Người dân tự nguyện giao nộp hàng trăm khẩu súng các loại

Vừa qua, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với chính quyền xã Sơn Kim 2 tổ chức tuyên truyền quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo cho hàng trăm người dân trên địa bàn.

Người dân tự nguyện giao nộp nhiều khẩu súng.

Cùng với việc phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật, lực lượng chức năng cũng vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Người dân xã Sơn Kim 2 đã tự nguyện giao nộp 6 khẩu súng tự chế, 100 nòng súng hơi khí nén nạp sẵn (PCP), 32 viên đạn quân dụng, 14 viên đạn chì, 1 hộp pháo hoa nổ.

Tại xã Thạch Khê, chỉ tính riêng đợt cao tấn công trấn áp tội phạm bảo về đại hội Đảng các cấp, Công an xã Thạch Khê đã tuyên truyền vận động, thu hồi 7 súng cồn tự chế, 1 súng kíp tự chế, 2 kiếm tự chế và 1,5kg tiền chất chế tạo pháo.

Được biết, từ đầu năm đến nay, công an phường, xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận từ người dân giao nộp 442 khẩu súng các loại, 250 vũ khí thô sơ, 103 linh kiện súng, 19 quả lựu đạn, 9,85 kg thuốc nổ, 1.303 viên đạn, 866 kg pháo, 2.878 quả pháo, 75,6 kg thuốc pháo, 18,47 kg tiền chất thuốc pháo.