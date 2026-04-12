Hẹp bao quy đầu có làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Không ít nam giới xem nhẹ tình trạng hẹp bao quy đầu, cho rằng chỉ là vấn đề “tế nhị” không đáng lo. Tuy nhiên, thực tế ghi nhận nhiều trường hợp ung thư dương vật phát hiện muộn có liên quan đến tình trạng này kéo dài nhiều năm mà không được xử trí.

Việc chủ quan, ngại thăm khám khiến viêm nhiễm tái diễn, âm thầm làm tăng nguy cơ biến đổi ác tính, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng sống của người bệnh.

Vì sao hẹp bao quy đầu làm tăng nguy cơ ung thư dương vật?

Một ca phẫu thuật nam khoa tại Bệnh viện TWQĐ 108. Ảnh: BVCC

Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, các nghiên cứu cho thấy hẹp bao quy đầu có liên quan chặt chẽ đến ung thư dương vật xâm lấn, với nhiều cơ chế tác động:

Viêm mạn tính kéo dài: Bao quy đầu không tuột xuống được khiến vi khuẩn tích tụ, gây viêm tái đi tái lại. Tình trạng viêm kéo dài làm tổn thương tế bào liên tục, tăng nguy cơ biến đổi bất thường.

Tăng nguy cơ nhiễm HPV: Virus HPV (Human Papillomavirus), đặc biệt là type 16, là yếu tố nguy cơ quan trọng của ung thư dương vật. Môi trường ẩm và viêm kéo dài ở người hẹp bao quy đầu tạo điều kiện cho virus tồn tại và xâm nhập sâu hơn vào niêm mạc.

Liên quan đến lichen xơ cứng: Đây là bệnh da mạn tính có thể gây xơ hóa và hẹp bao quy đầu. Tình trạng này kết hợp với viêm kéo dài làm tăng nguy cơ chuyển dạng ác tính.

Cắt bao quy đầu có phòng ngừa được ung thư dương vật?

Nhiều nghiên cứu dịch tễ cho thấy nam giới được cắt bao quy đầu từ nhỏ có tỷ lệ ung thư dương vật thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần thực hiện thủ thuật này.

Việc cắt bao quy đầu thường được chỉ định khi có hẹp bao quy đầu bệnh lý, viêm tái phát hoặc biến chứng. Quan trọng hơn là kiểm soát viêm và giữ vệ sinh tốt.

Dấu hiệu ung thư dương vật cần đi khám sớm

Ung thư dương vật có tiên lượng tốt nếu phát hiện sớm. Nam giới nên đi khám ngay khi có các dấu hiệu:

- Vết loét ở quy đầu không lành sau vài tuần.

- Mảng đỏ, mảng trắng hoặc tổn thương sùi bất thường

- Chảy dịch hoặc chảy máu không rõ nguyên nhân, mùi hôi kéo dài vùng kín.

- Hạch bẹn to

Phòng ngừa ung thư dương vật bằng cách nào?

Ung thư dương vật có thể phòng ngừa nếu kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. Nam giới nên duy trì vệ sinh vùng kín đúng cách, khám sớm khi có dấu hiệu bất thường, điều trị triệt để viêm bao quy đầu và quan hệ tình dục an toàn.

Việc tiêm vaccine HPV cũng có thể được cân nhắc theo tư vấn của bác sĩ.

Ung thư dương vật là gì? Theo BSCK2 Nguyễn Văn Phúc - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, phần lớn ung thư dương vật là ung thư biểu mô tế bào vảy, xuất phát từ lớp da và niêm mạc phủ ở quy đầu hoặc mặt trong bao quy đầu. Bệnh thường gặp ở nam giới lớn tuổi, nhưng không loại trừ người trẻ. Ở giai đoạn sớm, tổn thương có thể chỉ là một vết loét nhỏ, mảng đỏ hoặc nốt sùi ở quy đầu. Tuy nhiên, do vị trí nhạy cảm và tâm lý e ngại, nhiều người chậm đi khám khiến bệnh tiến triển âm thầm. Hẹp bao quy đầu là gì? Hẹp bao quy đầu là tình trạng bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn để lộ quy đầu khi dương vật cương hoặc ngay cả lúc bình thường. Ở trẻ nhỏ, đây có thể là hiện tượng sinh lý, nhưng nếu kéo dài đến tuổi trưởng thành, đặc biệt kèm viêm tái phát, thì được xem là bệnh lý. Tình trạng này khiến việc vệ sinh vùng kín trở nên khó khăn, tạo điều kiện cho bựa sinh dục và vi khuẩn tích tụ, duy trì môi trường ẩm ướt dễ gây viêm nhiễm kéo dài.