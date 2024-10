Người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng – Hồ Hoài Anh nói về quyết định đình chỉ vụ án ở Tây Ban Nha

Mới đây, trên trang cá nhân của chị Trần Trà My - người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh kể từ khi xảy ra vụ việc ở Tây Ban Nha đã thông báo về Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) gửi cho hai nghệ sĩ.



Theo lời chị Trần Trà My, tháng 7/2024, Toà án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. "Và mãi đến ngày hôm nay, khi cầm trên tay Quyết định lưu hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện được Toà án Palma de Mallorca gửi cho hai anh, tôi mới viết ra những điều này một cách công khai, với tư cách là người hỗ trợ, phiên dịch cũng như người theo suốt vụ việc từ những ngày đầu tiên", chị Trần Trà My viết.

Chị Trần Trà My và hai nghệ sĩ Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng (ảnh FBNV).

Nói về ý nghĩa của quyết định này, người hỗ trợ pháp lý cho Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng chia sẻ: "Về nguyên tắc "suy đoán vô tội" trong pháp luật Tây Ban Nha, và cả pháp luật Việt Nam được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự "Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự, thủ tục do Bộ luật này quy định và có bản án kết tội của toà án đã có hiệu lực pháp luật".

Được biết, chị Trần Trà My học luật và sinh sống tại Tây Ban Nha, được hai nghệ sĩ lựa chọn là người hỗ trợ pháp lý từ những ngày đầu khi xảy ra vụ việc vào tháng 7/2022.

"Anh Hồng Đăng và anh Hoài Anh, chúng ta từ những người xa lạ không quen biết, từ bài viết của em về quy trình tố tụng của cơ quan tư pháp Tây Ban Nha được nhà báo Vũ Mạnh Cường chia sẻ cách đây 2 năm, đã gặp gỡ, trao đổi và đồng hành cùng nhau trong suốt chặng đường đi tìm công lý. Có những buổi phân tích, nói chuyện với Luật sư Tây Ban Nha, những thời điểm chúng ta cũng hoang mang và dự tính những diễn biến có thể xảy ra, nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua khi cơ quan điều tra không đưa ra được bất kỳ bằng chứng nào buộc tội hai anh. Ngay khi các anh trở về Việt Nam vào đầu tháng 08 năm 2022, ba anh em đã rất vui mừng, nhưng vẫn thận trọng chưa thông báo trên truyền thông khi vụ việc vẫn còn chưa ngã ngũ.

Và cuối cùng sau khoảng thời gian dài chờ đợi, niềm tin của chúng ta đã đúng", Trần Trà My viết trên trang cá nhân.

Sau 2 năm, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng được người hỗ trợ pháp lý thông tin "tòa án Tây Ban Nha đã đình chỉ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội".

Bên dưới bài đăng của chị Trần Trà My, nhiều bạn bè đã bày tỏ sự vui mừng khi cuối cùng mọi việc đã được sáng tỏ, hai nghệ sĩ mà họ yêu mến đã được trả lại sự thật. "Quá tuyệt em ạ. Các bạn Hồ Hoài Anh, Hồng Đăng và những người hâm mộ đã nhẹ lòng rồi"; "Tuyệt vời quá nàng ơi. Cuối cùng 2 anh cũng được minh oan"; "Tuyệt vời quá! May mắn Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh được trả lại sự trong sạch"… là những bình luận của khán giả.

Đa số cũng hi vọng sau sự việc được làm sáng tỏ này, hai nghệ sĩ sẽ quay trở lại với nghệ thuật. Đặc biệt là với Hồng Đăng, sau sự việc ở Tây Ban Nha, anh dừng hoạt động ở Nhà hát kịch Hà Nội và cho đến nay vẫn chưa tham gia bất kỳ một hoạt động nghệ thuật nào. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh vẫn âm thầm thực hiện các dự án âm nhạc. Gần đây nhất là ngày 15/10, nam nhạc sĩ thực hiện show từ thiện 'Hồi sinh' nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào Lào Cai chịu ảnh hưởng của bão lũ, sạt lở do cơn bão số 3 gây ra.

