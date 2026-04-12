Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Chủ nhật, 10:26 12/04/2026 | Dân số và phát triển
M.H (th)
GĐXH - Hẹp bao quy đầu không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn có thể làm tăng nguy cơ ung thư dương vật nếu kéo dài và không được xử lý đúng cách.

Không ít nam giới xem nhẹ tình trạng hẹp bao quy đầu, cho rằng chỉ là vấn đề “tế nhị” không đáng lo. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp ung thư dương vật phát hiện muộn có liên quan đến tình trạng này kéo dài nhiều năm mà không được xử trí. 

Việc chủ quan, ngại thăm khám khiến viêm nhiễm tái diễn, âm thầm làm tăng nguy cơ biến đổi ác tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.

Vì sao hẹp bao quy đầu làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Một ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC

Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, các nghiên cứu cho thấy hẹp bao quy đầu có liên quan chặt chẽ đến ung thư dương vật xâm lấn, với nhiều cơ chế tác động:

Viêm mạn tính kéo dài: Bao quy đầu không tuột xuống được khiến vi khuẩn tích tụ, gây viêm tái đi tái lại. Tình trạng viêm kéo dài làm tổn thương tế bào liên tục, tăng nguy cơ biến đổi bất thường.

Tăng nguy cơ nhiễm HPV: Virus HPV (Human Papillomavirus), đặc biệt là type 16, là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dương vật. Môi trường ẩm và viêm kéo dài ở người hẹp bao quy đầu tạo điều kiện cho virus tồn tại và xâm nhập sâu hơn vào niêm mạc.

Liên quan đến lichen xơ cứng: Đây là bệnh da mạn tính có thể gây xơ hóa và hẹp bao quy đầu. Tình trạng này kết hợp với viêm kéo dài làm tăng nguy cơ chuyển dạng ác tính.

Cắt bao quy đầu có phòng ngừa được ung thư dương vật?

Nhiều nghiên cứu dịch tễ cho thấy nam giới được cắt bao quy đầu từ nhỏ có tỷ lệ ung thư dương vật thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần thực hiện thủ thuật này.

Việc cắt bao quy đầu thường được chỉ định khi có hẹp bao quy đầu bệnh lý, viêm tái phát hoặc biến chứng. Quan trọng hơn là kiểm soát viêm và giữ vệ sinh tốt.

Dấu hiệu ung thư dương vật cần đi khám sớm

Ung thư dương vật có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Nam giới nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu:

- Vết loét ở quy đầu không lành sau vài tuần.

- Mảng đỏ, mảng trắng hoặc tổn thương sùi bất thường

- Chảy dịch hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân, mùi hôi kéo dài vùng kín.

- Hạch bẹn to

Phòng ngừa ung thư dương vật bằng cách nào?

Ung thư dương vật có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Nam giới nên duy trì vệ sinh vùng kín đúng cách, khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, điều trị triệt để viêm bao quy đầu và quan hệ tình dục an toàn. 

Việc tiêm vaccine HPV cũng có thể được cân nhắc theo tư vấn của bác sĩ.

Ung thư dương vật là gì?

Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, phần lớn ung thư dương vật là ung thư biểu mô tế bào vảy, xuất phát từ lớp da và niêm mạc phủ ở quy đầu hoặc mặt trong bao quy đầu. Bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhưng không loại trừ người trẻ.

Ở giai đoạn sớm, tổn thương có thể chỉ là một vết loét nhỏ, mảng đỏ hoặc nốt sùi ở quy đầu. Tuy nhiên, do vị trí nhạy cảm và tâm lý e ngại, nhiều người chậm đi khám khiến bệnh tiến triển âm thầm.

Hẹp bao quy đầu là gì?

Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn để lộ quy đầu khi dương vật cương hoặc ngay cả lúc bình thường. Ở trẻ nhỏ, đây có thể là hiện tượng sinh lý, nhưng nếu kéo dài đến tuổi trưởng thành, đặc biệt kèm viêm tái phát, thì được xem là bệnh lý.

Tình trạng này khiến việc vệ sinh vùng kín trở nên khó khăn, tạo điều kiện cho bựa sinh dục và vi khuẩn tích tụ, duy trì môi trường ẩm ướt dễ gây viêm nhiễm kéo dài.

Người phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ quaNgười phụ nữ 67 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư thận giai đoạn sớm từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Qua siêu âm và nội soi, ngoài tình trạng viêm dạ dày, bác sĩ phát hiện thêm một khối u kích thước khoảng 15 mm ở thận trái - nghi ngờ ung thư thận giai đoạn sớm.

Tin liên quan

Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ phát hiện ung thư tuyến giáp từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

U bã đậu 10 năm bất ngờ hóa ung thư ở người đàn ông 40 tuổi, dấu hiệu cảnh báo nhiều người bỏ qua

Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

Ung thư không tự nhiên đến: 3 tín hiệu cơ thể phát ra từ sớm nhưng nhiều người Việt từng bỏ qua

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 67 tuổi ở Hà Nội phát hiện ung thư phổi di căn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Người đàn ông 49 tuổi phát hiện ung thư gan, thừa nhận 1 thói quen trước khi ngủ nhiều người Việt mắc phải

Cùng chuyên mục

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Tiết lộ giới tính thai nhi có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Dân số và phát triển - 15 giờ trước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó nghiêm cấm và xử lý mạnh các hành vi tiết lộ, lựa chọn giới tính thai nhi.

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Việt Nam thích ứng với già hóa dân số: Cơ hội thúc đẩy "Kinh tế bạc"

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Già hóa dân số không chỉ là thách thức mà còn là đòn bẩy cho "kinh tế bạc". Việc khai thác thị trường dịch vụ chăm sóc và tạo việc làm mới sẽ trở thành động cơ tăng trưởng quan trọng.

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Người phụ nữ 34 tuổi hạnh phúc sinh con sau 5 năm vô sinh không rõ nguyên nhân

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Vô sinh sau nhiều năm “thả tự nhiên” và điều trị không hiệu quả, người phụ nữ 34 tuổi bất ngờ đón con đầu lòng nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Ngực phát triển nhanh trong thời gian ngắn ở bé gái 5 tuổi khiến gia đình lo lắng. Kết quả thăm khám cho thấy trẻ bị nang buồng trứng phì đại, dẫn đến dậy thì sớm ngoại biên.

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Vợ chồng chị My đi khám hiếm muộn thì bất ngờ phát hiện người chồng bị tinh trùng suy giảm nghiêm trọng, gần như mất khả năng thụ thai tự nhiên.

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số Quảng Ninh: Tập huấn tuyên truyền viên măng non phát huy quyền tham gia của trẻ em

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Hoạt động này không chỉ trang bị kiến thức cần thiết cho trẻ em mà còn khẳng định vai trò của ngành y tế trong việc phối hợp liên ngành, chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho thế hệ tương lai.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Viêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!

Xem nhiều

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

Dân số và phát triển

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Dân số và phát triển
Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Dân số và phát triển
Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Cặp vợ chồng hiếm muộn phát hiện tinh trùng gần cạn kiệt sau 7 năm kết hôn

Dân số và phát triển
Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Bé gái 5 tuổi ngực to bất thường, phát hiện nang buồng trứng gây dậy thì sớm

Dân số và phát triển

