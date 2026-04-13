Người phụ nữ 25 tuổi phát hiện ung thư cổ tử cung sau khi sinh 2 con từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư cổ tử cung sau khi sinh con thứ hai

Sau sinh con thứ hai, My đi khám phụ khoa và tầm soát ung thư cổ tử cung, phát hiện nhiễm virus HPV 16 – chủng virus có nguy cơ cao gây ung thư.

Đầu năm 2026, My đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM tái khám. Qua soi cổ tử cung, bác sĩ phát hiện tổn thương dạng vết trắng. Kết quả sinh thiết xác định tổn thương tiền ung thư mức độ 2 (CIN2).

Người bệnh được chỉ định khoét chóp cổ tử cung nhằm loại bỏ tế bào bất thường và ngăn tiến triển. Tuy nhiên, kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định My mắc ung thư biểu mô tuyến tại chỗ cổ tử cung – dạng ung thư chiếm khoảng 10–25% các trường hợp.

Ung thư cổ tử cung có thể xảy ra ở người rất trẻ

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa cho biết, My là bệnh nhân ung thư cổ tử cung trẻ nhất mà bệnh viện từng tiếp nhận.

Bệnh lý này thường gặp ở phụ nữ sau 35 tuổi, phổ biến nhất trong nhóm 40–55 tuổi. Tuy nhiên, ung thư vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ do nhiễm HPV từ sớm nhưng âm thầm kéo dài nhiều năm.

Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết thêm, phần lớn phụ nữ chưa tiêm vaccine HPV và chưa có thói quen tầm soát định kỳ. Đặc biệt, ung thư biểu mô tuyến thường khó phát hiện sớm do nằm sâu trong ống cổ tử cung, dễ bị bỏ sót nếu chỉ làm xét nghiệm tế bào học thông thường.

Ung thư cổ tư cung: Quyết định cắt tử cung ở tuổi 25 để giữ mạng sống

Trước nguy cơ bệnh tiến triển, bác sĩ tư vấn hai phương án: cắt cổ tử cung tận gốc hoặc phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng.

Sau khi cân nhắc, My cùng gia đình quyết định lựa chọn cắt tử cung để loại bỏ nguy cơ xâm lấn.

Đầu tháng 4/2026, người bệnh được phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần và hai vòi trứng. Ở tuổi 25, khi đã có hai con và không còn nhu cầu sinh thêm, My chấp nhận đánh đổi khả năng sinh sản để kéo dài sự sống.

“Bé đầu mới lên 3, bé sau chưa đầy tuổi, tôi chỉ cần được sống để nuôi con lớn”, My chia sẻ.

Ung thư cổ tử cung vẫn là gánh nặng lớn

Theo số liệu từ GLOBOCAN, Việt Nam mỗi năm ghi nhận gần 5.000 ca mắc mới và hơn 2.500 ca tử vong do ung thư cổ tử cung.

Bệnh thường tiến triển âm thầm, triệu chứng ban đầu không rõ ràng. Khi phát hiện, nhiều trường hợp đã ở giai đoạn muộn, việc điều trị trở nên phức tạp, tốn kém và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản cũng như chất lượng sống.

HPV là nguyên nhân chính gây ung thư cổ tử cung, lây truyền chủ yếu qua quan hệ tình dục. Ước tính khoảng 80% phụ nữ có thể nhiễm HPV ít nhất một lần trong đời. Virus có thể tồn tại âm thầm nhiều năm trước khi gây tổn thương tiền ung thư, sau đó tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Tầm soát sớm ung thư cổ tử cung – chìa khóa giảm nguy cơ tử vong

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư cổ tử cung có thể điều trị hiệu quả bằng các phương pháp ít xâm lấn, giúp tăng tỷ lệ sống và giảm gánh nặng điều trị.

Để phòng ngừa, phụ nữ nên tiêm vaccine HPV đầy đủ, duy trì lối sống lành mạnh và quan hệ tình dục an toàn. Đồng thời, cần tầm soát định kỳ:

Từ 21–25 tuổi: xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (Pap’s smear) mỗi 3 năm

Từ 25 tuổi: có thể chọn Pap’s smear hoặc xét nghiệm HPV

Từ 30 tuổi trở lên: ưu tiên co-testing (Pap’s smear kết hợp HPV) mỗi 3–5 năm nếu kết quả bình thường

Việc chủ động tầm soát giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư, từ đó can thiệp kịp thời và bảo vệ sức khỏe lâu dài.