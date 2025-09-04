Người đàn ông suýt chết vì vết xước nhỏ ở đùi
GĐXH - Sau khi bị gai đâm, vùng đùi phải của bệnh nhân hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước. Tại bệnh viện, bệnh nhân phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.
Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, vừa qua, các bác sĩ đơn vị này đã tiếp nhận một bệnh nhân nguy kịch từ một vết xước nhỏ ở đùi.
Theo đó, ông L.V.T (51 tuổi, ở Sơn La) được đưa đến viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.
Khai thác tiền sử được biết, một tuần trước khi nhập viện, trong lúc đi làm ruộng, ông T. vô tình bị gai đâm vào đùi. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, ông chủ quan bỏ qua, không xử lý. Vài ngày sau, vùng đùi bắt đầu sưng đau, da chuyển màu đen, nổi bọng nước lớn. Khi tình trạng ngày một nặng, ông mới vội vã đi khám.
Tại bệnh viện tuyến dưới, bác sĩ chẩn đoán ông bị viêm mô bào, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng và lập tức chuyển ông về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Tại Trung tâm Hồi sức tích cực, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, suy đa tạng, vùng đùi phải hoại tử đen, nổi nhiều bọng nước, có bọng nước kích thước tới 10x10 cm. Ông T. phải dùng kháng sinh liều cao, vận mạch, lọc máu liên tục và hỗ trợ thở máy.
BS Mạc Duy Hưng, Trung tâm Hồi sức tích cực cho biết, căn bệnh mà ông T. mắc phải có tên gọi là viêm cân mạc hoại tử (viêm mô tế bào). Đây là tình trạng nhiễm khuẩn cực kỳ nguy hiểm. Vi khuẩn có thể xâm nhập qua vết thương hở, tiết độc tố phá hủy da, tổ chức dưới da và cân cơ. Người bệnh dễ rơi vào nhiễm trùng huyết, sốc, suy đa tạng, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được cấp cứu kịp thời.
Mặt khác, do bệnh nhân mắc Gout nhiều năm mà không theo dõi điều trị đúng nên sức đề kháng kém hơn người bình thường. Chỉ một vết thương ngoài da không được sát khuẩn đã khiến nhiễm trùng lan rộng, nguy cơ tử vong rất cao.
Sau hơn 10 ngày điều trị tích cực, ông T. may mắn qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân đã cai thở máy, vùng đùi được làm sạch hoại tử, các mô tế bào dần hồng trở lại.
Từ trường hợp này, các chuyên gia khuyến cáo, những người có sức đề kháng yếu như người cao tuổi, đái tháo đường, xơ gan, nghiện rượu, dùng corticoid lâu ngày… càng dễ bị vi khuẩn tấn công. Khi lao động trong môi trường bẩn, cần bảo hộ để tránh trầy xước. Nếu có vết thương, hãy sát trùng ngay và đi khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, tránh biến chứng có thể xảy ra.
Người phụ nữ đi cấp cứu với cẳng chân bị đứt rờiY tế - 7 phút trước
GĐXH - Trong lúc làm nương rẫy, bệnh nhân không may bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng và cắt đứt rời cẳng chân, phải nhập viện cấp cứu khẩn.
Nam kỹ sư liệt tứ chi vì sai lầm khi nhậu cùng bạnY tế - 4 ngày trước
Nam kỹ sư trẻ được người thân đưa đến viện trên băng ca với tình trạng liệt tứ chi, nẹp cổ và mất ngôn ngữ do tai nạn sau bữa nhậu với bạn.
Xúc động câu chuyện con trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bốY tế - 4 ngày trước
GĐXH - Cuối tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 5 ca ghép gan từ người hiến sống, cứu sống. Trong đó xúc động nhất là câu chuyện chàng trai 19 tuổi hiến một phần gan cứu bố.
Cô gái 20 tuổi ở Quảng Ninh nhập viện vì sai lầm khi đeo kính áp tròngY tế - 5 ngày trước
GĐXH - Sau 4 năm thường xuyên đeo kính áp tròng cả ngày, chỉ tháo ra khi ngủ, bệnh nhân được chẩn đoán loét giác mạc.
Đau bụng dữ dội khi mang thai, người phụ nữ được phát hiện mắc viêm tụy cấpY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, viêm tụy cấp do triglycerid tăng quá cao có thể dẫn đến sốc, suy đa tạng, tắc mạch.., ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh và thai nhi.
Báo động đỏ toàn viện cứu nam thanh niên 17 tuổi đa chấn thương nặng do tai nạn giao thôngY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một ca đa chấn thương cực kỳ nguy kịch, nếu không được xử trí kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong trong thời gian ngắn.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 62 tuổi bị đục thủy tinh thể và cườm nước nặng không còn đáp ứng điều trị nội khoaY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Đây là bệnh nhân vừa bị đục thủy tinh thể, vừa bị glaucoma nặng không còn đáp ứng với điều trị nội khoa được phẫu thuật thành công nhờ phương pháp đặt PGI.
Sai lầm sau phẫu thuật suốt 2 năm khiến người đàn ông phải lọc máu cấp cứuY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Sau phẫu thuật, bệnh nhân không đi tái khám để rút sonde vì cho rằng sức khỏe bình thường, dù được bác sĩ và gia đình nhắc nhở nhiều lần.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế - 1 tuần trước
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.
Bệnh xá đảo Trường Sa cấp cứu thành công ngư dân bị đột quỵ trên biểnY tế - 1 tuần trước
Bệnh nhân Nguyễn Văn Lai được đưa đến Bệnh xá đảo Trường Sa, thuộc Đặc khu Trường Sa cấp cứu trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được nhưng liệt nửa người phải, nói ngọng, méo miệng, huyết áp cao.
Lốc xoáy kinh hoàng ở Ninh Bình: Bệnh viện tiếp nhận 15 người cấp cứu trong đêm, 1 nạn nhân tử vongY tế
GĐXH - Chỉ trong vài giờ sau trận lốc xoáy, Bệnh viện Đa khoa Hà Nam đã tiếp nhận 15 ca cấp cứu khẩn, trong đó có 1 nạn nhân tử vong.