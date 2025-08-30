Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng

Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh nữ 20 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) nhập viện do cộm nhức, đỏ mắt, nhìn kém.

Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng. Theo người bệnh cho biết, bản thân bị cận nhưng do đặc thù công việc, người bệnh sử dụng kính áp tròng cả ngày và chỉ tháo ra khi đi ngủ. Người bệnh đã duy trì việc thường xuyên đeo kính áp tròng được 4 năm nay.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo ThS.BS.Đặng Thị Phương – Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.

Hiện sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng mắt được cải thiện, nhưng cần theo dõi chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến thị lực về sau.

Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, không đeo quá lâu, không sử dụng chung kính với người khác và cần thay dung dịch ngâm kính hằng ngày.

Khi có biểu hiện đau, đỏ, cộm, mờ mắt cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.