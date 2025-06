Người phụ nữ 53 tuổi suýt mất mạng do nhồi máu động mạch mạc treo từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Bà N.T.H. L (53 tuổi, Tây Ninh) bị đau bụng gián đoạn, cơn đau lặp đi lặp lại trong vòng hai ngày. Nghĩ là đau bụng bình thường nên bà ráng chịu đựng. Cho đến 1 giờ trước khi nhập viện, bà L. đột ngột đau bụng trở nặng, cơn đau dữ dội nên gia đình cấp tốc đưa bà đến BVĐK Xuyên Á cấp cứu.

Ảnh BVCC

Tiếp nhận người bệnh tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ thăm khám nhận thấy có đề kháng bụng nên nghi ngờ tình trạng nhiễm trùng nặng ở ổ bụng. Lập tức, người bệnh được chỉ định chụp CT ổ bụng, kết quả ghi nhận đoạn ruột non có dấu hiệu thiếu máu, người bệnh đang trong nguy kịch sốc nhiễm trùng. Không thể chần chừ, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát đã quyết định mổ khẩn để giải quyết đoạn ruột non bị hoại tử do thiếu máu, kịp thời cứu người bệnh khỏi nguy cơ đe dọa tính mạng.

BS.CKI. Nguyễn Trương Vĩnh Xuân - Khoa Ngoại Tổng quát chia sẻ: "Trong quá trình phẫu thuật, thông qua màn hình nội soi, ekip quan sát thấy ổ bụng người bệnh có đoạn ruột non bị hoại tử do thiếu máu nên chúng tôi đã tiến hành cắt bỏ đoạn ruột đó cũng như cắt bỏ mạc treo bị thiếu máu phù nề, sau đó nối hai đoạn ruột lành lại với nhau. Đoạn ruột bị hoại tử với kích thước gần 20cm đã được cắt bỏ, loại khỏi nguy cơ nhiễm trùng ruột gây nhiễm trùng máu."

Sau mổ, bệnh nhân L. được chăm sóc đặc biệt tại Khoa Hồi sức tích cực để giải quyết ổn thỏa tình trạng sốc nhiễm trùng. Qua 5 ngày điều trị tích cực bằng kháng sinh, sức khỏe bà dần ổn định, bà được chuyển về Khoa Ngoại Tổng quát để theo dõi. Hiện tại bà đã trở lại sinh hoạt, ăn uống bình thường, vết mổ khô, không còn đau bụng.

