Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròng
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Thông tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, các bác sĩ tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp người bệnh nữ 20 tuổi (phường Yên Tử - Quảng Ninh) nhập viện do cộm nhức, đỏ mắt, nhìn kém.
Qua thăm khám, người bệnh được chẩn đoán loét giác mạc do nhiễm khuẩn, nguyên nhân liên quan đến việc đeo kính áp tròng. Theo người bệnh cho biết, bản thân bị cận nhưng do đặc thù công việc, người bệnh sử dụng kính áp tròng cả ngày và chỉ tháo ra khi đi ngủ. Người bệnh đã duy trì việc thường xuyên đeo kính áp tròng được 4 năm nay.
Theo ThS.BS.Đặng Thị Phương – Khoa Mắt, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí, việc đeo kính áp tròng thường xuyên mà không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng loại kính áp tròng kém chất lượng là những yếu tố nguy cơ gây viêm giác mạc. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây loét giác mạc, sẹo giác mạc, suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa vĩnh viễn.
Hiện sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định, tình trạng mắt được cải thiện, nhưng cần theo dõi chặt chẽ tránh ảnh hưởng đến thị lực về sau.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo người dân khi sử dụng kính áp tròng cần tuân thủ hướng dẫn vệ sinh, không đeo quá lâu, không sử dụng chung kính với người khác và cần thay dung dịch ngâm kính hằng ngày.
Khi có biểu hiện đau, đỏ, cộm, mờ mắt cần đến cơ sở y tế chuyên khoa mắt để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh biến chứng có thể xảy ra.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 2 ngày trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biểnY tế - 4 ngày trước
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Trái tim chàng trai 33 tuổi cứu bệnh nhân 60 tuổi thoát cửa tửY tế - 5 ngày trước
Người đàn ông 60 tuổi từng nhiều lần lỡ hẹn ghép tim, nay được hồi sinh sự sống nhờ trái tim hiến tặng từ bệnh nhân chết não 33 tuổi.
Trao bằng tốt nghiệp cho gần 1.000 sinh viên Học viện Y – Dược học cổ truyền Việt NamY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Ngày 21/8, tại Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam (Hà Nội), gần 1.000 sinh viên chính thức được trao bằng tốt nghiệp bác sỹ YHCT, bác sỹ y khoa, dược sỹ.
Từ nước ngoài trở về, người phụ nữ rơi vào hôn mê, nguy cơ tử vong caoY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xác định mắc sốt rét ác tính thể não, suy đa tạng, sốc, tiên lượng rất xấu.
Người đàn ông trẻ không qua khỏi do đột quỵ sau bữa cơm trưaY tế - 1 tuần trước
Khi nghỉ ngơi sau bữa cơm, người đàn ông trẻ bất ngờ đổ gục, co giật và rơi vào hôn mê sâu. Bác sĩ chẩn đoán đột quỵ não và bệnh nhân đã không qua khỏi.
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớmY tế
Người đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.