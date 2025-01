Người phụ nữ bất ngờ phát hiện tắc ruột, hoại tử ruột từ dấu hiệu rất nhiều người mắc phải

Bất ngờ loại quả khiến người đàn ông 60 tuổi bị hoại tử ruột, ăn theo cách này vừa tránh được sai lầm vừa tốt cho sức khỏe GĐXH - Một trong 3 sai lầm khiến người đàn ông 60 tuổi phải cắt bỏ ruột non là ăn quá nhiều ổi cứng và giòn, lại còn thường xuyên ăn cả phần ruột chứa nhiều hạt bên trong...

Theo thông tin từ BVĐK Xuyên Á, vừa qua, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Quá của bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân 70 tuổi bị lồng ruột do u manh tràng hiếm gặp.

Bệnh nhân là bà T .T. T (70 tuổi, Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng quặn từng cơn, buồn nôn, bí đại tiện, bụng chướng. Được biết, người bệnh mắc nhiều bệnh lý nền như xuất huyết não, suy thượng thận, tràn dịch đa màng đang được điều trị nội khoa.

Người bệnh bị lồng ruột hồi manh tràng do khối u manh tràng. Ảnh: BVCC

Dựa trên triệu chứng bệnh, các bác sĩ nhận định đây là bệnh cảnh tắc ruột điển hình ở bệnh nhân lớn tuổi do khối u ống tiêu hóa. Người bệnh được chỉ định chụp CT-Scanner bụng chậu phát hiện một khối lồng ruột non vào đại tràng tại góc hồi - manh tràng, khối lồng hồi manh tràng do u có kích thước 5,45x5,37cm.

Từ kết quả cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị lồng ruột hồi manh tràng do khối u manh tràng và quyết định phẫu thuật cấp cứu cắt đoạn ruột lồng để điều trị nguyên nhân, giải quyết tình trạng lồng ruột trước khi xuất hiện dấu hiệu hoại tử đoạn ruột bị lồng do thiếu máu.

Trong quá trình phẫu thuật, các phẫu thuật viên đã cắt đoạn đại tràng phải và hồi tràng dưới chỗ lồng gần 15cm, đưa hai đầu ruột ra làm hậu môn nhân tạo.

Sau 10 ngày điều trị, hiện tại tình trạng bệnh nhân đã ổn định, ăn uống tốt, có thể ngồi trò chuyện cùng người thân. Dự kiến sau khi xuất viện, bệnh nhân sẽ được tái khám định kỳ để đánh giá thể trạng và các nguy cơ trước khi quyết định phẫu thuật nối 2 đoạn ruột đã làm hậu môn nhân tạo để phục hồi lưu thông tiêu hóa.

Theo BS.CKI. Phạm Minh Tiến – Khoa Ngoại Tổng Quát cho biết: "Đây là trường hợp biến chứng của khối u đường tiêu hóa dẫn đến bệnh cảnh lồng ruột, dễ diễn tiến nặng gây nguy cơ hoại tử ruột do thiếu máu. Bệnh nhân T. lớn tuổi, có nhiều bệnh nền phức tạp, nguy cơ chu phẫu cao nên người bệnh đã được các chuyên khoa liên quan phối hợp điều trị sát sao trước, trong và sau mổ."