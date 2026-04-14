Người phụ nữ 28 tuổi phát hiện u xơ tử cung, nguy cơ cao gây biến chứng từ 1 việc nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện u xơ tử cung hơn 30cm khi đi khám định kỳ

Một trường hợp vừa được tiếp nhận tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho thấy nhiều bệnh lý phụ khoa có thể âm thầm tiến triển trong thời gian dài nếu không được kiểm tra định kỳ.

Bệnh nhân H. (28 tuổi, Sóc Sơn, Hà Nội), chưa lập gia đình, đi khám sức khỏe định kỳ và tình cờ phát hiện bất thường tại tử cung. Sau đó, chị đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để thăm khám chuyên sâu.

Khối u kích thước hơn 30cm được lấy ra trong cơ thể bệnh nhân.



Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy tử cung của bệnh nhân to hơn bình thường, xuất hiện một khối u dưới thanh mạc thành sau phát triển từ tiểu khung lên ổ bụng, kích thước lên tới 312 x 165 x 108 mm (hơn 30cm). Đặc điểm hình ảnh phù hợp với u cơ trơn tử cung kích thước lớn.

Đáng chú ý, khối u đã gây chèn ép nhiều cơ quan lân cận như đẩy lệch tử cung và buồng trứng, chèn ép các quai ruột, đồng thời ảnh hưởng đến niệu quản phải, gây giãn ứ dịch.

Bóc tách u xơ tử cung, bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân

Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ quyết định chỉ định phẫu thuật mổ mở để bóc tách khối u, đảm bảo an toàn và tối đa khả năng bảo tồn chức năng sinh sản cho người bệnh.

Ca phẫu thuật do BSCKII Đỗ Xuân Hai cùng ê-kíp gây mê hồi sức và phẫu thuật phụ khoa thực hiện. Khối u kích thước lớn đã được bóc tách thành công, bảo tồn phần phụ cho bệnh nhân.

Hiện tại, sức khỏe người bệnh ổn định và đang được theo dõi sau mổ tại khoa Gây mê hồi sức.

Dấu hiệu cảnh báo u xơ tử cung

Theo các chuyên gia, u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ, tuy nhiên có thể phát triển âm thầm trong thời gian dài mà không gây triệu chứng rõ ràng. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện khi khối u đã đạt kích thước lớn.

Khi u phát triển lớn, người bệnh có thể gặp các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, đau tức vùng bụng dưới, chèn ép các cơ quan lân cận như bàng quang, ruột, niệu quản, thậm chí ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ để phát hiện sớm các bất thường, từ đó có hướng điều trị kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.