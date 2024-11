Nữ siêu mẫu phim 'Sex and the City' U60 viên mãn bên chồng kém 16 tuổi, bí mật hạnh phúc ở đây

Cách đây ít lâu, trong một lần xuất hiện trên thảm đỏ vào tháng 9, sao phim "Sex and the City" đã tiết lộ về chìa khóa cho một cuộc hôn nhân thành công. “Chúng tôi đã ở bên nhau sáu năm và một khi chúng tôi đạt được cột mốc bảy năm thì tôi nghĩ đó đã là thành công lắm rồi”, Heidi Klum nói với The New York Post trên thảm đỏ đêm chung kết “America’s Got Talent” ngày 27/9.