻ bất ngờ, chỉ khoảng vài chục nghìn đồng/kg.
Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), những ngày gần đây, tại nhiều cửa hàng bán hoa quả, chợ dân sinh và "chợ mạng" đang bày bán la liệt mặt hàng dâu tây Sơn La với đủ các kích cỡ khác nhau. Theo các tiểu thương, tùy vào chất lượng của dâu tây sẽ có giá bán khác nhau, dao động từ 70.000 – 200.000 đồng/kg, dự báo càng vào chính vụ giá sẽ càng rẻ.
Dâu tây từ lâu là một thức quả nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Dâu tây Việt Nam có hương vị thơm ngon, đỏ mọng bắt mắt, chua ngọt vừa phải, đặc biệt là có thể chế biến thành nhiều món ngon, tốt cho sức khỏe.
"Trẻ con nhà tôi rất thích món dâu tây, vì vậy cứ đến mùa là tôi mua về liên tục để chế biến các món kem, bánh, mứt. Dâu tây Việt nam có một mùi thơm rất đặc trưng, vị ngọt, giá lại rẻ. Thời điểm này năm trước giá dâu tây vẫn rất đắt nhưng không hiểu sao năm nay rẻ bất ngờ. Giờ chỉ có vài chục nghìn đồng/hộp, vì vậy tranh thủ tôi đặt cả chục kg về vừa để gia đình ăn vừa để mang đi tặng.", chị Đoàn Hương (Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ.
Lý giải về giá của dâu tây rẻ bất ngờ, nhiều người bán hàng chia sẻ, dâu tây Sơn La đang vào chính vụ, dâu chín rộ, đỏ mọng và ngày càng có nhiều đơn vị cung cấp hàng ra thị trường nên giá rẻ nhiều so với trước đây.
"Nhiều năm trở lại đây, nguồn cung dâu tây trong nước dồi dào vì thế mà giá thành cũng phải chăng hơn. Cứ đến giai đoạn cuối năm là dâu tây bắt đầu chín rộ, thời tiết thuận lợi nên sản lượng cung cấp ra thị trường rất lớn. Tuy nhiên, dâu tây chỉ chín rộ trong một khoảng thời gian ngắn nên giá cả cũng sẽ có biến động. Nếu tiểu thương nhập được hàng giá rẻ thì cũng sẽ bán rẻ, còn nhập cao sẽ bán tăng thêm một vài giá.
Trên thị trường đang bày bán rất nhiều loại dây tây khác nhau và được nhập cũng từ đủ các nguồn cung khác nhau. Vì vậy, để mua được hàng đảm bảo, chất lượng, người tiêu dùng nên chọn địa chỉ uy tín, hàng có nguồn gốc rõ ràng để mua, tránh mua hàng trôi nổi sẽ có những trải nghiệm không được thoải mái", anh Trần Dương (chủ một cửa hàng hoa quả tại Ba Đình, Hà Nội) cho hay.
Cách phân biệt dâu tây Sơn La và Trung Quốc chủ yếu là qua hình dáng và kích thước. Thông thường dâu tây Sơn La quả to, nhỏ không đều, người bán thường phân thành nhiều loại theo kích thước để bán theo hộp 0.5kg.
Bên cạnh đó, dâu tây Sơn La quả hình oval, to ở phần cuống và thuôn ở phần đuôi, màu đỏ tươi, quả căng mọng. Trong khi đó dâu tây Trung Quốc quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng. Đặc biệt, dâu tây Trung Quốc có cuống dài, lá thường héo.
Về mùi vị, dâu tây Sơn La có mùi thơm đặc trưng, vị ngọt và chua thanh nhẹ còn dâu tây Trung Quốc nhạt và xốp. Dâu tây Mộc Châu có phần thịt quả màu đỏ nhạt, xen lẫn màu trắng. Còn dâu tây Trung Quốc có màu đỏ đậm hơn, phần màu trắng bên trong rất ít.
Đặc biệt, dâu tây Sơn La không bảo quản được lâu, nhanh hỏng, nếu để 2 ngày sẽ bị thâm, lá héo. Trái ngược với dâu Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi.
Dâu tây "nhuộm đỏ" chợ Việt, giá rẻ bất ngờ.
